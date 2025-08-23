Khởi tranh Giải VIP (Pro - Am) năm 2025

Lần đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai - vùng đất giàu bản sắc văn hóa và thiên nhiên đặc trưng - Giải Vô địch Golf Quốc gia không chỉ ghi dấu những cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của golf Việt, mà còn trở thành cầu nối ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người và tiềm năng du lịch đặc sắc của khu vực miền Trung - Tây Nguyên đến với cộng đồng golf và du khách trên cả nước.

Sau 4 ngày tranh tài kịch tính và đầy cảm xúc trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 đã khép lại với sự xuất sắc của golfer Nguyễn Tuấn Anh - vô địch bảng nam và Lê Chúc An với thành tích 3 năm liên tiếp vô địch bảng nữ - Kỷ lục trong lịch sử 20 năm của giải đấu.

Đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 và Giải VIP (Pro – Am), báo Tiền Phong ra mắt website với tên miền: golf.tienphong.vn - cầu nối trực tuyến giúp cộng đồng golfer và người hâm mộ cả nước dõi theo từng khoảnh khắc kịch tính, đồng thời khám phá nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn.