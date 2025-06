Chọn nhà đầu tư nào 'lên đời' sân bay Phú Quốc?

TPO - Chính phủ đã ban hành nghị quyết, giao UBND tỉnh Kiên Giang lựa chọn nhà đầu tư trong nước tổ chức thực hiện dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, bảo đảm phù hợp với tính chất là sân bay lưỡng dụng, phục vụ Hội nghị APEC 2027.

UBND tỉnh Kiên Giang được phân cấp chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thực hiện như đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh. Địa phương này được tổ chức thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án; nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với các hạng mục công trình của dự án.

Chính phủ thống nhất việc thu hồi và chuyển giao nguyên trạng tài sản kết cấu hạ tầng Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc do Nhà nước đầu tư, quản lý từ Bộ Xây dựng về UBND tỉnh Kiên Giang quản lý, xử lý và tổ chức thực hiện dự án.

Việc chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng Cảng HKQT Phú Quốc về địa phương quản lý, xử lý không áp dụng đối với tài sản do Tổng Công ty Cảng hàng không - CTCP (ACV) quản lý, được xây dựng trên diện tích đất quốc phòng, an ninh, đất do quân sự quản lý (nếu có) theo quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt. Chi phí hợp lý có liên quan trực tiếp đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản do cơ quan tiếp nhận tài sản chi trả theo quy định.

UBND tỉnh Kiên Giang không thực hiện thanh toán giá trị tài sản cho Bộ Xây dựng khi chuyển giao tài sản về địa phương quản lý, xử lý.

UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo cơ quan có chuyên môn thực hiện tiếp nhận tài sản để quản lý, xử lý; mở sổ theo dõi, tính hao mòn đối với tài sản nhận chuyển giao từ thời điểm nhận chuyển giao đến khi hoàn thành việc xử lý tài sản theo quy định.

UBND tỉnh Kiên Giang thuê doanh nghiệp thẩm định giá để xác định giá trị tài sản làm một trong các cơ sở để xem xét, quyết định giá trị tài sản phải hoàn trả cho Nhà nước. UBND tỉnh Kiên Giang xem xét, quyết định giá trị tài sản hoàn trả cho Nhà nước. Việc xác định giá trị tài sản hoàn trả nêu trên không bao gồm việc xác định lợi thế về quyền khai thác tài sản.

Số tiền thu được (từ phần chênh lệch còn lại trên cơ sở doanh thu trừ chi phí bảo trì, khai thác), được nộp vào ngân sách tỉnh Kiên Giang để đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Hiện tại, sân bay Phú Quốc cấp 4E bao gồm một nhà ga hành khách công suất 4 triệu khách/năm, một đường cất hạ cánh kích thước 3.000 m x 45 m, đáp ứng khai thác tàu bay lớn. Sân bay có 14 vị trí đỗ máy bay, một nhà ga hàng hóa công suất 14.500 tấn/năm. Để phục vụ APEC năm 2027, sân bay cần có thêm nhà khách VIP, tăng thêm 16 vị trí đỗ máy bay để đáp ứng nhu cầu đỗ qua đêm của chuyên cơ.

Theo quy hoạch Cảng HKQT Phú Quốc giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, được Bộ Xây dựng phê duyệt hồi trung tuần tháng 4, cảng này có tổng diện tích quy hoạch hơn 1.050 ha, tổng vốn đầu tư đến năm 2030 là 26.570 tỷ đồng và đến năm 2050 là 25.790 tỷ đồng.

Thời kỳ 2021-2030, Cảng HKQT Phú Quốc đạt cấp sân bay 4E, công suất khoảng 10 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm; khai thác các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, Boeing 787, Airbus 350 và tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng HKQT Phú Quốc đạt cấp sân bay 4E, có công suất khoảng 18 triệu hành khách/năm và 50.000 tấn hàng hóa/năm, các chỉ tiêu khác tương tự thời kỳ 2021 - 2030.