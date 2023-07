'Nơi giấc mơ tìm về' tập 40: Gia An (Lãnh Thanh) không phải cháu ruột bà Lan (NSND Lê Khanh)

TPO - Trong tập 40 "Nơi giấc mơ tìm về', bà Lan (NSND Lê Khanh) đành nói sự thật về cái chết của bố Gia An (Lãnh Thanh). Gia An cũng biết mình và bà Lan không có quan hệ huyết thống.

Sau khi rời viện dưỡng lão, Công (Trung "Ruồi") đi lang thang, chứng kiến một vụ tai nạn. Một người điều khiển xe máy va chạm với ô tô tải, ngã ra đường. Tài xế xe tải cho rằng người này cố tình nằm ăn vạ.

Khi Công đến gần hỏi thăm người điều khiển xe máy, một người đứng đó lu loa là Công định hại nạn nhân. Hai bên xảy ra tranh cãi.

Gia An (Lãnh Thanh) hỏi bà Lan (NSND Lê Khanh) về miếng đất mà ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) mua chung với gia đình mình. Bà Lan thừa nhận ông Kình muốn mua đất nhưng không đủ tiền nên rủ ông nội và bố của Gia An chung vốn.

"Không may miếng đất vướng mắc thủ tục pháp lý nên không thể bán ngay như dự kiến. Bố cháu không có tiền trả nợ. Kết cục là....", bà Lan ngậm ngùi nói về cái chết của bố Gia An. Trước đó, bố Gia An phải vay tín dụng đen để có tiền mua đất với ông Kình.

Bà Lan khẳng định ông Kình chỉ là người bị hại. Ông Kình cũng bị người khác lừa, vô tình kéo theo ông nội và bố Gia An rơi vào nợ nần. "Miếng đất đó chính là nơi cháu đang triển khai dự án farmstay", bà Lan tiết lộ.

Bà mong Gia An bao dung với ông Kình. Vì suốt bao năm qua ông trung thành với gia đình và luôn lo lắng cho Gia An. Gia An cũng phát hiện bố mình chỉ là con nuôi của bà Lan. Bí mật này khiến anh rất sốc và oán trách bà Lan giấu mình hơn 20 năm.

"Cháu được quyền biết tất cả những gì liên quan đến bố mẹ cháu", Gia An nói. Khi những bí mật trong quá khứ bị phơi bày, ông Kình cũng lo lắng. Ông một mình đi tới ngôi nhà hoang và giật mình vì thấy bóng một người đàn ông sau lưng.

Tập 40 Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 21/7.