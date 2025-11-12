Khoảnh khắc SOOBIN "giật thót" ở hậu trường MV gây sốt, Binz cũng có phản ứng bất ngờ

HHTO - SOOBIN có khoảnh khắc giật mình dễ thương ở hậu trường MV Mục Hạ Vô Nhân, khiến Binz cũng phản ứng theo.

Vào ngày 10/11, SOOBIN đánh dấu sự trở lại làng nhạc với MV mới Mục Hạ Vô Nhân, cùng với người bạn lâu năm là rapper Binz. Phần nhìn của ca khúc đậm chất văn hóa Việt nhưng kết hợp cùng góc quay sáng tạo, cũng như được bổ trợ bởi dàn khách mời "xịn sò" như NSND Tự Long, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Lan Thy và nhất là NSND Huỳnh Tú - bố ruột nam ca sĩ.

MV đã bắt mắt và sinh động thì hậu trường lại càng thú vị hơn nữa. Vừa qua, một trích đoạn hậu trường Mục Hạ Vô Nhân đang khiến mạng xã hội Threads xôn xao.

Cụ thể trong cảnh quay phần hình nộm ngôi nhà đổ ập xuống, SOOBIN đã có phản ứng vô cùng đáng yêu. Nếu trước đó còn ngầu với cặp kính đen thì sau khi ngôi nhà đổ xuống, nam ca sĩ đã lập tức giật mình, có biểu cảm hốt hoảng liên tục. Khoảnh khắc nhỏ này trở thành đề tài gây sốt trên mạng xã hội, khiến khán giả vô cùng thích thú.

Đặc biệt, ngay sau khi SOOBIN có biểu hiện hoảng hốt thì Binz cũng không thể ngầu nổi nữa. Cư dân mạng tức cười trước "phản ứng chậm" của nam rapper, tạo nên tình huống hiếm thấy không hề xuất hiện trên MV chính thức.

Mục Hạ Vô Nhân lấy cảm hứng từ bài hát xẩm nổi tiếng cùng tên, với nội dung xoay quanh hai chàng trai trẻ (do SOOBIN và Binz thủ vai) giả dạng thầy bói lang thang qua làng quê, dùng chiêu trò để trêu ghẹo và tán tỉnh các thôn nữ. Họ giấu đầu hở đuôi, ban đầu được chào đón nồng nhiệt nhưng dần bị phát hiện. Cuối cùng, cả hai bị cả làng "dạy cho một bài học" qua những tình huống dở khóc dở cười.

Bên cạnh cốt truyện thú vị, MV còn ghi điểm bởi những dụng ý nghệ thuật độc đáo, lấy cảm hứng từ nhiều chi tiết văn hóa đại chúng như Gặp Nhau Cuối Tuần, phim Scott Pilgrim vs. the World, phong cách của huyền thoại Buster Keaton...