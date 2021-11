Khơi dậy khát vọng cống hiến trong giáo viên và học sinh

Trong khuôn khổ chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2021, ngày 19/11, 34 thầy cô tiêu biểu có buổi gặp mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT.

Dự chương trình có bà Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các thầy cô giáo đã chia sẻ những khó khăn về cơ sở vật chất ảnh hưởng đến việc dạy và học, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát; những nỗ lực khắc phục khó khăn để tiếp tục mang kiến thức đến các em học sinh; những sáng kiến áp dụng công nghệ để dạy học trực tuyến.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Ngô Thị Minh biểu dương tinh thần vượt khó, gắn bó với học sinh và phụ huynh vùng khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 hai năm qua; ghi nhận các ý kiến, đề xuất của thầy cô.

Theo bà Minh, Bộ GD&ĐT đang triển khai chương trình đổi mới giáo dục, trong đó phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Do vậy, các thầy cô hãy không ngừng phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo trong xây dựng các bài giảng giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả, trau dồi kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh “trồng người”.

Đặc biệt, các thầy cô giáo vùng đồng bào khó khăn, thực hiện tốt công tác vận động đưa trẻ đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học. Qua đó, nâng cao trình độ, dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước.

Bà Minh nhấn mạnh, các thầy cô phải khơi dậy cho nhau và khơi dậy cho các học sinh khát vọng cống hiến. Hiện các chính sách về đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có chính sách với đội ngũ giáo viên từng bước quan tâm, tạo môi trường cho giáo viên đóng góp, làm việc một cách tốt nhất.

"Công việc đổi mới này tiếp tục còn có những gian truân, nên rất mong các thầy cô vững tâm, mỗi thầy cô là những hạt nhân tiêu biểu lan tỏa mạnh mẽ tới đồng nghiệp, học sinh của mình để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống khơi dậy khát vọng cống hiến cho cộng đồng, cho thầy cô, cho học sinh", bà Minh nói.

Áp dụng công nghệ đổi mới dạy và học

Cùng ngày, Ban Tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" tổ chức Diễn đàn "Áp dụng công nghệ đổi mới việc dạy và học cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn" với sự tham dự của 34 thầy cô được tuyên dương.

Anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, dịch COVID-19 khiến công tác giảng dạy của thầy cô gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, phải dạy trực tuyến để thích ứng.

T.Ư Hội đã phối hợp với các đơn vị có nhiều giải pháp, hoạt động hỗ trợ như chương trình Sóng và máy tính cho em; Nối vòng tay thương… mong thầy cô tiếp tục chủ động ứng dụng công nghệ mới trong giảng dạy, truyền đạt kiến thức; cách quản lý học sinh, vượt lên khó khăn về thiết bị, điều kiện sống ở vùng khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Marketing Tập đoàn Thiên Long bày tỏ, thầy cô vốn đã quen với phấn trắng, bảng đen nhưng dịch bệnh đã khiến cho việc dạy và học có nhiều thay đổi. Tập đoàn sẽ đồng hành để tiếp tục hỗ trợ nhất là việc ứng dụng công nghệ vào giáo dục.

Chia sẻ tại Diễn đàn, thầy Bùi Minh Đức (giáo viên Tiểu học và THCS Phú Lương, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) cho biết, việc dạy và học môn Tin học ở trường có phần hạn chế khi đường truyền internet chưa mạnh, nguồn điện yếu không đảm bảo cho nhiều máy hoạt động cùng một lúc.

Trong khi đó, nhiều học sinh còn rụt rè khi ngồi trước máy vi tính. Để tạo sự tự tin và hứng thú với môn học, thầy Đức đã hướng dẫn, giới thiệu các trò chơi, rồi cùng lập trình tạo ra những trò chơi đơn giản để luyện gõ bàn phím, thao tác cài đặt, sử dụng... Thầy cũng sử dụng phần mềm để lựa chọn ngẫu nhiên để giảm tải áp lực khi kiểm tra bài cũ, tiết ôn tập.

Còn thầy Lê Châu Khoa (Trường THCS Nguyễn Tri Phương, xã Hòa Bắc, Hòa Vang, Đà Nẵng) chia sẻ việc giáo viên chủ động xây dựng bài giảng đưa lên kênh Youtube để giúp học sinh có thể thuận lợi theo dõi lại, cũng như có thể nghiên cứu trước. Cách làm này không chỉ các học sinh mà nhiều người khác cũng có thể học.

Năm nay, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long vẫn quyết tâm tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2021. Sau hai tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được giới thiệu 116 gương thầy, cô giáo từ các tỉnh, thành phố và các tổ chức giới thiệu. Hội đồng xét chọn lựa chọn 50 gương giáo viên tiêu biểu, đến từ 48 tỉnh thành phố để tuyên dương. Do tình hình dịch COVID-19 và lý do cá nhân, có 16 thầy cô giáo không về dự chương trình được và sẽ dự lễ tuyên dương theo hình thức trực tuyến.