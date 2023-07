'Nơi giấc mơ tìm về' tập 38: Gia An (Lãnh Thanh) điều tra bí mật gia đình

TPO - Gia An (Lãnh Thanh) phát hiện nhiều chuyện bất hợp lý về gia đình mình. Lời kể của người giúp việc cũ và bà Lan về bố Gia An hoàn toàn trái ngược. Một trong hai người đang nói dối để che giấu bí mật.

Trong tập 38 Nơi giấc mơ tìm về, Gia An (Lãnh Thanh) về quê để tìm hiểu về thân thế của ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) và những chuyện trong quá khứ của bố mẹ anh. Gia An gặp người giúp việc cũ của bà Lan (NSND Lê Khanh). Người này làm việc cho bà Lan từ mấy chục năm trước.

Gia An hỏi kỹ về sở thích, thói quen của bố. Người này nói bố Gia An dễ ăn, món gì cũng thích, đặc biệt là tôm, cua đồng. Gia An lấy làm lạ vì bà Lan từng kể bố Gia An dị ứng hải sản. Người giúp việc cũ tỏ ra lo lắng nên trả lời qua loa.

Gia An nói không có anh em, ước gì bà Lan sinh nhiều con để bây giờ nhà đông vui hơn. "Bà cậu khó sinh, nên chỉ sinh được một mình bố cậu thôi", người giúp việc kể.

Sau cuộc gặp ở quê, Gia An hoang mang về thân phận thực sự của mình. "Bà năm nay 69 tuổi. Nếu như bố tao còn sống thì cũng phải 51. Có nghĩa là bà sinh bố năm 18 tuổi", Gia An kể với Trí (Trung Tuấn).

Tuy nhiên, Gia An biết được thông tin tuổi thật của bà Lan có thể là 65. Nếu đó là sự thật, bà Lan sinh con khi mới 14 tuổi. Điều này khiến Gia An thấy khó hiểu.

Phương (Việt Hoa) thực hiện kế hoạch cài người thân cận vào viện dưỡng lão để dò la thông tin. Người được Phương tin tưởng là bà Lý (Minh Phương). Bà Lý được giao làm ở bếp ăn. Tuy nhiên, một nhân viên của viện lo lắng khi có sự xuất hiện của người mới.

Gặp Mai Anh (Minh Thu) ở viện, Phương nói Mai Anh là người may mắn vì dù chuyện gì xảy ra vẫn được mọi người bao bọc, yêu thương. "Xin lỗi chị vì tất cả chuyện tôi đã gây ra cho chị. Bà nói đúng, lòng ghen tuông của con người khiến mình trở nên thật tầm thường", Mai Anh nhận lỗi.

Phương nói cô không để bụng, nhưng hỏi ngược lại Mai Anh: "Cô nghĩ tôi không biết ghen à". Câu hỏi của Phương khiến Mai Anh bất ngờ. Câu nói như ngầm cho thấy Phương và Gia An yêu nhau, còn Mai Anh chỉ là người thứ ba.

Tập 38 Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 19/7.