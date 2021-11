Chung kết thi khởi nghiệp công nghệ sinh viên khu vực Đà Nẵng

TPO - Sau 3 vòng thi đầy thử thách, vòng chung kết là cuộc tranh tài của top 10 đề tài xuất sắc nhất sau khi vượt qua vòng loại với hàng trăm các bạn học sinh, sinh viên và hơn 80 đề tài khác nhau tại khu vực Đà Nẵng.

Vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên với chủ đề “Innovative Technology Entrepreneurship the University of Danang 2021”, do Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng phối hợp Sở Khoa học Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức tối qua 18/11, tại Hội trường Đại học Đà Nẵng (41 Lê Duẩn).

Cuộc thi khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên lần thứ nhất là hoạt động kiến tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực, giúp các bạn học sinh, sinh viên được tự do sáng tạo, nuôi dưỡng và phát triển các ý tưởng khởi nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế năng động như hiện nay.

Sau 3 vòng thi đầy thử thách (Sơ khảo, Đào tạo chuyên sâu và Bình chọn khán giả), vòng chung kết là cuộc tranh tài của top 10 đề tài xuất sắc nhất sau khi vượt qua vòng loại với hàng trăm các bạn học sinh, sinh viên và hơn 80 đề tài khác nhau tại khu vực Đà Nẵng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đêm thi diễn ra trực tuyến trên nền tảng Zoom, livestream trên 2 trang Facebook Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng và Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng sáng tạo và khởi nghiệp với hai phần thi (trình bày ý tưởng khởi nghiệp và phản biện).

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất nhóm InTE_05 (Trường Đại học Bách khoa) với ý tưởng “Áo khoác công nghệ Scoat”, số tiền giải thưởng 15 triệu đồng và giấy khen.

Giải Nhì cho nhóm tác giả InTE_04 (Đại học Bách khoa, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, Đại học Ngoại ngữ) với đề tài “Ứng dụng di động nông nghiệp”, giải thưởng gồm 7 triệu đồng và giấy khen.

Giải Ba cho nhóm tác giả InTE_07 (Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế) với đề tài “Protect us: Tiện ích bảo vệ cá nhân trên không gian mạng”, giải thưởng gồm 4 triệu đồng và giấy khen.

Ngoài ra, 2 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng và giấy khen thuộc nhóm InTE_02 (Đại học Sư phạm Kĩ thuật) với đề tài “Techwind-Hệ thống giải quyết các vấn đề gây ô nhiễm môi trường từ các phương tiện giao thông”; và InTE_03 (Đại học Kinh tế, Đại học Bách khoa) với đề tài “Connect Clinics and Patients”;

Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải Tiềm năng giá trị 1 triệu đồng và giấy khen cho các nhóm InTE_11 (Đại học Sư phạm) với đề tài “Nghiêm cứu sản xuất trà túi lọc Hoa nấm thiên nhiên”; nhóm InTE_22 (Đại học Sư phạm Kĩ thuật) với đề tài “Hệ thống năng lượng sạch cho trạm dừng xe buýt thông minh”; nhóm InTE_ 18 (Đại học Sư phạm Kĩ thuật) với đề tài “Máy kiểm soát độ PH cho hồ thủy sinh”;

Hai giải của Công ty TNHH VIETTEL-CHT giá trị 5 triệu đồng và giấy khen được trao cho nhóm InTE_05 và InTE_04); và 1 giải SHARK VƯƠNG giá trị 1,5 triệu đồng cho nhóm InTE_09 với đề tài “Illuminatione – Người bạn của người khiếm thị, người già và mọi gia đình”.

Dù là mùa đầu tiên nhưng cuộc thi đã thu hút sự tham gia rất tích cực từ các bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường phổ thông, cao đẳng và đại học trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng.