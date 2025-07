Khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết mở rộng sân bay Rạch Giá

TPO - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang).

Theo văn bản từ văn phòng Chính phủ, xét kiến nghị của UBND tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) về việc đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không (CHK) Rạch Giá, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND tỉnh An Giang khẩn trương hoàn thành công tác lập quy hoạch chi tiết CHK Rạch Giá, trình Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh An Giang chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong việc cập nhật quy hoạch, bố trí vốn và triển khai dự án. Nếu có vấn đề của dự án vượt thẩm quyền, các đơn vị vừa nêu cần báo cáo Thủ tướng.

Tại tờ trình gửi Thủ tướng về đầu tư nâng cấp, mở rộng CHK Rạch Giá vào cuối tháng 6, UBND tỉnh Kiên Giang cho biết địa phương đang tổ chức triển khai công tác lập quy hoạch chi tiết CHK Rạch Giá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nguyên nhân là do hạ tầng hiện nay của CHK Rạch Giá rất hạn chế, chỉ đạt cấp 3C, đường băng chỉ tiếp nhận được loại máy bay code C như ATR72 và tương đương trở xuống.

Mặt khác, sau khi hợp nhất tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang thành tỉnh An Giang mới, tỉnh lỵ sẽ đặt tại thành phố Rạch Giá. Do vậy, việc đầu tư nâng cấp và mở rộng CHK Rạch Giá đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4C (có thể phát triển thành cấp 4E trong tương lai) và đạt sân bay quân sự cấp II.

Việc nâng cấp sẽ giúp CHK Rạch Giá tiếp nhận máy bay lớn hơn, mở các đường bay đến nhiều tỉnh thành và tăng thêm tần suất chuyến bay, đáp ứng yêu cầu quốc phòng an ninh cũng như tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và giao thương cho tỉnh An Giang mới.

Ngoài ra, CHK Rạch Giá cũng là cảng dự bị cho Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC năm 2027. Vì thế, UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan phối hợp rà soát, cập nhật quy hoạch và đề xuất cơ chế bố trí nguồn lực để thực hiện dự án mở rộng CHK Rạch Giá.

UBND tỉnh Kiên Giang kiến nghị Thủ tướng giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện đầu tư nâng cấp và mở rộng CHK Rạch Giá, đảm bảo hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II năm 2027.

CHK Rạch Giá được xây dựng từ năm 1979, có đường băng dài hơn 1.170m và rộng 30m. Năm 2007, cảng này được nâng cấp đường băng dài 1.500m, công suất thiết kế đạt 200.000 hành khách/năm. Năm 2022, CHK Rạch Giá vận chuyển trên 51.200 hành khách, năm 2023 giảm còn hơn 33.300 hành khách và năm 2024 giảm còn hơn 9.500 hành khách.

Theo hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, CHK Rạch Giá được quy hoạch là sân bay cấp 4C có mục đích lưỡng dụng; công suất cảng đến năm 2030 đạt 500.000 hành khách/năm và đến năm 2050 đạt 1 triệu hành khách/năm.