Khảo sát ý kiến dư luận về Thông tư 29 quy định dạy thêm, học thêm

TPO - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức lấy ý kiến dư luận xã hội về Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo đó, cán bộ, đảng viên, người dân cả nước có thể tham gia khảo sát bằng hình thức trực tuyến.

Địa bàn điều tra xã hội là 63 tỉnh/thành phố. Khảo sát gồm 8 câu hỏi về nhu cầu học thêm, dạy thêm và mối quan tâm của người dân với Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT. Thời gian khảo sát đến hết ngày 23/2.

Đường dẫn của cuộc khảo sát này như sau: https://dlxh.btgtw.vn/Home/Index?surveyId=177

Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành có hiệu lực từ ngày 14/2.

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành thông tư mới quy định các nội dung về dạy thêm học thêm, áp dụng vào thực tế từ 14/2.

Điểm mới của Thông tư 29 quy định không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Sau khi ban hành Thông tư 29, Bộ GD&ĐT lập đoàn kiểm tra thực hiện.

Theo Bộ GD&ĐT, với mục tiêu học để giỏi hơn, phát triển bản thân hơn là nguyện vọng chính đáng do đó Bộ GD&ĐT không cấm, tuy nhiên tổ chức, cá nhân đã dạy thêm phải đăng ký kinh doanh và phải công khai địa điểm, môn học, thời lượng học, kinh phí... và phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời gian làm việc, an toàn, an ninh...

Sau khi thông tư đi vào thực tế, một số địa phương cũng đã tăng cường kiểm tra, xử lý việc dạy thêm trái quy định.