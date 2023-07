'Nơi giấc mơ tìm về' tập 39: Bà Lan (NSND Lê Khanh) sợ lộ bí mật

TPO - Trong tập 39 "Nơi giấc mơ tìm về", Gia An (Lãnh Thanh) muốn kết nối với đàn em của bố mẹ Mai Anh (Minh Thu), điều tra về thân thế của ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ). Anh cũng phát hiện nhiều uẩn khúc trong quá khứ. Điều này khiến bà Lan (NSND Lê Khanh) lo lắng.

Tìm được nhiều thông tin bất hợp lý xoay quanh bố ruột, Gia An (Lãnh Thanh) muốn điều tra sâu về gia đình mình cũng như thân phận của ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ). Người giúp việc cũ thấy Gia An hỏi nhiều chuyện cũ, bèn tới kể lại với bà Lan (NSND Lê Khanh).

"Thường Gia An không hành động như vậy đâu. Không lẽ nó muốn tìm hiểu gì đó", bà Lan lo lắng. "Theo em nghĩ, có lẽ cậu ấy biết chuyện ngày xưa rồi", người giúp việc đoán.

Mai Anh (Minh Thu) tức giận khi Gia An hỏi về cuộc gặp của cô và ông Hùng. Mai Anh nghĩ Gia An theo dõi mình. Điều Gia An quan tâm là lời ông Hùng cảnh báo Mai Anh. Ông ta dặn Mai Anh đề phòng ông Kình vì đó là nhân vật nguy hiểm, lá mặt lá trái.

"Anh muốn biết tại sao người đó lại nói như vậy, và phải đề phòng chuyện gì? Gần đây anh nghe rất nhiều thông tin về bà và chú Kình. Nhiều chuyện trong quá khứ mà anh muốn làm rõ", Gia An nói.

Mai Anh khuyên Gia An nên hỏi thẳng bà Lan. Tuy nhiên, bà Lan thường né tránh hoặc chỉ trả lời chung chung cho qua chuyện. Ngay cả những tấm hình về bố mẹ Gia An, bà Lan cũng giấu kỹ.

Về phần ông Kình, Gia An cũng thắc mắc lý do ông cả đời trung thành, tận tụy với bà Lan. "Nếu Hùng lùn biết chú Kình, có thể anh sẽ có lời giải đáp", Gia An suy luận. Anh muốn nhờ Mai Anh kết nối với ông Hùng.

Công (Trung "Ruồi") tới viện dưỡng lão tìm bà Lý (Minh Phương). Nhiệm vụ bí mật mà Phương (Việt Hoa) giao cho bà Lý có thể bị phát hiện.

Tập 39 phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 20/7.