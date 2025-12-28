Vẻ đẹp thế hệ

Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, đây là cuộc hội ngộ của những tinh hoa, những tấm gương đẹp trong mọi lĩnh vực xã hội, từ các cá nhân và tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Sự hiện diện của đại biểu chính thức nay đã 98 tuổi - Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình khiến đại hội đặc biệt xúc động. Đây có lẽ là đại biểu, cũng là Anh hùng Lao động cao tuổi nhất qua 10 kỳ Đại hội thi đua toàn quốc kể từ đại hội lần thứ nhất năm 1952 đến nay. Bà đã đi vào lịch sử với vai trò Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris (1969-1973), và là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào văn kiện chấm dứt chiến tranh, mở đường cho thống nhất đất nước. Sau ngày thống nhất, bà đứng đầu ngành Giáo dục, và giữ trọng trách Phó Chủ tịch nước...

Vẻ đẹp kết nối thế hệ càng trở nên ấn tượng hơn, khi trong số 45 đại biểu thuộc Trung ương Đoàn, có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (đều 11 tuổi), là những học sinh tiêu biểu đến từ Cần Thơ, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Thái Nguyên và Cao Bằng - khiến đây trở thành kỳ Đại hội đặc biệt nhất. Bên cạnh đó là những tấm gương sinh viên, nhà khoa học, những sĩ quan quân đội, công an, doanh nhân, công chức, cán bộ Đoàn – tất cả đều còn rất trẻ - khẳng định sự bền bỉ kết nối lòng yêu nước, tinh thần thi đua phát huy tài năng cống hiến cho đất nước giữa các thế hệ.

Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ Nhất đầu tháng 5/1952, đã chọn 7 chiến sĩ thi đua ưu tú nhất để phong danh hiệu anh hùng - những anh hùng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó cũng là những con người rất trẻ. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu 20 tuổi, Nguyễn Thị Chiên 22 tuổi, Cù Chính Lan hy sinh cuối năm 1951 khi 21 tuổi, Nguyễn Văn Song 29 tuổi, Nguyễn Quốc Trị 31 tuổi; những Anh hùng Lao động Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa đều 39 tuổi...

Đặc biệt, sau Đại hội, trên báo Nhân Dân liên tiếp các số 60, 61, 52,63 ra ngày 5, 12, 19 và 26/6/1952, Bác Hồ với bút danh C.B đã trực tiếp lần lượt viết bài về những tấm gương anh hùng ấy với phong cách viết ngắn gọn, sáng rõ nhằm tuyên truyền giới thiệu rộng rãi đến cán bộ, chiến sĩ đồng bào. Với Người, thi đua không chỉ khơi gợi sức mạnh và tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, trở thành đạo đức, nguồn cảm hứng dẫn dắt mọi người.

Cụ bà 98 tuổi – nhân vật lịch sử bên những cháu thơ học trò 11 tuổi tại cuộc hội ngộ hôm nay trở thành biểu tượng sống động của vẻ đẹp yêu nước bền bỉ trao truyền qua các thế hệ.