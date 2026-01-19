Khát vọng Việt Nam

TP - Sáng nay, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Đây không chỉ là một kỳ đại hội, mà là dấu mốc mở ra Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, nơi khát vọng hùng cường được đặt ở vị trí trung tâm của tư duy chiến lược và hành động quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng, từ đây, mọi người dân Việt Nam, trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh”.

Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới đang biến động sâu sắc. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, trật tự kinh tế – chính trị toàn cầu tái cấu trúc nhanh chóng, khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo làm thay đổi căn bản mô hình phát triển. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam đứng trước những thời cơ lớn song hành với thách thức lớn. Không tiến lên sẽ tụt lại phía sau; chậm đổi mới có thể phải trả giá bằng cả một thế hệ.

Đại hội XIV mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, là dấu mốc định hình con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong việc lãnh đạo, cầm quyền, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh và bền vững, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân và vị thế xứng đáng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Người đứng đầu Đảng ta chỉ rõ: “Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”.

Hai mốc thời gian quan trọng – 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; và 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước – không còn là những cột mốc mang tính biểu tượng. Đó là những đích đến cụ thể, đòi hỏi tư duy phát triển mới, quyết sách mạnh mẽ hơn và hành động quyết liệt hơn. Khát vọng hùng cường không thể chỉ nằm trên trang văn kiện, mà phải được đo đếm bằng năng lực quản trị quốc gia hiện đại, bằng chất lượng tăng trưởng thực chất, bằng đời sống ấm no, an toàn và hạnh phúc của mỗi người dân.

Khát vọng ấy trước hết là khát vọng của Đảng – một Đảng đã trải qua hơn chín thập kỷ lãnh đạo cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, trưởng thành qua chiến tranh, tôi luyện trong hòa bình, không ngừng tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thời đại. Nhưng đó cũng là khát vọng của trăm triệu con dân Việt Nam – những con người đã đi qua đói nghèo, mất mát, hôm nay mong mỏi một đất nước phát triển, tự cường, có nội lực mạnh và vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, khát vọng hùng cường hôm nay mang đậm dấu ấn của thế hệ trẻ. Một thế hệ sinh ra trong hòa bình, lớn lên cùng hội nhập, tự tin bước ra thế giới với tri thức, bản lĩnh và tinh thần dấn thân. Người trẻ Việt Nam không chỉ mong một tương lai đủ đầy, mà còn khao khát được góp phần kiến tạo tương lai ấy bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững. Khát vọng của họ cần được khơi dậy, dẫn dắt và bảo vệ bằng những chính sách công bằng, minh bạch và khuyến khích sáng tạo.

Trong tổng thể nội dung Đại hội XIV, công tác nhân sự giữ vai trò then chốt. Việc giới thiệu, bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư không chỉ nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, mà còn là sự trao gửi trọng trách lịch sử đối với vận mệnh và tương lai phát triển của đất nước. Kỷ nguyên phát triển mới đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo đủ tầm nhìn chiến lược, đủ bản lĩnh chính trị, đủ trí tuệ và liêm chính để dẫn dắt đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, biến khát vọng thành hiện thực. Bởi suy cho cùng, mọi đường lối đúng đắn chỉ có thể đi vào cuộc sống khi được dẫn dắt bởi những con người đủ đức, đủ tài và đủ dũng khí trước lịch sử.

Khát vọng hùng cường là khát vọng tỉnh táo và có trách nhiệm, được xây dựng trên nền tảng độc lập, tự chủ; trên sức mạnh của nội lực dân tộc; trên sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân. Đó là khát vọng biết rõ mình đang ở đâu, cần làm gì và phải đi như thế nào để không lạc hướng giữa những biến động khó lường của thế giới.

Đại hội XIV mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước. Chặng đường ấy không bằng phẳng, nhưng đầy triển vọng. Niềm tin đặt vào Đảng, vào những quyết sách của Đại hội và vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chính là nền tảng để Việt Nam vững bước tiến lên.

Khát vọng hùng cường hôm nay là lời cam kết danh dự với lịch sử, với các thế hệ cha anh đã hy sinh, và với tương lai con cháu mai sau: Việt Nam quyết tâm phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh và hạnh phúc; kiên định con đường đã lựa chọn; từng bước hiện thực hóa ước nguyện đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.