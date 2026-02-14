Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Không chạy theo "deadline", Vũ Thảo My vừa tái xuất sau Em Xinh Say Hi

Như Lê

HHTO - Vũ Thảo My chính thức tái xuất đường đua V-pop với MV “TỪ TỪ THÔI”, đánh dấu sự trở lại sau hành trình tại Em Xinh "Say Hi". Dự án mở ra màn kết hợp giữa Vũ Thảo My cùng APJ, nghệ sĩ đa năng đang được đánh giá là một trong những gương mặt sáng tạo nổi bật.

TỪ TỪ THÔI tiếp nối hành trình âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của Vũ Thảo My, nơi Pop/R&B trở thành không gian để nữ ca sĩ phô diễn trọn vẹn lợi thế lớn nhất: chất giọng dày, giàu nội lực, khả năng xử lý luyến láy tinh tế.

Ở ca khúc này, Vũ Thảo My không gồng mình khoe kỹ thuật, mà để cảm xúc dẫn dắt một cách trưởng thành và đầy kiểm soát. Đây cũng là hình ảnh âm nhạc nữ ca sĩ theo đuổi trong giai đoạn mới: nữ tính hơn, quyến rũ hơn, tự do hơn và sẵn sàng lắng lại để đào sâu cảm xúc.

image-1.jpg

Đồng hành cùng Vũ Thảo My trong dự án lần này là APJ – nghệ sĩ xuất thân từ những tổ đội hip-hop lớn tại Việt Nam, được biết đến với tư duy âm nhạc hiện đại, cá tính. Khả năng sáng tác, sản xuất của APJ được ghi nhận qua các ca khúc như 12h03, Không Ra Gì. APJ mang đến cho TỪ TỪ THÔI tinh thần R&B pha Trap/ Hip-hop.

Sự đối lập giữa một Vũ Thảo My mềm mại, giàu kỹ thuật và một APJ gai góc, phóng khoáng tạo nên sự cân bằng thú vị, giúp ca khúc vừa ma mị, vừa khó đoán.

image-4.jpg

Chia sẻ về lý do dự án không ra mắt ngay sau Em Xinh Say Hi, Vũ Thảo My cho biết: “My muốn mình phải kỹ với âm nhạc trước khi cho ra mắt bất cứ sản phẩm nào chứ không chạy đua theo một deadline nhất định. Tất nhiên để tận dụng sức nóng của cuộc thi cũng rất tốt nhưng khi nghe một bài nhạc bị gượng ép hoặc cho ra mắt chỉ vì vội vàng, My sẽ cảm nhận được ngay nên My muốn âm nhạc của mình tự bản thân phải thấy đủ hay trước đã.

Bên cạnh đó TỪ TỪ THÔI cũng là bài hát My và APJ viết chung với nhau, 2 đứa gặp nhau tầm 3 lần trong studio là xong bài rồi, mọi thứ diễn ra một cách rất vui vẻ và tự nhiên và My đề cao sự tự nhiên đó trong âm nhạc. My mong rằng mọi người cũng sẽ đón nhận ca khúc như cách My cảm nhận nó, tự nhiên vui vẻ không gượng ép.”

Ra mắt đúng ngày 14/2, TỪ TỪ THÔI gia nhập đường đua âm nhạc mùa Valentine với những cảm xúc yêu thương trưởng thành, tinh tế. Màn kết hợp giữa Vũ Thảo My và APJ được xem như “cú chạm” mở đầu của Vũ Thảo My trong năm 2026, nơi Pop/ R&B tiếp tục là nền tảng, nhưng được mở rộng về chiều sâu cảm xúc.

626803187-1549827376122706-5377004852731981286-n.jpg
Như Lê
#Vũ Thảo My #APJ #TỪ TỪ THÔI #Pop #R&B #Hip-hop #MV

