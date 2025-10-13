Khi thời tiết cũng biết nhảy: Từ bản tin dự báo nhàm chán đến hiện tượng mạng triệu view

HHTO - Nick Kosir được biết đến là "The Dancing Weatherman" - người không chỉ dự báo thời tiết, mà còn dùng vũ đạo để biến mỗi bản tin thành trải nghiệm giải trí. Anh đã đưa công việc tưởng chừng nhàm chán lên sân khấu triệu view trên mạng xã hội.

Nick Kosir là một chuyên gia nghiên cứu, phân tích dữ liệu và dự báo thời tiết, khí hậu, cũng như các hiện tượng khí quyển của kênh truyền hình FOX Weather. Anh được biết đến với biệt danh The Dancing Weatherman - người không chỉ đưa các bản tin thời tiết thông thường mà còn có khả năng tạo xu hướng triệu view với những clip nhảy trên mạng xã hội.

Nick bắt đầu sự nghiệp làm phóng viên thời tiết ở Ohio và dần trở thành giám đốc mảng thời tiết. Năm 2008, khi làm việc ở Texas, anh đã từng thử sức với phong cách rap để dự báo thời tiết và được công chúng gọi là The Rapping Weatherman (tạm dịch: Người dẫn bản tin thời tiết biết rap).

Một bước ngoặt lớn của Kosir là vào khoảng năm 2019, khi đài truyền hình nơi anh làm việc yêu cầu các nhân viên đăng bài lên mạng xã hội mỗi ngày. Trong lúc tìm ý tưởng cho bài đăng cuối ngày, anh đã quay video nhảy theo thử thách Slide Like This và đăng tải lên Instagram. Video này nhanh chóng lan truyền một cách mạnh mẽ và tạo bước đệm tuyệt vời cho sự phát triển thương hiệu cá nhân của anh.

Kosir từng chia sẻ rằng anh chưa bao giờ học vũ đạo chuyên nghiệp mà tự luyện theo các video hướng dẫn trên mạng. Sự kiên trì cùng phong cách hài hước đã giúp những clip nhảy của anh đạt hàng triệu lượt xem và được chia sẻ rộng rãi. Mới đây, video anh nhảy theo ca khúc The Fate of Ophelia của Taylor Swift tiếp tục nhận được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng người hâm mộ âm nhạc.

Đoạn video Nick nhún nhảy theo ca khúc The Fate of Ophelia nhanh chóng viral.

Mặc dù được biết đến nhiều qua những video nhảy, Nick luôn khẳng định rằng công việc chính vẫn là dự báo thời tiết, việc sáng tạo nội dung chỉ là cách để thu hút khán giả đón chờ và theo dõi các bản tin. Sau khi gia nhập kênh thời tiết FOX Weather vào năm 2021, Nick tiếp tục vai trò dẫn dự báo và sản xuất nội dung viral. Trên mạng xã hội, anh sở hữu hàng triệu người theo dõi cả trên TikTok lẫn Instagram.

Nick Kosir là minh chứng cho thấy rằng đôi khi việc đem yếu tố giải trí vào lĩnh vực tưởng chừng khô khan lại tạo nên những khác biệt lớn và đặc biệt, như việc thời tiết cũng có thể biết “nhảy” một cách thú vị như vậy.