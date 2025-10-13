Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Khai tử hàng loạt kênh truyền hình

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng loạt kênh truyền hình của MTV - kênh truyền hình âm nhạc 24 giờ đầu tiên trên thế giới, biểu tượng của văn hóa đại chúng toàn cầu - sắp bị khai tử sau 44 năm hoạt động.

Theo BBC, hàng loạt kênh vệ tinh của MTV gồm MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV và MTV Live sẽ ngừng phát sóng sau ngày 31/12. Quyết định này nằm trong kế hoạch cắt giảm chi phí toàn cầu của tập đoàn mẹ Paramount Global, với mục tiêu tiết kiệm khoảng 500 triệu USD.

Kênh chính MTV HD vẫn tiếp tục hoạt động, chủ yếu với các chương trình truyền hình thực tế như Naked Dating UK hay Geordie Shore.

Anh, Australia, Ba Lan, Pháp và Brazil nằm trong danh sách những quốc gia đóng cửa kênh âm nhạc MTV trong đợt tái cơ cấu này. Trước đó, Paramount đóng cửa Paramount Television Studios, đơn vị sản xuất loạt phim như Jack Ryan hay The Spiderwick Chronicles.

gettyimages-71436998.jpg
mtv-vma-recap-shakira.jpg
MTV là bệ phóng của hàng loạt ngôi sao âm nhạc toàn cầu, kể cả ông hoàng nhạc pop Michael Jackson.

Tại Anh, các chương trình gốc như Gonzo và Fresh Out UK cũng bị hủy bỏ. Theo số liệu của Barb, lượng người xem các kênh âm nhạc MTV chỉ còn ở mức khiêm tốn, khoảng 1,3 triệu lượt xem/tháng cho MTV Music và 949.000 lượt cho MTV 90s.

Động thái phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ xu hướng tiêu thụ nội dung âm nhạc. MTV từng là biểu tượng của văn hóa nghe nhìn, nơi ra đời của khái niệm “VJ” và là bệ phóng của hàng loạt ngôi sao âm nhạc toàn cầu. Tuy nhiên, MV gần như rời bỏ sóng truyền hình để chuyển hẳn lên YouTube và mạng xã hội.

Ra mắt tại Mỹ năm 1981, MTV nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa với khẩu hiệu “I Want My MTV”. Kênh này góp phần làm nên những khoảnh khắc huyền thoại của âm nhạc đại chúng như màn ra mắt toàn cầu Thriller của Michael Jackson, buổi truyền hình trực tiếp Live Aid 1985 kéo dài 16 tiếng, hay sự ra đời của MTV Video Music Awards, một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh.

sddefault-2.jpg
Kênh truyền hình MTV (kèm hàng loạt kênh vệ tinh) gắn với âm nhạc đương đại, tồn tại 44 năm.

MTV mở rộng ra châu Âu năm 1987. Đến 1997, Vương quốc Anh có kênh riêng của MTV, ra mắt cùng thời điểm ca khúc Three Lions của David Baddiel và Frank Skinner vang lên trong mùa World Cup. Từ đó, MTV UK trở thành bệ phóng cho nhiều gương mặt quen thuộc của truyền hình Anh như Cat Deeley, Zane Lowe hay Emma Willis.

Năm 2011, MTV UK ngừng phát các video âm nhạc, chuyển toàn bộ nội dung nhạc sang các kênh liên kết. Từ đó, thương hiệu này tập trung vào mảng truyền hình thực tế, với các chương trình ăn khách như Ex On The Beach, Teen Mom UK hay Geordie Shore.

Lễ trao giải MTV Europe Music Awards (EMA) vốn từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc biểu tượng như The Spice Girls tái hợp (2000) hay màn tưởng niệm đầy xúc động của Rita Ora dành cho Liam Payne năm ngoái cũng đang bị tạm dừng.

Trạch Dương
#Kết thúc hoạt động các kênh MTV #Thay đổi trong ngành truyền hình âm nhạc #Chuyển đổi sang nền tảng số #Ảnh hưởng của mạng xã hội đến truyền hình #Biểu tượng văn hóa MTV và sự sụp đổ #Chuyển hướng nội dung MTV toàn cầu #Tác động của cắt giảm chi phí tập đoàn #Sự chuyển đổi của ngành giải trí âm nhạc #Lịch sử và ảnh hưởng của MTV #Thay đổi trong lịch sử các giải thưởng âm nhạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục