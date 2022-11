Eric Carle - Tác giả sách thiếu nhi dùng tác phẩm để chữa lành ký ức tuổi thơ

Eric Carle từng nói: “Tôi nghĩ rằng mình đang viết lại quãng thời gian trong đời qua những cuốn sách của mình”. Thật vậy, với kho tàng tác phẩm đồ sộ, Eric Carle đã trao cho người đọc tấm vé khởi hành về tuổi thơ để tận hưởng những giây phút hồn nhiên và thư giãn trọn vẹn nhất.

“Từ khi còn rất nhỏ, khoảng thời gian mà tôi còn hồi tưởng được, tôi đã rất yêu thích các hình vẽ. Dù chỉ là một đứa trẻ, tôi đã chắc rằng khi lớn lên mình sẽ là một nghệ sĩ. Giấy và bút chì thật đáng yêu và sống động. Bút chì vẽ thành hình ngôi sao trong sổ phác thảo, còn cọ vẽ luôn nhúng vào những màu sắc rực rỡ. Những điều này ảnh hưởng đến sáng tạo vui vẻ của tôi ngày nay.” Eric Carle kể về cảm hứng sáng tác

Eric Carle (25/06/1929 – 23/05/2021) là tác giả sách thiếu nhi nổi tiếng người Mỹ, ông là người sáng tác và minh họa cuốn sách tranh kinh điển “The Very Hungry Caterpillar“ ( Tiếng Việt: Chú sâu háu ăn). Người ta thống kê, cứ 30 giây lại có một cuốn sách của Eric Carle được bán ra trên thế giới, sách của ông được dịch sang hơn 66 ngôn ngữ và trở thành đầu sách được mọi trẻ em yêu thích đọc trước giờ đi ngủ. Bên cạnh đó, ông đã viết trên 70 cuốn sách và đã bán ra hơn 145 triệu bản.

Mỗi cuốn sách của Eric Carle đều là tuyệt phẩm hội hoạ với phong cách vẽ đặc trưng đầy màu sắc, sử dụng tông màu sáng đi kèm câu chuyện đơn giản rất đáng yêu. Ông cho rằng mình bị thu hút bởi màu sắc sặc sỡ và vẻ sống động của các bức tranh cắt dán bằng giấy lụa, một phần để đáp lại sự nghiệt ngã của tuổi thơ.

Ông cũng cho rằng: “The Very Hungry Caterpillar” là một cuốn sách đầy hy vọng và trẻ em cần hy vọng. Chú sâu bướm nhỏ bé tầm thường có thể lớn lên thành một con bướm xinh đẹp và bay vào thế giới rộng lớn bằng tài năng của mình.

Eric Carle cũng là chủ nhân của giải thưởng Laura Ingalls Wilder (nay gọi là Giải thưởng Di sản Văn chương Thiếu nhi) dành cho những tác giả và hoạ sĩ minh hoạ xuất bản sách từ Hiệp hội thư viện Hoa Kỳ (ALA), vì đã có sự đóng góp đáng kể và lâu dài cho văn chương thiếu nhi. Đồng thời, ông cũng được đề cử giải thưởng Hans Christian Andersen vào năm 2010.

Một số tác phẩm kinh điển bán chạy dành cho trẻ độ tuổi từ 0 đến trên 3 tuổi của Eric Carle gồm có: The Very Hungry Caterpillar, The Very Hungry Caterpillar's Christmas Eve, Draw Me a Star, Eric Carle's Book of Amazing Animals, Draw Me a Star, I Love Mum with The Very Hungry Caterpillar,..

Các tác phẩm sách thiếu nhi của ông được thể hiện lên bằng nghệ thuật cắt dán, sử dụng những tờ giấy được vẽ bằng tay mà ông cắt và đặt lên nhau, tạo nên những hình ảnh sống động đầy màu sắc. Chủ đề các câu chuyện được lấy cảm hứng từ thiên nhiên và những chuyến đi bộ với cha mình khi băng qua đồng cỏ và rừng rậm. Nét vẽ của ông mộc mạc mang vẻ đẹp thu hút đến kỳ diệu, gieo mầm tình yêu thiên nhiên tươi sáng trong tâm hồn mỗi trẻ em.

Hiện nay, phụ huynh có thể mua các tác phẩm sách tranh của tác giả Eric Carle tại Nhà sách tiếng Anh online Thebookland, tại đây hội tụ phong phú hơn 19 đầu sách tranh của tác giả này. Các sản phẩm đều được nhập khẩu chính hãng từ NXB Penguin Random House Children's UK, đây cũng là tựa sách bán chạy và được phụ huynh ưa chuộng cho các con tại Thebookland. Chắc chắn rằng, những ấn bản này sẽ đem đến cho các em những cuộc phiêu lưu thú vị khác nhau cùng “Chú sâu Háu ăn”.

Hơn 6 năm kinh nghiệm, Thebookland là đối tác của các NXB sách hàng đầu thế giới, đem đến các thể loại sách ngoại văn tiếng Anh phong phú dành cho thiếu nhi, phụ huynh và nhiều đối tượng độc giả khác. Từ sách hoạt động, sách tranh, sách khoa học tự nhiên, văn học, nghệ thuật, kỹ năng mềm, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ em và nhiều hơn nữa.

Tất cả ấn bản tại đây đều được chọn lọc kỹ càng bởi đội ngũ có nhiều năm kinh nghiệm và chuyên sâu đảm nhiệm vai trò thẩm định nội dung sách, giúp độc giả dễ dàng lựa chọn sách phù hợp theo sở thích và nhu cầu của mình. Phụ huynh sẽ rất hài lòng khi cho con thưởng thức các tác phẩm sách kinh điển và giàu giá trị giáo dục tại đây.

