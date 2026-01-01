Trang mới

TP - Tờ lịch cuối cùng của năm 2025 đã khép lại, mở ra một trang mới tiếp theo trong dòng chảy miên man của thời gian. 2026 có thể nói là năm được mong chờ nhất của thời điểm hiện tại. Bởi từ bản lề của năm trước đã mở ra hàng loạt những thay đổi lịch sử của đất nước về thể chế, bộ máy và những quyết sách lớn...

2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc.

2026 là năm đầu tiên trọn vẹn tiếp tục thực hiện cuộc sắp xếp đơn vị hành chính mang tính lịch sử: triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với việc bỏ cấp huyện/quận; giảm mạnh và sáp nhập các đầu mối bộ, ngành Trung ương trùng lắp về nhiệm vụ; sáp nhập 63 tỉnh, thành xuống còn 34 tỉnh, thành. Sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, hiệu năng, hiệu lực của bộ máy mới, và tất nhiên cũng có không ít thứ cần phải điều chỉnh bổ sung và nâng cao, để phù hợp với thực tế.

Là năm chính thức thực hiện 7 Nghị quyết lớn được Bộ Chính trị ban hành, trong đó có “bộ tứ” nghị quyết (Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Hội nhập quốc tế; Đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật; Phát triển kinh tế tư nhân) được xem là bộ khung chiến lược tổng thể, định hình lại mô hình phát triển quốc gia giai đoạn 2025-2045.

Năm đầu tiên thực hiện mô hình Khu Thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế đặt trụ sở tại TPHCM và Đà Nẵng – bước đột phá để thu hút nguồn lực tài chính trung và dài hạn, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới. Cũng là bắt đầu triển khai thực hiện loạt nghị quyết mới mở ra cơ chế, chính sách đặc thù chưa có tiền lệ cho 3 siêu đô thị là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Là cơ sở pháp lý mở rộng thẩm quyền về đầu tư, đất đai, quy hoạch, tài chính, logistics,... nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn đô thị và đẩy nhanh các dự án trọng điểm.

Là năm sẵn sàng các đại dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân,...

2026 có thể nói cũng chính là mốc thời gian mà cả thế giới hồi hộp đón chờ. Khi mọi thứ đã quá thay đổi và có dấu hiệu vượt ngưỡng, từ địa chính trị, tranh chấp thương mại thuế quan, xung đột lãnh thổ cho tới đà tiến không tưởng của khoa học công nghệ... Nhân loại có lẽ đang “thở chậm” lại với hy vọng mọi thứ sẽ dần hạ nhiệt. Có những niềm khắc khoải mong chờ như hòa bình mau đến với Nga và Ukraina, xung đột đẫm máu dân lành tại dải Gaza mau chấm dứt...

Không phải ngẫu nhiên mà trang bìa tạp chí Time đã chọn “Các kiến trúc sư AI” là Nhân vật của năm 2025. Theo lý giải của tạp chí của Mỹ 103 tuổi này, thì những “ông trùm” về AI đã “định hướng lại chính sách của chính phủ, thay đổi những cuộc đối đầu địa chính trị và đưa robot vào từng nhà”. AI trở thành công cụ có ảnh hưởng lớn nhất trong cạnh tranh giữa các cường quốc kể từ khi vũ khí hạt nhân ra đời đến nay.

Mới đây thôi còn ngỡ ngàng khi thấy AI vẽ minh họa cho truyện ngắn, thì nay đã quá lạc hậu. Không ít những ca khúc đứng đầu mọi bảng xếp hạng với hàng tỷ người theo dõi là do AI sáng tác. Hàng loạt các phần mềm chat, trợ lý AI, robot đang thay thế dần lao động của não bộ và chân tay con người. Có lẽ đã đến lúc đừng hỏi AI đã làm được gì, mà tự hỏi con người chúng ta còn giữ lại được điều gì cho mình!

Trước biến động cũng như tác động va đập ngày càng lớn của thời đại, mỗi con người nhận ra rằng cần tỉnh táo hơn để không bị cuốn đi, không để bị thương tổn, đổ vỡ. Đáp ứng và thích nghi với guồng quay ngày càng nhanh và dồn dập, cũng vừa định vị và phát triển bản thân một cách phù hợp, vững vàng nhất. Một quốc gia cũng vậy, với những chiến lược khôn ngoan, kịp thời, sáng tạo và bền vững.

Sẽ rất khó quên năm 2025 - một năm lịch sử với rất nhiều cảm xúc trái ngược. Mới và cũ, mất và được, chia tay và đón nhận, hưng phấn và tâm tư... Đó cũng chính là năm “khởi động, chạy đà”, để đất nước bước vào năm 2026 với quyết tâm hành động và đột phá.

Xin được thay một chữ “ta” trong câu thơ Xuân Diệu, “từ ta phút trước, sang ta phút này”. Ta vẫn luôn là ta, là mỗi chúng ta nhưng với tư duy, tầm vóc và trách nhiệm lớn hơn, nặng hơn.

Chào 2026, với thật nhiều hy vọng!