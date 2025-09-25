Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi công bệnh viện quốc tế 4.500 tỷ vận hành bằng kỹ thuật số tại Hà Nội

Lâm Nhã

Bệnh viện Quốc tế AEGIS chính thức được khởi công tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, với tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng, theo mô hình bệnh viện thông minh, ứng dụng nền tảng kỹ thuật số toàn diện trong quản lý và vận hành.

Bệnh viện Quốc tế AEGIS được xây dựng trên diện tích sàn 287.000 m², gồm hai tòa tháp 26 tầng, bốn tầng hầm và một khối nhà đa năng 8 tầng, cung cấp 1.000 giường bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Đông - Tổng giám đốc VINACONEX, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện AEGIS - khẳng định dự án là bước khởi đầu cho chiến lược phát triển chuỗi bệnh viện đa khoa mang thương hiệu AEGIS tại nhiều tỉnh, thành.

chu-tich-vinaconex.png
Ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng Giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Quốc tế AEGIS.

“Chúng tôi mong muốn đưa tinh hoa y học thế giới phục vụ người dân ngay trong nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến y tế uy tín trong khu vực,” ông nói.

Theo định hướng, AEGIS được đầu tư theo mô hình bệnh viện thông minh, vận hành bằng nền tảng kỹ thuật số toàn diện, hội tụ nhiều trung tâm mũi nhọn như: Ung bướu chính xác, Tim mạch - Hô hấp, Cơ xương khớp & Phục hồi chức năng, Sản - Phụ khoa - Nhi khoa & IVF, Chỉnh hình thẩm mỹ & Y học tái tạo, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm sinh học phân tử… Dự án đặt mục tiêu đạt chứng chỉ JCI - “tiêu chuẩn vàng” toàn cầu về chất lượng và an toàn người bệnh.

aegishos-scene-520250925085637.jpg
Bệnh viện Quốc tế AEGIS.
aegishos-patientroom-01-scene-0120250925085647.jpg
Không gian phòng khám của Bệnh viện Quốc tế AEGIS.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã ký kết hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ với các trường đại học Y khoa hàng đầu (Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Thái Nguyên), các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Xanh Pôn, cùng nhiều viện nghiên cứu và tổ chức y tế quốc tế, đặc biệt là các đối tác từ Nhật Bản.

Sau khi hoàn thành, bệnh viện được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân Thủ đô và vùng lân cận, thúc đẩy an sinh xã hội, tạo việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế khu vực.

Lâm Nhã
