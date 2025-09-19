Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Trị:

Khánh thành Khu tưởng niệm nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 19/9, tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại (xã Trường Ninh), UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo Khu tưởng niệm nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong.

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang.

Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Hưng Yên, Hà Tĩnh…; thân nhân 16 thanh niên xung phong (TNXP) hy sinh tại bến phà II Long Đại và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.

img-3876.jpg
Lãnh đạo Trung ương và các địa phương dâng hương tại khu tưởng niệm.

Trong những năm chiến tranh chống Mỹ, bến phà Long Đại bị máy bay Mỹ ngày đêm đánh phá ác liệt.

Trước mưa bom, bão đạn, lực lượng dân quân, công binh, đặc biệt là các đơn vị TNXP đã kiên cường bám trụ, dũng cảm đánh trả máy bay Mỹ, rà phá bom mìn, bảo đảm mạch máu giao thông thông suốt, với tinh thần “Sống bám cầu, bám đường-Chết kiên cường, dũng cảm”.

Trong các trận bom ác liệt ngày 19 và 23/9/1972, 16 cán bộ, chiến sĩ TNXP C130 (quê Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên) đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ.

Trước sự hy sinh to lớn đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là tuổi trẻ toàn tỉnh luôn trăn trở, mong muốn có một công trình tương xứng để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

img-3879.jpg
Buổi lễ khánh thành được diễn ra trang trọng, linh thiêng.

Năm 2012, công trình Nhà bia tưởng niệm được xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài, một số hạng mục xuống cấp, quy mô công trình chưa tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của địa danh này.

Đến tháng 4/2025, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị của tỉnh, sự đồng hành của Tập đoàn T&T và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, công trình tu bổ, tôn tạo toàn diện khu di tích lịch sử này đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

Di tích đã được trùng tu, tôn tạo gồm: Xây mới Đài tưởng niệm; Nhà khánh tiết, nhà trưng bày tư liệu hiện vật; nhà chờ và bến thuyền, bãi đậu xe. Đồng thời, cải tạo, nâng cấp các hạng mục hiện có; tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng.

Đặc biệt, Đài tưởng niệm được thiết kế mô phỏng hình bó lúa (biểu tượng của quê hương Thái Bình) với 16 cây lúa, tổng chiều cao 16m; khối bệ đài và hình ngôi sao cao 1,6m; được đặt trang trọng tại trung tâm và khuôn viên bố trí đường dạo xung quanh, trồng hoa, cảnh quan.

Khu di tích được mở rộng khang trang, không chỉ đáp ứng nhu cầu tưởng niệm, tri ân mà còn tạo không gian văn hóa-lịch sử giàu ý nghĩa, góp phần kết nối di tích này với các “địa chỉ đỏ” khác, hình thành tuyến du lịch văn hóa-lịch sử độc đáo trên quê hương Quảng Trị anh hùng.

img-3881.jpg
Nghi lễ cắt băng khánh thành.

Nhân dịp này, lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, Hội Cựu TNXP Việt Nam đã trao quà cho các cựu TNXP trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thân nhân 16 TNXP hy sinh tại bến phà II Long Đại.

Hoàng Nam
#Khu tưởng niệm thanh niên xung phong #Di tích lịch sử Quảng Trị #Hy sinh của 16 TNXP bến phà Long Đại #Tôn tạo di tích lịch sử #Lễ khánh thành khu tưởng niệm #Tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ #Biểu tượng truyền thống TNXP Việt Nam #Giao thông chiến tranh chống Mỹ #Du lịch văn hóa Quảng Trị #Chương trình tri ân cựu TNXP

Xem thêm

Cùng chuyên mục