Khởi tranh Giải VIP (Pro - Am) năm 2025

Lần đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai - vùng đất giàu bản sắc văn hóa và thiên nhiên đặc trưng - Giải Vô địch Golf Quốc gia không chỉ ghi dấu những cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của golf Việt, mà còn trở thành cầu nối ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người và tiềm năng du lịch đặc sắc của khu vực miền Trung - Tây Nguyên đến với cộng đồng golf và du khách trên cả nước.
Sau 4 ngày tranh tài kịch tính và đầy cảm xúc trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 đã khép lại với sự xuất sắc của golfer Nguyễn Tuấn Anh - vô địch bảng nam và Lê Chúc An với thành tích 3 năm liên tiếp vô địch bảng nữ - Kỷ lục trong lịch sử 20 năm của giải đấu.
Đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 và Giải VIP (Pro – Am), báo Tiền Phong ra mắt website với tên miền: golf.tienphong.vn - cầu nối trực tuyến giúp cộng đồng golfer và người hâm mộ cả nước dõi theo từng khoảnh khắc kịch tính, đồng thời khám phá nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn.
Golfer Nguyễn Quốc Hùng là nhà vô địch Giải VIP (Pro - Am) năm 2024 khi giành Best Gross tại Hải Phòng.
Tại Giải VIP (Pro - Am) năm 2025 có sự tham gia của golfer Đỗ Dương Gia Minh, người vừa giành Huy chương Đồng tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025. Tại giải đấu, golfer 16 tuổi đã có khởi đầu ấn tượng khi dẫn đầu bảng nam trong hai ngày thi đấu đầu tiên, sau đó tạo nên cuộc đua vô địch đầy hấp dẫn với golfer Nguyễn Tuấn Anh và golfer Trương Chí Quân.
Phát biểu khai mạc Giải VIP (Pro - Am), nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết: "Trong lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia về với tỉnh Gia Lai, sau 4 ngày thi đấu, giải đã diễn ra thành công tốt đẹp và vinh danh xứng đáng các nhà vô địch.
Theo truyền thống của giải Vô địch Golf Quốc gia, giải VIP (Pro - Am) được tổ chức nhằm chào mừng thành công của giải, đồng thời tạo nên một sân chơi, không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn thắm đượm tình hữu nghị, giao lưu, trao đổi và gắn kết. Chúc các golfer có một ngày thi đấu đầy cảm hứng trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn đầy thử thách này".
Ông Nguyễn Thái Dương - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, Giám đốc giải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức, khẳng định Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 không chỉ là sân chơi để xác định nhà vô địch hay những golfer xuất sắc đại diện cho đỉnh cao golf Việt Nam. Quan trọng hơn, giải đấu còn là nơi tôn vinh những giá trị tinh thần: Nghị lực, bản lĩnh và sự kiên trì. Với màn trình diễn xuất sắc của hai nhà vô địch trẻ cùng các golfer tài năng khác, golf Việt Nam đang hướng tới SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm với sự tự tin và kỳ vọng cao.
Sau bốn ngày tranh tài căng thẳng, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 đã khép lại với chiến thắng xứng đáng thuộc về Nguyễn Tuấn Anh ở bảng nam và Lê Chúc An ở bảng nữ. Cả hai golfer đều để lại dấu ấn đặc biệt, không chỉ bởi kỹ thuật xuất sắc mà còn bởi bản lĩnh, kiên định trong những thời khắc quyết định.