'Nơi giấc mơ tìm về' tập 37: Gia An, Mai Anh (Minh Thu) nghi ngờ ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ)

TPO - Mai Anh (Minh Thu) được khuyên nên cảnh giác với ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ). Gia An (Lãnh Thanh) cũng muốn điều tra kỹ thân thế và lý do ông Kình trung thành với gia đình mình. Thời gian gần đây, anh cảm thấy ông Kình có nhiều biểu hiện bất thường.

Trong bệnh viện, Mai Anh (Minh Thu) nghe được cuộc nói chuyện của Gia An (Lãnh Thanh) và Trí (Trung Tuấn). Gia An nói ngày mai Mai Anh được ra viện, may mà không ảnh hưởng đến việc của anh. Trí khen Gia An quá tử tế, không hổ danh là bạn mình.

"Bây giờ rối lắm, tao cũng không biết cảm xúc của mình sao nữa. Chẳng biết phải nói gì. Tao từng có cảm giác không còn yêu Mai Anh nữa", Gia An nói. Tuy nhiên, khi nghe tin Mai Anh mất tích, Gia An vẫn có cảm giác sợ mất đi thứ gì đó. "Lúc mình chia nhau đi tìm, không ngờ tao lại nghĩ đến Mai Anh nhiều như vậy", anh tâm sự với Trí.

Phương (Việt Hoa) tiếp tục khẳng định năng lực khi giải quyết suôn sẻ chuyện công ty. Trong quá trình làm việc, Phương phát hiện có nhân viên ở viện dưỡng lão "ăn cây táo rào cây sung", lan truyền những thông tin thất thiệt.

"Từ vụ clip tố nhân viên viện dưỡng lão bạo hành bà Tâm, tôi đã nghĩ đến rồi", Gia An tán thành. Phương đề xuất phương án cài một người thân tín vào viện để nắm tình hình. "Nếu chúng ta có người làm tai mắt trong viện, sớm muộn gì kẻ phá hoại cũng bị đào ra", Phương quả quyết.

Ở bệnh viện, Mai Anh gặp Hùng - đàn em của bố mẹ cô. Người này nhắc Mai Anh nên đề phòng những người xung quanh. "Cháu phải đề phòng lão Kình. Lão ấy là người lá mặt lá trái đấy. Chú thấy lão có vẻ không ưa cháu", Hùng cảnh báo.

Ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) chính là người đầu tiên khuyên bà Lan nên hủy đám cưới của Gia An và Mai Anh. Gia An đứng ngoài nghe được Hùng và Mai Anh nói chuyện.

Gia An cũng sinh nghi, hỏi cảm nhận của Trí về ông Kình. Trí không nghĩ ngợi nhiều, khẳng định ông Kình là người tốt và mẫn cán, lại sống biết điều. "Trước đây tao cũng nghĩ chú ấy như vậy, nhưng giờ tự nhiên lão Hùng lùn nói làm tao băn khoăn", Gia An kể.

Trí ngẫm lại, phân tích động cơ của ông Kình khi kề vai sát cánh với gia đình bà Lan. "Nếu không nợ ân nghĩa, chỉ có thể là thôn tính hoặc chiếm đoạt", Trí nói. Dù sao ông Kình cũng không phải họ hàng thân thích, chỉ là người cùng làng với bà Lan. Gia An quyết định về quê tìm hiểu một chuyến để rõ ngọn ngành.

Tập 37 Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 18/7.