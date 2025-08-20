Không chỉ là cầu đường, TPHCM cần 'hạnh phúc trong màu xanh' để thành siêu đô thị

TPO - Ông Đặng Văn Khoa – Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho rằng một siêu đô thị đáng sống như TPHCM không chỉ là nơi tập trung của nhiều trung tâm thương mại, hệ thống cầu đường, mà còn cần môi trường xanh mát...

Chiều 19/8, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư thành phố và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trao đổi tại hội nghị, ông Đặng Văn Khoa – Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TPHCM – cho rằng một siêu đô thị đáng sống như TPHCM sau sáp nhập, hợp nhất không chỉ là nơi tập trung của nhiều trung tâm thương mại, hệ thống cầu đường. Theo ông, ngoài những thứ trên, người dân còn cần môi trường xanh mát, đẹp đẽ trên từng con đường, góc phố.

Ông Đặng Văn Khoa trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Vũ Hoàng

Vị nguyên đại biểu HĐND TPHCM (còn được báo chí gọi là ông "hội đồng Khoa") cho biết, tỷ lệ cây xanh hiện nay của thành phố chỉ đạt 0,5m2/đầu người là thấp nhất cả nước. Do đó, ông đề nghị cần có giải pháp nâng cao tỷ lệ mảng xanh trên từng góc phố, căn nhà để “thành phố được hạnh phúc trong màu xanh”. Ông cho rằng, mục tiêu này TPHCM có thể thực hiện được dựa trên nguồn lực của thành phố là chính, kết hợp với nguồn lực xã hội hóa.

Đồng tình, Giáo sư Nguyễn Văn Phước – Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TPHCM – đánh giá sau khi sáp nhập, TPHCM có lợi thế về tri thức, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, công nghệ cao… Trong đó, một tiềm năng rất lớn là điện gió ở khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu.

GS Nguyễn Văn Phước – Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TPHCM.

“Nguồn năng lượng tái tạo này có thể cung cấp đủ điện năng cho TPHCM mới và góp phần giúp chúng ta có thể tiến tới đạt mục tiêu net zero vào năm 2050”, ông Phước nói và cho rằng để tạo đột phá cho mục tiêu trên thì cần xác định rõ tiềm năng phát triển của loại hình năng lượng này cũng như các tiềm năng dồi dào khác như lực lượng lao động, du lịch, văn hóa...

Quang cảnh buổi góp ý.

Cơ sở pháp lý cho siêu đô thị

Luật sư Ung Thị Xuân Hương. Ảnh: Ngô Tùng

Góp ý về chủ đề đại hội, luật sư Ung Thị Xuân Hương – Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM – cho rằng cần có thêm nội dung nhấn mạnh đến vai trò, vị trí của TPHCM sau sáp nhập, hợp nhất để thể hiện là một trung tâm nhiều mặt xứng tầm quốc tế và là đô thị thông minh.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, bà Hương đề nghị cần bổ sung, làm rõ thêm những hạn chế trong công tác quản lý đô thị, hạ tầng giao thông, cải cách hành chính, phân cấp phân quyền. Bởi theo bà, đây là những lĩnh vực mà TPHCM trong thời gian qua rất vướng, cả về cơ chế và quá trình thực thi.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM – cho rằng để thành phố phát triển vươn tầm khu vực và thế giới thì phải có cơ sở pháp lý về siêu đô thị.

Theo chuyên gia này, TPHCM phải ứng dụng khoa học công nghệ trong quản trị, vận hành. Đi liền đó, vấn đề môi trường, nhà ở, giao thông cũng cần có chính sách pháp luật tương thích để khuyến khích đầu tư nhằm giúp người dân thụ hưởng kết quả.

Kết luận buổi góp ý, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận các ý kiến đã phân tích sâu, phản ánh những vấn đề chiến lược lâu dài, bổ sung nhiều giải pháp có tính tư vấn, tham mưu nhằm thực hiện các mục tiêu đột phá mà dự thảo văn kiện đề ra.