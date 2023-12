Khi nhà văn trở thành 'sao'

Mua sách tặng kèm chữ ký

Chẳng biết từ bao giờ chữ ký của nhà văn trở nên có giá? Mấy năm trở lại đây, người viết thường tự mở kênh bán sách. Ngay nhà văn Trần Nhương, U90, cũng còn tự bán sách trên trang cá nhân của mình và bán chạy chả kém ai. Mua sách trực tiếp từ tác giả được lợi gì? Có thứ lợi dễ nhìn thấy nhất: Được tặng kèm chữ ký của chính chủ. Cũng có nhà văn coi việc tặng chữ ký độc giả như một việc phải làm, ít cảm xúc song Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều lại coi việc ký, đóng gói và gửi sách cho bạn đọc như một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Tháng 8 vừa qua, ông từng chào bán cuốn “Nhật ký người xem đồng hồ” trên trang cá nhân vài chục ngàn lượt theo dõi.

Nhưng ngay cả nhà thơ Nguyễn Quang Thiều với tên tuổi và vị trí lớn trong Hội Nhà văn Việt Nam cũng không thể tạo ra hiện tượng độc giả xếp hàng dài để xin chữ ký trong những sự kiện ông góp mặt. Cựu Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, tác giả của rất nhiều thi phẩm được độc giả yêu thích và thuộc lòng (chẳng hạn, “Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím”) cũng chưa tạo ra được lượng fan hùng hậu. Nhà văn đầu tiên ở ta được độc giả chào đón nhiệt tình như “sao” giải trí phải nhắc đến tác giả “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Không phải ngẫu nhiên, nhiều tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh lọt mắt các nhà làm phim. Đã đành họ thích tác phẩm của ông, tìm thấy trong đó mối liên kết giữa văn học và phim ảnh. Nhưng họ không thể không tính đến sức hấp dẫn của “Mắt biếc”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Ngày xưa có một chuyện tình”… đối với độc giả. Nếu đưa những tác phẩm này lên phim thì tự nhiên đã thu hút lượng fan khổng lồ của Nguyễn Nhật Ánh. “Ngày xưa có một chuyện tình” sắp ra màn ảnh rộng, nhiều người nhớ lại mùa thu năm 2016 khi nhà văn xứ Quảng ra mắt cuốn sách này tại Hà Nội. Trên phố Đinh Lễ, bạn đọc, chủ yếu là người trẻ, xếp hàng dài dọc phố Đinh Lễ ra đến tận gần Hồ Gươm để có được chữ ký của Nguyễn Nhật Ánh. Không ít độc giả phải đợi chờ hơn 4 tiếng đồng hồ mà vẫn không bỏ cuộc. Có khi săn chữ ký Mỹ Tâm cũng không tốn công sức đến thế. Ngược lại, cũng nể sự kiên nhẫn và dẻo dai của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Không phải nhà văn nào cũng đủ sức ngồi nhiều tiếng đồng hồ để ký tặng độc giả như ông.

Một nhà văn nữ khác cũng thu hút lượng fan lớn. Đó là tác giả “Cánh đồng bất tận”. Mới đây, chị có buổi gặp gỡ, giao lưu với độc giả tại Đường sách, TP.HCM. Theo ghi nhận của những người có mặt, phải có tới trên dưới 200 độc giả xếp hàng chờ nữ nhà văn ký tặng. “Thượng đế” làm gì trong khi đợi đến lượt xin chữ ký? Nhiều người mở sách của nhà văn ra đọc. Có thể họ đọc lại một vài đoạn yêu thích ở tác phẩm cũ hoặc đọc những trang đầu của tác phẩm mới ra lò. Nhưng cũng có độc giả lại là lần đầu tiên khám phá văn của người sắp tặng họ chữ ký.

Chưa chắc kích thích văn hóa đọc

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, nhà văn được săn như “sao” là tín hiệu đáng mừng, bởi vì “người ta có trọng văn hoá đọc thì mới trân trọng người cầm bút”. Tuy nhiên một nhà thơ xin giấu tên lại phản bác. Ông chia sẻ góc nhìn như sau: “Xưa, người ta nói sách là món quà văn hoá. Nay sách được in đẹp, chú trọng vỏ ngoài. Hiện tượng in sách để bày, để xem thay cho để đọc đang phát triển. Chẳng hạn, khi hoạ sĩ Thành Chương làm sách cho cha mình, cố nhà văn Kim Lân, đó là cuốn sách rất đẹp với nhiều minh hoạ của Thành Chương. Tôi đến nhiều nhà thấy giá sách to đùng, toàn sách đẹp, bìa cứng, mạ vàng lấp lánh, đẹp ngang sách Kim Lân nhưng mới tinh. Có chủ nhà thừa nhận, họ chưa một lần mở ra xem”. Đến đây, ông bình luận việc xếp hàng xin chữ ký nhà văn: “Sách có chữ ký của nhà văn cũng thế, là một thứ trang sức. Mua sách, xin chữ ký tác giả nhưng có khi không đọc đâu. Nhà văn được săn như “sao” giống như mốt thời thượng thôi. Có thể hiện tượng này kích thích xuất bản và phát hành nhưng chưa chắc đã kích thích văn hoá đọc. Sở hữu cuốn sách có chữ ký của nhà văn giống như sở hữu chiếc áo có chữ ký của cầu thủ. Có điều, giữ cuốn sách mà không đọc thì có gì đó giống như sự giả danh văn hoá”.