Gieo những thiện lành

TP - Năm mới về, cái lạnh cuối đông khẽ chạm vào da thịt như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về vòng tuần hoàn của thời gian. Trong triết lí Á Đông, mùa đông không chỉ là cái kết, mà còn là sự lắng lại cần thiết để chuẩn bị cho một khởi sinh mới. Giữa khoảnh khắc giao hòa ấy, Chủ Nhật Đỏ trở lại, không ồn ào, không phô trương, mà bền bỉ như dòng chảy không ngừng của lòng từ bi - nơi con người tìm thấy nhau bằng sự sẻ chia, chứ không phải bằng lợi ích.

Phật giáo dạy rằng đời người là vô thường, thân thể này rồi cũng đổi thay theo năm tháng. Máu chảy trong mỗi con người hôm nay có thể khỏe mạnh, ấm nóng, nhưng ngày mai đã có thể trở thành điều mà ta phải cầu xin để níu giữ sự sống. Hiểu được lẽ vô thường ấy, hành động hiến máu không còn đơn thuần là cho đi, mà là sự tỉnh thức trước mong manh của kiếp người. Khi một người sẵn sàng hiến máu, họ không mất đi điều gì, mà đang gieo một nhân duyên lành - nơi sự sống được nối dài bằng chính lòng từ bi.

Trải qua 18 năm kiên trì tổ chức, Chủ Nhật Đỏ đã góp phần làm thay đổi diện mạo phong trào hiến máu tình nguyện trên cả nước. Tình trạng khan hiếm máu từng là nỗi lo thường trực của các cơ sở y tế nay đã phần nào được hóa giải. Nhưng điều quý giá hơn cả những đơn vị máu tiếp nhận được chính là sự chuyển hóa trong tâm thức xã hội, nhất là ở người trẻ. Từ chỗ e ngại, sợ hãi, nhiều người đã học cách đối diện và buông bỏ, để hiểu rằng cứu người cũng chính là đang nuôi dưỡng phần thiện lành trong chính mình.

Trong giáo lí nhà Phật, từ bi không nằm ở lời nói, mà ở hành động. Chủ Nhật Đỏ vì thế trở thành một pháp hành thầm lặng, nơi con người thực tập cho đi mà không cầu báo đáp. Những người đến hiến máu có thể không biết máu mình sẽ đến với ai, không thấy khuôn mặt người được cứu, không nhận một lời tri ân. Nhưng cũng giống như gieo một hạt giống xuống đất, khi đủ duyên, nó sẽ nảy mầm. Một giọt máu hôm nay có thể trở thành hơi thở cho một con người khác ngày mai, và chính điều ấy đã đủ trọn vẹn cho một hành động thiện lành.

Từ những khoảnh khắc giản dị ấy, tinh thần thiện nguyện lan tỏa như một dòng chảy nhân duyên, âm thầm nhưng bền bỉ. Mỗi người hiến máu là một mắt xích của đời sống - nơi sự tồn tại của người này gắn liền với sự sống của người kia.

Và rồi, khi ngày Chủ Nhật Đỏ khép lại, những giọt máu hồng lặng lẽ rời đi theo những chuyến xe cứu thương, len lỏi vào từng phòng bệnh, hòa chung nhịp đập với những trái tim đang yếu ớt níu giữ sự sống. Có thể người hiến máu sẽ không bao giờ biết mình đã cứu ai, nhưng trong luật nhân quả của đời sống, không có điều thiện lành nào là vô nghĩa. Ở đâu đó, một hơi thở được giữ lại, một nhịp tim tiếp tục đập, một gia đình được tiếp thêm niềm tin để bước qua khổ nạn.

Chủ Nhật Đỏ vì thế không chỉ là một ngày hiến máu, mà là một lời nhắc về cách làm người. Rằng giữa cõi đời vô thường, điều còn lại không phải là những gì ta nắm giữ, mà là những gì ta đã trao đi. Những con người bình dị, bằng hành động rất nhỏ, đã làm nên điều phi thường: giữ lại sự sống cho người khác và gieo mầm thiện lành cho xã hội.

Trong cái se lạnh của mùa đông, những giọt máu nóng vẫn âm thầm chảy, như ngọn lửa từ bi sưởi ấm lòng người. Và khi thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” tiếp tục lan tỏa, Chủ Nhật Đỏ vẫn ở đó, bền bỉ và khiêm nhường, như một minh chứng rằng chỉ cần con người biết thương nhau nhiều hơn, thì giữa những biến động của nhân gian, lòng từ bi vẫn được tiếp nối từ những điều giản dị nhất.