Giáo dục

Google News

Khánh Hòa có trường tiểu học mang tên người Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Lựu

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc đổi tên Trường Tiểu học Ninh Sơn thành Trường Tiểu học Nguyễn Lựu là cách để tri ân, giáo dục truyền thống và tiếp bước thế hệ anh hùng.

Sáng 23/8, Trường Tiểu học Ninh Sơn (xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lễ công bố quyết định đổi tên Trường Tiểu học Ninh Sơn thành Trường Tiểu học Nguyễn Lựu. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo, đại diện một số bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

phott-9.jpg
Học sinh đeo khăn quàng đỏ cho Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu (1913- 2005), thuộc Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 59, đội viên Đội du kích Ba Tơ sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước và cách mạng ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành cũ (nay là xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). Ông là vị chỉ huy tài năng, đức độ, giỏi về quân sự, nhạy bén về chính trị, can trường, dũng cảm.

Phẩm chất anh hùng của ông là kết tinh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thời đại cách mạng vô sản và lòng yêu nước thiết tha, căm thù giặc sâu sắc, ý chí chiến đấu kiên trung, một lòng theo Đảng, Bác Hồ trong suốt cuộc đời cầm súng đánh giặc giữ nước, bảo vệ độc lập dân tộc.

phott-3.jpg
Lãnh đạo xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà trao quyết định cho trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh tầm vóc của chiến công Vườn Gòn - Đá Bàn do Anh hùng Nguyễn Lựu và Tiểu đoàn 59 thực hiện cách đây hơn 70 năm. Trận Vườn Gòn - Đá Bàn (tháng 4/1953) tại xã Bắc Ninh Hòa đã đi vào lịch sử của tỉnh Khánh Hòa và lịch sử quân sự Việt Nam như một huyền thoại. Chỉ với 2 đại đội, Tiểu đoàn 59 dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Lựu đã đánh bại đội quân 4.000 lính Âu Phi thiện chiến do Tướng Pháp Le Blance chỉ huy.

ptt.jpg
Phó Thủ tướng thăm hỏi học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Lựu.

Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn được xem là mẫu mực về lối đánh phục kích của quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, là kết tinh tài năng chỉ huy và phẩm chất anh hùng của cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 59, là sức mạnh vô giá của tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, anh dũng chiến đấu, giành chiến thắng của quân và dân Khánh Hòa nói riêng, quân và dân Liên khu V nói chung.

“Hôm nay ngôi trường này chính thức được đặt tên Trường Tiểu học Nguyễn Lựu để các thế hệ tiếp theo tiếp bước truyền thống của quê hương, của những người đã chiến đấu làm nên truyền thống vẻ vang của Khánh Hòa, của Bắc Ninh Hòa, của Vườn Gòn - Đá Bàn trong các cuộc kháng chiến năm xưa”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

phott-2.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng hy vọng các các thầy cô giáo sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nâng cao chất lượng giáo dục, để các em học sinh có thể tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, trở thành trò ngoan, học sinh giỏi, góp phần xây dựng đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định: Kể từ hôm nay, ngôi trường Tiểu học Ninh Sơn được vinh dự và tự hào mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu - một trong những vị chỉ huy xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

“Tên trường không chỉ là danh xưng hành chính mà còn là biểu tượng về văn hóa, là sợi dây kết nối giữa nhà trường và cộng đồng, giữa người hiện tại và lịch sử hào hùng của dân tộc", Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.

phott-4.jpg
Phó Thủ tướng trao quà cho các em học sinh.

Thầy giáo Trần Trọng Đỗ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Lựu, cũng bày tỏ niềm tự hào khi Trường Tiểu học Ninh Sơn chính thức được đổi tên và mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu. Theo thầy Trần Trọng Đỗ, trong suốt chiều dài 26 năm phấn đấu, xây dựng, trưởng thành, Trường Tiểu học Ninh Sơn cũ và nay là Trường Tiểu học Nguyễn Lựu đã luôn khẳng định được vị thế, chất lượng trong công tác dạy và học. Từ năm học 2019 - 2020 đến nay, trường đã 5 lần được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc và 2 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

phott-6.jpg
Phó Thủ tướng cùng các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn.
phott-7.jpg
Các đại biểu nghe giới thiệu về chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo, đại diện một số bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã làm lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn.

Thanh Thanh
#Trường Tiểu học Nguyễn Lựu #Khánh Hòa #Vườn Gòn #Đá Bàn #Anh hùng #đổi tên #quyết định

