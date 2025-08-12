Không còn chú trọng vào điểm số, cha mẹ Việt đang thay đổi cách nuôi con

Điểm số không phải “thước đo” duy nhất để quyết định sự thành công trong tương lai của một đứa trẻ. Khi xã hội phát triển, đời sống nâng cao, quan điểm nuôi dạy con của nhiều phụ huynh cũng dần thay đổi, từ việc đặt nặng thành tích học tập sang ưu tiên tạo điều kiện để con phát triển toàn diện: khỏe mạnh, tự tin, bản lĩnh và được phát huy tối đa những thế mạnh riêng.

Tư duy nuôi con trong thời đại mới

Những năm gần đây, tư duy nuôi dạy con tại Việt Nam đang có sự chuyển mình rõ rệt. Theo khảo sát Education Market Study 2024 do Britcham Việt Nam phối hợp thực hiện cùng Decision Lab, phụ huynh Việt ngày càng thoát khỏi văn hóa coi trọng thành tích học tập. Họ ưu tiên nuôi dạy con phát triển toàn diện, không chỉ giỏi học, mà còn tự lập, đạo đức tốt, có năng lực cốt lõi như tư duy phản biện và niềm đam mê học hỏi suốt đời.

Vì vậy, bên cạnh kiến thức sách vở, nhiều cha mẹ đánh giá cao vai trò của trải nghiệm thực tế để con học kỹ năng sống nhờ va chạm thực tế qua các lớp năng khiếu, hoạt động ngoại khóa đến trại hè. Trong đó thể thao học đường cũng đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình. Không đặt áp lực điểm số, cũng không kỳ vọng con phải thành “tuyển thủ”, điều cha mẹ mong là con “được quyền thử, được phép sai, được lớn lên từng ngày” trong môi trường thể thao.

Như cách mà chị Hồng Phượng (Hà Nội) nuôi con nhiều năm nay. Trà My, con gái chị từ nhỏ đã dành niềm yêu thích đặc biệt cho bóng rổ, và gia đình luôn tạo điều kiện để em theo đuổi đam mê. Bản thân từng là vận động viên chuyên nghiệp nhưng chị Phượng không mong con “nối nghiệp”, cũng không ép con đạt thành tích. “Tôi chỉ mong con có một tuổi thơ trọn vẹn, được chơi thể thao và phát triển khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần,” chị chia sẻ.

Qua nhiều năm đồng hành cùng con tham gia các sân chơi khác nhau, chị Phượng nhận ra thể thao chính là môi trường giúp con rèn luyện kỹ năng sống một cách tự nhiên và hiệu quả. Trà My trở nên dạn dĩ hơn, giao tiếp và phối hợp ăn ý với đồng đội, giữ kỷ luật và nâng cao khả năng tập trung. Lịch trình học tập và bóng rổ đan xen cũng dạy em cách sắp xếp thời gian hợp lý và có trách nhiệm hơn với những việc mình làm.

Về thể chất, việc vận động thường xuyên giúp My cao lớn hơn và có nền tảng sức khỏe ổn định. Ở khía cạnh cảm xúc, em học cách giữ bình tĩnh khi thi đấu, tinh thần tích cực, niềm vui khi chơi thể thao cùng bạn bè.

Từ sân bóng, Trà My cùng các em nhỏ đã học được nhiều bài học quý giá từ thể thao. Ảnh: NVCC

Tương tự, gia đình anh Trương Hòa (Hưng Yên) cũng tạo điều kiện cho Quốc Việt (11 tuổi) được vận động theo sở thích, khỏe mạnh và lớn lên cùng thể thao. Từ nhỏ Việt đã thích đá bóng cùng bạn bè trong xóm, lớn hơn chút em đi đá ở giải cộng đồng tại địa phương. Qua mỗi trận như vậy, em hình thành được nề nếp sinh hoạt đều đặn, kỷ luật khi ăn uống ngủ nghỉ điều độ để chuẩn bị cho trận đấu.

Được các huấn luyện viên tại địa phương phát hiện tài năng và giới thiệu vào trung tâm huấn luyện bóng đá từ năm 2023, em có thêm cơ hội đá tại nhiều giải đấu lớn nhỏ khắp cả nước như Hội Khỏe Phù Đổng cấp tỉnh hay Giải bóng đá Nhi đồng U11 toàn quốc Cúp Nestlé MILO.

Qua 3 năm trải nghiệm, Việt cao lớn hơn, tính tình cởi mở hơn và chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình cân bằng giữa việc học, tham gia rèn luyện và thi đấu. Anh Hòa không giấu được niềm tự hào khi dõi theo hành trình tiến bộ của con.

