Thể thao

Google News

Khởi tranh Giải VIP (Pro - Am) năm 2025

Nhóm phóng viên

TPO - Giải VIP (Pro - Am) nằm trong khuôn khổ Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, diễn ra vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); đồng thời là hoạt động chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Gia Lai mới - được hợp nhất từ hai tỉnh Gia Lai và Bình Định.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai - vùng đất giàu bản sắc văn hóa và thiên nhiên đặc trưng - Giải Vô địch Golf Quốc gia không chỉ ghi dấu những cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của golf Việt, mà còn trở thành cầu nối ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người và tiềm năng du lịch đặc sắc của khu vực miền Trung - Tây Nguyên đến với cộng đồng golf và du khách trên cả nước.

Sau 4 ngày tranh tài kịch tính và đầy cảm xúc trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 đã khép lại với sự xuất sắc của golfer Nguyễn Tuấn Anh - vô địch bảng nam và Lê Chúc An với thành tích 3 năm liên tiếp vô địch bảng nữ - Kỷ lục trong lịch sử 20 năm của giải đấu.

Đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 và Giải VIP (Pro – Am), báo Tiền Phong ra mắt website với tên miền: golf.tienphong.vn - cầu nối trực tuyến giúp cộng đồng golfer và người hâm mộ cả nước dõi theo từng khoảnh khắc kịch tính, đồng thời khám phá nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn.

3167264952641849820.jpg
cad2153603bc8be2d2ad.jpg
Golfer Anna Le dự Giải VIP (Pro - Am)
416ff912e99861c63889.jpg
aa376e4a7ec0f69eafd1.jpg
Golfer Nguyễn Thảo My dự Giải VIP (Pro - Am)
1eda58f1477bcf25966a.jpg﻿
afd167f97873f02da962.jpg
﻿﻿4590773681585322054.jpg﻿﻿
﻿5bf25b3847b2cfec96a3.jpg﻿
a7f58232e3b86be632a9.jpg﻿
﻿c0f3bd6edce454ba0df5.jpg
﻿1ac1b0e0d06a5834017b.jpg﻿
Các golfer của Giải VIP (Pro - Am) trải nghiệm những thách thức trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn, với các hố đấu dogleg có fairway hẹp và hệ thống bẫy bố trí tinh tế. Chỉ cần một tính toán sai, bóng rất dễ rơi vào vùng rough hoặc bunker, để việc cứu ra là nhiệm vụ khó khăn
2274282891540941640.jpg

Golfer Nguyễn Quốc Hùng là nhà vô địch Giải VIP (Pro - Am) năm 2024 khi giành Best Gross tại Hải Phòng.

Tại Giải VIP (Pro - Am) năm 2025 có sự tham gia của golfer Đỗ Dương Gia Minh, người vừa giành Huy chương Đồng tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025. Tại giải đấu, golfer 16 tuổi đã có khởi đầu ấn tượng khi dẫn đầu bảng nam trong hai ngày thi đấu đầu tiên, sau đó tạo nên cuộc đua vô địch đầy hấp dẫn với golfer Nguyễn Tuấn Anh và golfer Trương Chí Quân.

﻿6596d87eadf425aa7ce5.jpg
ecc26b361ebc96e2cfad.jpg
﻿d2bca75ed2d45a8a03c5.jpg﻿﻿﻿
﻿191e13f7667dee23b76c.jpg﻿
report Giải VIP (Pro - Am) thắm đượm tình hữu nghị, giao lưu, trao đổi và gắn kết
65da6d16129c9ac2c38d.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, phát biểu khai mạc Giải VIP (Pro - Am).

Phát biểu khai mạc Giải VIP (Pro - Am), nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết: "Trong lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia về với tỉnh Gia Lai, sau 4 ngày thi đấu, giải đã diễn ra thành công tốt đẹp và vinh danh xứng đáng các nhà vô địch.

Theo truyền thống của giải Vô địch Golf Quốc gia, giải VIP (Pro - Am) được tổ chức nhằm chào mừng thành công của giải, đồng thời tạo nên một sân chơi, không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn thắm đượm tình hữu nghị, giao lưu, trao đổi và gắn kết. Chúc các golfer có một ngày thi đấu đầy cảm hứng trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn đầy thử thách này".

ab768d33f1b979e720a8.jpg
d575143968b3e0edb9a2.jpg
photo Golfer check-in trước giờ khởi tranh
19757a3105bb8de5d4aa.jpg
b0fd75970a1d8243db0c.jpg
f61cbb61c4eb4cb515fa.jpg
9ae5d56eaae422ba7bf5.jpg
808e5eeb2061a83ff170.jpg
738d5df32379ab27f268.jpg
67012d2e53a4dbfa82b5.jpg
2eb99beae4606c3e3571.jpg
photo Tuyệt tác bên bờ biển Nhơn Lý
2.jpg
Là sân golf dạng links chạy dọc bờ biển, FLC Golf Links Quy Nhơn được hình thành trên một đồi cát tự nhiên, do Nicklaus Design - công ty hàng đầu thế giới về thiết kế sân golf, và Flagstick chịu trách nhiệm thi công.
1.jpg
Khởi công tháng 5/2015, hoàn thành tháng 1/2016, FLC Golf Links Quy Nhơn hoàn thành chỉ trong 8 tháng, thiết lập kỷ lục thế giới về tốc độ thi công.
3.jpg
FLC Golf Links Quy Nhơn gồm hai sân, Ocean Course và Mountain Course, FLC Golf Links Quy Nhơn có tổng cộng 36 hố rộng 18 ha. Giải Vô địch Golf Quốc gia – Gia Lai 2025 diễn ra trên Ocean Course với tổng chiều dài lên đến 7,273 yard.
4.jpg
Đặc điểm dễ nhận thấy là các hố đấu thường thiết kế kiểu dogleg gấp khúc, fairway hẹp và green nhiều tầng, kết hợp với các bunker cao.
5.jpg
Đây là mùa nắng nóng nên trước khi thi đấu, các golfer nên chuẩn bị mọi trang thiết bị cần thiết để đảm bảo sức khỏe.
photo FLC Golf Links Quy Nhơn trước giờ khai mạc Giải VIP (Pro - Am)
2c1201e04a6ac2349b7b.jpg﻿﻿﻿
9910a0d2eb5863063a49.jpg
2bc7cd3c86b60ee857a7.jpg﻿
﻿e0c09d39d6b35eed07a2.jpg
qoute Giải đấu tôn vinh những giá trị tinh thần
chuc-mung-nha-vo-dich.jpg

Ông Nguyễn Thái Dương - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, Giám đốc giải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức, khẳng định Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 không chỉ là sân chơi để xác định nhà vô địch hay những golfer xuất sắc đại diện cho đỉnh cao golf Việt Nam. Quan trọng hơn, giải đấu còn là nơi tôn vinh những giá trị tinh thần: Nghị lực, bản lĩnh và sự kiên trì. Với màn trình diễn xuất sắc của hai nhà vô địch trẻ cùng các golfer tài năng khác, golf Việt Nam đang hướng tới SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm với sự tự tin và kỳ vọng cao.

d2623a20faac72f22bbd-935.jpg

Sau bốn ngày tranh tài căng thẳng, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 đã khép lại với chiến thắng xứng đáng thuộc về Nguyễn Tuấn Anh ở bảng nam và Lê Chúc An ở bảng nữ. Cả hai golfer đều để lại dấu ấn đặc biệt, không chỉ bởi kỹ thuật xuất sắc mà còn bởi bản lĩnh, kiên định trong những thời khắc quyết định.

1908176243976783499.jpg
Nhóm phóng viên
