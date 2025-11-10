Khởi nguồn Văn học ở biên giới Lạng Sơn

Chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vừa diễn ra chương trình ngoại khóa văn học ý nghĩa, sôi nổi mang tên “Mạch nguồn sông Thương” giữa các văn nghệ sỹ tên tuổi ở trung ương, địa phương với trên 200 học sinh của nhà trường.

Tham dự chương trình có anh Đoàn Thành Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, bà Vi Thị Thu Đạm- Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật- Nhà báo tỉnh Lạng Sơn cùng các nhà văn, nhà thơ, các thế hệ Câu lạc bộ yêu văn Trường THPT Chi Lăng.

Tại chương trình, nhà văn- nhà thơ Đại tá Đặng Vương Hưng, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Công an nhân dân và An ninh thế giới đã trao đổi về chủ đề “Văn học và nhà trường”, hình tượng người lính trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Đặng Vương Hưng đã chia sẻ những kỷ niệm về một thời cầm súng bảo vệ biên cương Tổ quốc ở mặt trận Lạng Sơn từ những năm 1978- 1981. Từ mảnh đất xứ Lạng đã hun đúc trong anh những áng thơ, dòng văn về đất và người biên cương, về nghĩa tình đồng đội, tình quân dân trên tuyến đầu biên giới. Nhà văn cũng chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân trong việc làm thơ, viết văn. Nhất là việc dành trọn cả đời mình để nhặt nhạnh, nâng niu và thắp sáng những ký ức thiêng liêng của một thời hoa lửa. Trong vô vàn những đóng góp ấy, bộ sách “Những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam” mà ông khởi xướng và chủ biên đã trở thành một công trình chạm đến tận cùng trái tim bao thế hệ. Những trang thư viết vội giữa hai trận đánh, những dòng nhật ký thấm đẫm mồ hôi và máu, đã thức tỉnh trong mỗi chúng ta niềm trân quý với quá khứ, với những con người đã hy sinh mà không một lần đòi hỏi.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng giao lưu, trao đổi về chủ đề “Văn học và nhà trường”. Ảnh: Duy Chiến

Cuộc giao lưu trò chuyện diễn ra cởi mở, gần gũi với những câu chuyện ý nghĩa về kỉ niệm tuổi thơ, về những bài thơ hay nhà thơ Đặng Vương Hưng đã truyền cảm hứng sáng tác văn chương, thi ca cho các giáo viên, học sinh Trường THPT Chi Lăng. Qua đó, giúp các em nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc sách, trân trọng quá khứ, hiện tại và sáng tác được nhiều tác phẩm hay.

Mạch nguồn Sông Thương

Một trong những chủ đề mà Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng đề cập đến việc, cách đây 43 năm, nhóm ‘Văn nghệ Sông Thương” ra đời. Đây là một dạng câu lạc bộ văn học nhỏ bé nhưng đầy nhiệt huyết, có ấn phẩm chép tay, có tổ chức, có khát khao kết nối tâm hồn của gần hai chục thành viên mà nòng cốt là học sinh yêu văn của Trường THPT Chi Lăng. Sự xuất hiện của “Văn nghệ Sông Thương” khi đó giống như một làn gió mới, làm bừng lên không khí tươi vui nơi mái trường Chi Lăng A.

Trong thời gian ngắn gần hai năm (1982 và 1983), các em học sinh thủa ấy đã sáng tác hàng trăm tác phẩm gồm các thể loại: Tản văn, truyện ngắn, thơ, nhạc, kịch, tranh vẽ. Từ cuối năm 1982 đến tháng 6 năm 1983, nhóm đã ra đời 2 đặc san “Văn nghệ Sông thương” được đánh số chỉn chu. Đặc san chép tay này gồm 24 trang, có đầy đủ các chuyên mục hay, hấp dẫn.

Đặc biệt, nhiều tác phẩm của các thành viên trong nhóm được đăng trên một số báo, tạp chí địa phương, trung ương. trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn. Đặc biệt, báo Quân khu 1 số báo ra tháng 12 năm 1983 đã dành nửa trang báo giới thiệu các bài viết của nhóm “Văn nghệ Sông Thương”, gồm 1 truyện ngắn, 2 bài thơ. Từ phong trào sáng tác, trao đổi, đạo văn chương với nhau, các thành viên nhóm “Văn nghệ Sông Thương” còn động viên, nỗ lực học tập.

Nhất là môn văn có những tiến triển rõ rệt, học sinh trong trường THPT Chi Lăng có kết quả khá, vượt trội so với trước. Nhiều học sinh ở trường được chọn cử đi thi học sinh giỏi môn văn và đã đoạt giải cấp tỉnh, toàn quốc…sau này, nhiều thành viên nhóm đã thành danh trong mọi lĩnh vực như: Nhà báo Nguyễn Duy Chiến, nguyên Trưởng ban Biên tập tạp chí “Văn nghệ xứ Lạng”, đại diện báo Tiền Phong tại Lạng Sơn, anh Trinh Ngọc Chính, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc (cũ) tỉnh Lạng Sơn là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phạm Tuấn Ngọc- Phó Giám đốc Điện lực tỉnh Hải Dương cũ, Nghiêm Xuân Thành, nguyên Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Chi Lăng…

Học sinh Trường THPT Chi Lăng biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi, phong phú.

Thầy giáo Hoàng Mạnh Hùng- Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng cho biết, phát huy truyền thống, Câu lạc bộ Văn học nhà trường vẫn duy trì và hoạt động thường xuyên sôi nổi. Đến nay, đã có 53 người tham gia (trong đó có 42 em học sinh khối lớp 10 và 11). Câu lạc bộ sinh hoạt hàng tháng, thường xuyên giao lưu với Câu lạc bộ “Thượng nguồn Sông Thương” (huyện Chi Lăng cũ) và có nhiều chuyến đi trải nghiệm, thực tế sáng tác tại các địa điểm lịch sử, văn hóa trong và ngoài tỉnh. Những năm gần đây, có 2 em đã đoạt giải học sinh giỏi văn quốc gia, 5 em đoạt giải cao trong cuộc thi ‘Đại sứ văn hóa đọc”….

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn trao tặng sách cho nhà trường. Ảnh: Duy Chiến

“Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Chi Lăng (1965- 2025), chương trình ngoại khóa văn học ý nghĩa, sôi nổi mang tên “Mạch nguồn sông Thương” hôm nay thực sự mang lại niềm cảm hứng sáng tạo, khích lệ các em học sinh học tập tốt, sáng tác văn thơ hay và có tính lan tỏa hơn. Trải qua 43 năm, thời gian có thể phủ bụi lên nhiều điều, nhưng không thể làm phai đi vẻ trong trẻo của một thời thanh xuân đẹp đẽ của chúng ta dưới mái trường này. Để những ước mơ ấy có thể bay cao, bay xa, tự tin bước đi vững vàng giữa cuộc đời…”, thầy Hiệu trưởng Hoàng Mạnh Hùng chia sẻ.

Anh Đoàn Thành Công (ảnh ngoài cùng bên trái), Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn trao tặng quà hỗ trợ cựu giáo chức Chi Lăng có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật và Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, Đại tá- nhà văn Đặng Vương Hưng đã trao nhiều phần quà có ý nghĩa và tặng hàng trăm đầu sách văn học cho nhà trường và Câu lạc bộ văn học Trường THPT Chi Lăng.