“Đồng hành cùng con và chứng kiến những đổi thay tích cực mỗi ngày, tôi càng tin rằng thể thao chính là người thầy tuyệt vời nhất. Môi trường này không chỉ giúp con khỏe mạnh hơn, mà còn giúp con trưởng thành, bồi đắp bản lĩnh, rèn sự kiên trì từ nhỏ để con vững vàng trước mọi thử thách dù trên sân cỏ hay ngoài đời. Với tôi, những thay đổi ấy quý giá hơn bất kỳ chiến thắng nào.”

Trương Quốc Việt (áo đỏ) từng tham gia nhiều mùa giải bóng đá cúp Nestlé MILO. Ảnh: NVCC

Đồng hành đúng cách cho con lớn khôn theo cách riêng

Sự thay đổi trong tư duy nuôi dạy con không chỉ thể hiện ở việc lựa chọn môi trường phát triển phù hợp, mà còn ở sự quan tâm toàn diện từ tinh thần đến thể chất và dinh dưỡng mỗi ngày.

Từ những trận bóng cộng đồng đến các giải đấu lớn, bố mẹ luôn là những khán giả âm thầm cổ vũ Việt. Anh Hòa nhớ lại một trận đấu tại Hội Khỏe Phù Đổng do tỉnh Hưng Yên tổ chức: “Con tiếc vì chưa ghi bàn được. Tôi chỉ động viên rằng: hôm nay con đã cố gắng, ngày mai chỉ cần tiến bộ thêm một chút là đã chiến thắng chính mình rồi.”

Hành trình con lớn khôn cùng thể thao luôn có cha mẹ đồng hành. Ảnh: NVCC

Chị Phượng cũng cho rằng điều quan trọng nhất là cha mẹ luôn sẵn sàng giúp con trải nghiệm đa dạng, đồng hành để con hiểu mình muốn gì và cần phát triển ra sao. Đến nay, Trà My vẫn duy trì niềm yêu thích vận động, em chơi được cả bóng đá và bóng rổ, tích cực trong các hoạt động văn nghệ. Hành trình của em càng vững vàng hơn khi có gia đình làm điểm tựa, và thể thao trở thành cầu nối giúp em phát triển đa chiều.

Là những người đồng hành thầm lặng, phụ huynh luôn có mặt trong từng cột mốc đặc biệt của con, từ sân tập, khán đài cổ vũ đến từng bữa ăn dinh dưỡng thường ngày. “Những ngày con chuẩn bị vô giải, tôi chú trọng dinh dưỡng trong từng bữa ăn cho con đủ sức tập luyện, và bổ sung thức uống con yêu thích như một hộp MILO giữa giờ chiều chẳng hạn”, anh Hòa cho biết.

Cha mẹ chính là điểm tựa vững chắc, tạo điều kiện để con lớn khôn cùng thể thao. Ảnh: NVCC

Khi cha mẹ sẵn sàng thay đổi tư duy, chọn đồng hành thay vì áp đặt, con sẽ có cơ hội phát triển toàn diện theo hướng con muốn. Bởi hơn ai hết, cha mẹ sẽ là người đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình con lớn lên, để mai này, dù con đi đâu, cũng mang theo hành trang vững vàng đã được vun đắp từ ngôi nhà nhỏ.

Bên cạnh nỗ lực từ các bậc phụ huynh, vẫn có những tổ chức và doanh nghiệp âm thầm đồng hành cùng thể thao học đường, góp phần tạo ra môi trường phát triển toàn diện cho trẻ. Điển hình là Nestlé MILO - nhãn hàng dinh dưỡng gắn liền với thể thao học đường, đã và đang đồng hành cùng hàng triệu phụ huynh Việt trong hành trình nuôi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam năng động và khỏe mạnh. Nhiều năm qua Nestlé MILO không ngừng mở rộng các sân chơi thể thao học đường và các giải đấu phong trào cho trẻ thông qua việc tài trợ và tổ chức nhiều hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình Năng Động Việt Nam để mang thể thao tiếp cận đến nhiều trẻ em hơn nữa trên khắp cả nước.

Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, Công ty Nestlé Việt Nam chia sẻ: “Nestlé MILO luôn tin rằng thể thao là người thầy giúp trẻ không những phát triển thể chất, tinh thần mà còn trang bị cho trẻ những phẩm chất cần thiết cho tương lai: kiên trì, bền bỉ, tinh thần đồng đội, kỷ luật,... Việc đồng hành cùng các sân chơi thể thao học đường đa dạng, từ bóng rổ, bóng đá, Vovinam đến bơi lội, aerobic… là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi trong hành trình xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam năng động hơn.”