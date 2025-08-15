Không copy, không vay mượn: Geely đã làm gì để tồn tại và phát triển?

Không giống như nhiều thương hiệu Trung Quốc khác, Geely đã trở thành một thương hiệu toàn cầu theo cách rất riêng khi chọn “con đường khó” để đi trong ngành công nghiệp ô tô.

Tự chủ R&D và chiến lược M&A toàn cầu

Sau khi gia nhập WTO, Trung Quốc đã có hàng thập kỷ “đổi thị trường lấy công nghệ” nhưng vẫn không mang lại công nghệ cốt lõi cho các công ty ô tô nội địa.Từ bài học lớn đó, Geely hiểu rằng “copy” không thể cạnh tranh, “tự chủ” mới là yếu tố sống còn.

Geely sau đó liên tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), nhanh chóng trở thành cái tên dẫn đầu trong số các nhà sản xuất ô tô tư nhân của Trung Quốc. Công ty đầu tư trung bình khoảng 5-7% cho hoạt động R&D hàng năm, tương với với nhiều thương hiệu ô tô hạng sang khác. Trong vòng 10 năm, khoản đầu tư này đã đạt tới 100 tỷ nhân dân tệ. Hàng nghìn kỹ sư đã đầu quân cho Geely thực hiện hàng trăm dự án R&D.

Geely và Volvo đã phát triển thành công 4 kiến ​​trúc mô-đun thông minh có thể áp dụng toàn cầu là BMA, CMA, SPA và SEA hoàn toàn tương thích với nhiều hệ thống truyền động khác nhau.

Geely cũng đã tự phát triển một CPU buồng lái thông minh áp dụng kiến ​​trúc 7nm. Chưa dừng lại ở đó, hãng tự phát triển các vệ tinh và mạng vệ tinh được thiết kế để sử dụng cho xe nhằm cung cấp các dịch vụ định vị trực tiếp và chính xác.

Đến năm 2026, Geely dự kiến sẽ hoàn thành việc triển khai mạng lưới truyền thông Internet vạn vật và chòm sao vệ tinh quỹ đạo thấp. Sự phát triển của Geely trong lĩnh vực năng lượng cũng âm thầm tiến tới các cấp độ dẫn đầu ngành.

Sau nhiều năm nỗ lực, Geely hiện có tới 50.000 nhân viên, vận hành 12 nhà máy và 5 trung tâm R&D toàn cầu tại Hàng Châu, Ninh Ba, Gothenburg, Coventry và Frankfurt. Tập đoàn có 5 studio thiết kế toàn cầu tại Thượng Hải, Ninh Ba, Gothenburg, Milan và Coventry, với hơn 1000 nhân viên.

Tuy nhiên, dù sở hữu năng lực cốt lõi mạnh mẽ về kỹ thuật và sản xuất, Geely lại thiếu kỹ năng về thiết kế cũng như tiếp thị, bán hàng. Trong khi đó, tại các thị trường lớn như ở Châu Âu và Bắc Mỹ đã có loạt các thương hiệu của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức và Mỹ thống trị. Trải qua quá trình phát triển, Geely nhận ra con đường duy nhất dẫn đến thành công chính là "mua lại" các công ty sở hữu năng lực cốt lõi mà mình không có.

Thương vụ Geely thâu tóm Volvo được coi là “chìa khoá” ra thị trường toàn cầu.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2010 khi Geely gây chấn động thế giới bằng việc mua lại thương hiệu Volvo từ tay Ford với giá 1,8 tỷ USD.

Không chỉ cứu Volvo khỏi bờ vực phá sản, Geely còn giúp hãng xe Thụy Điển phục hưng ngoạn mục, giữ vững bản sắc châu Âu nhưng tích hợp công nghệ và nguồn lực từ Trung Quốc. Thương vụ giúp công ty mở rộng dấu ấn toàn cầu (đặc biệt là ở Châu Âu và Bắc Mỹ) và cải thiện công nghệ của mình.

Geely đã cho phép Volvo tự định hướng trong thập kỷ sau khi rời khỏi Ford. Mô hình này được Geely áp dụng cho tất cả các công ty con của Geely sau này như: Polestar, Lynk & Co, Proton, Lotus, London EV Company, Ouling Auto và Farizon.

Đa dạng nguồn thu tài chính

Geely đã niêm yết thành công trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (Trung Quốc) vào tháng 5/2025. Để tồn tại và phát triển, đến nay, thay vì vay vốn từ các ngân hàng như nhiều hãng, Geely có nguồn vốn huy động khổng lồ thông qua các đợt phát hành cổ phiếu.

Geely đã chuyển mình từ một nhà sản xuất ô tô truyền thống thành một đế chế công nghệ khổng lồ trong lĩnh vực di động thông minh trên thế giới. Geely hoàn toàn tự tin chia sẻ các sản phẩm và dịch vụ công nghệ do chính mình phát triển ra thị trường toàn cầu để mang lại nguồn thu khổng lồ.

Tính đến giữa năm 2025, Geely đang hoạt động tại gần 90 quốc gia với mạng lưới hoạt động bán hàng và dịch vụ tại địa phương được thiết lập trên khắp Trung Đông, Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Mỹ Latinh, Châu Âu, Trung Á và Châu Phi.

Geely cũng chứng minh khả năng "đọc thị trường" rất tốt để đưa ra chiến lược mang lại hiệu quả cao. Hàng tập trung sản xuất xe thông minh, cao cấp cho nhiều đối tượng khách hàng, giúp doanh số liên tục tăng trưởng mạnh mẽ qua nhiều năm.

Gần đây nhất, năm 2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng khi tổng doanh thu của công ty lần đầu tiên vượt mốc 240 tỷ Nhân dân tệ. Thành tựu này được thúc đẩy bởi hiệu ứng quy mô và sự gia tăng đáng kể sức cạnh tranh của sản phẩm. Tổng doanh số bán hàng và mảng kinh doanh năng lượng mới của Geely Auto đều đạt đến những đỉnh cao mới, dẫn đầu ngành với tốc độ tăng trưởng vượt bậc.

Ngoài ra, chiến lược của Geely luôn đề cao việc không nóng vội, không đầu tư nóng khi chưa chứng minh được hiệu quả thị trường. Geely kiên trì thực hiện chiến lược phát triển dài hạn. Nhờ đó, công ty đã đạt được những cải thiện toàn diện về tài chính thông qua việc cải thiện dòng tiền.