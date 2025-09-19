Quảng Trị: Khánh thành Khu tưởng niệm nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang.

Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Hưng Yên, Hà Tĩnh…; thân nhân 16 thanh niên xung phong (TNXP) hy sinh tại bến phà II Long Đại và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Trung ương và các địa phương dâng hương tại khu tưởng niệm.

Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, bến phà Long Đại bị máy bay Mỹ ngày đêm đánh phá ác liệt.

Trước mưa bom, bão đạn, lực lượng dân quân, công binh, đặc biệt là các đơn vị TNXP đã kiên cường bám trụ, dũng cảm đánh trả máy bay Mỹ, rà phá bom mìn, bảo đảm mạch máu giao thông thông suốt, với tinh thần “Sống bám cầu, bám đường-Chết kiên cường, dũng cảm”.

Trong các trận bom ác liệt ngày 19 và 23/9/1972, 16 cán bộ, chiến sĩ TNXP C130 (quê Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên) đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ.

Trước sự hy sinh to lớn đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là tuổi trẻ toàn tỉnh luôn trăn trở, mong muốn có một công trình tương xứng để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Buổi lễ khánh thành được diễn ra trang trọng, linh thiêng.

Năm 2012, công trình Nhà bia tưởng niệm được xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài, một số hạng mục xuống cấp, quy mô công trình chưa tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của địa danh này.

Đến tháng 4/2025, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị của tỉnh, sự đồng hành của Tập đoàn T&T và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, công trình tu bổ, tôn tạo toàn diện khu di tích lịch sử này đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

Di tích đã được trùng tu, tôn tạo gồm: Xây mới Đài tưởng niệm; Nhà khánh tiết, nhà trưng bày tư liệu hiện vật; nhà chờ và bến thuyền, bãi đậu xe. Đồng thời, cải tạo, nâng cấp các hạng mục hiện có; tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng.

Đặc biệt, Đài tưởng niệm được thiết kế mô phỏng hình bó lúa (biểu tượng của quê hương Thái Bình) với 16 cây lúa, tổng chiều cao 16m; khối bệ đài và hình ngôi sao cao 1,6m; được đặt trang trọng tại trung tâm và khuôn viên bố trí đường dạo xung quanh, trồng hoa, cảnh quan.

Khu di tích được mở rộng khang trang, không chỉ đáp ứng nhu cầu tưởng niệm, tri ân mà còn tạo không gian văn hóa-lịch sử giàu ý nghĩa, góp phần kết nối di tích này với các “địa chỉ đỏ” khác, hình thành tuyến du lịch văn hóa-lịch sử độc đáo trên quê hương Quảng Trị anh hùng.

Nghi lễ cắt băng khánh thành.

Nhân dịp này, lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, Hội Cựu TNXP Việt Nam đã trao quà cho các cựu TNXP trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thân nhân 16 TNXP hy sinh tại bến phà II Long Đại.