Khai trương nhà mẫu Lumira Ville – trải nghiệm vận hội thịnh vượng chân thực tại siêu cảng Hải Phòng

Sự kiện khai trương chuỗi nhà mẫu và sale gallery tại Lumira Ville ngày 24/10 không chỉ tạo ra một nền tảng trải nghiệm thực tế cho giới đầu tư, mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình “khai phóng” tiềm năng đưa Hải An trở thành CBD mới của siêu cảng Hải Phòng.

Trải nghiệm thực tế – cảm nhận vận hội thịnh vượng tại hồng tâm siêu cảng

Để đảm bảo tính minh bạch và nâng cao trải nghiệm khách hàng, toàn bộ chuỗi nhà mẫu được phát triển ngay trong lòng khu đô thị Lumira Ville. Thay vì chỉ hình dung qua bản vẽ, giờ đây, khách hàng có thể trực tiếp bước vào không gian thực, cảm nhận rõ ràng nhịp sống, giá trị và tiềm năng của một tổ hợp thương mại – giải trí – dịch vụ chuẩn quốc tế.

Lumira Ville tiên phong mô hình “Hybrid Unit” mang DNA tùy biến, linh hoạt trong thiết kế và mục đích sử dụng. Đây là dòng sản phẩm kép vừa an cư, vừa kinh doanh song hành đang được thị trường ưu tiên lựa chọn.

Nếu yếu tố an cư được đảm bảo bởi 30 tiện ích “all-in-one”, tích hợp mọi nhu cầu sống từ thư giãn, giải trí đến rèn luyện sức khỏe, thì giá trị thương mại lại là “linh hồn” mang đến sự thịnh vượng bền vững cho cư dân.

Thông qua trải nghiệm nhà mẫu, khách hàng trực tiếp đánh giá chân thực tương lai thịnh vượng của khu đô thị

Theo đó, Lumira Ville là một trong số ít khu đô thị tại Hải Phòng có hệ số quy hoạch lên tới 5 tầng lầu, mặt tiền tối thiểu 5m, vỉa hè rộng rãi, 80% căn sở hữu hai mặt tiền. Đây là điều kiện lý tưởng để khai thác kinh doanh, tối ưu diện tích và công năng sử dụng, mở ra nhiều hướng phát triển giá trị tài sản.

Thông qua các buổi tham quan trực tiếp, khách hàng đánh giá được không gian sống và định hình rõ mô hình kinh doanh tương lai – từ cách bài trí cửa hàng, lựa chọn mặt hàng, đến chiến lược khai thác thương mại phù hợp với từng vị thế căn nhà.

Lợi thế thương mại của Lumira Ville được củng cố mạnh mẽ nhờ hệ thống bốn mặt tiền đường lộ giới 30-68m tương đương cấp đại lộ, đã hoàn thiện, kết nối trực tiếp đến các đầu mối giao thông trọng yếu của Hải Phòng.

5 tầng công năng ra cơ hội khai thác tài sản linh hoạt, đa mục đích

Đường Đặng Kinh (68m) là trục giao thông chính liên kết trực tiếp sân bay và cảng Hải Phòng. Đường Liên Phường (40m) kết nối xuyên suốt các phân khu dân cư và trung tâm hành chính mới. Đường Liên Phường (30m) nối trực tiếp tới đường Bùi Viện – tuyến giao thương huyết mạch nối xuyên suốt trục Đông – Tây của TP. Hải Phòng. Đường WorldBank (50,5m) là tuyến phát triển đô thị mới, nơi đang đón dòng chảy đầu tư mạnh mẽ ở khu Đông thành phố. Nhờ hệ thống kết nối này, Lumira Ville mở ra bức tranh đô thị sôi động, nơi dòng người, dòng xe và nhịp thương mại vận hành nhộn nhịp mỗi ngày.

Khai phóng vận hội Hải An từ địa thế “tứ hợp kim cương”

Nếu bốn mặt tiền đường là mạch máu giao thương tạo lợi thế vận hành, thì tầm vóc chiến lược của Lumira Ville được xác lập bởi địa thế tứ hợp kim cương hiếm có.

Thông qua các đại lộ mặt tiền, chỉ trong phạm vi 1-2 km, cư dân Lumira Ville có thể di chuyển trực tiếp tới siêu cảng Hải Phòng – nơi chiếm hơn 70% lượng hàng hóa và container toàn miền Bắc; hay kết nối nhanh tới sân bay quốc tế Cát Bi và tuyến cao tốc Hải Phòng – Bắc Ninh trong 2-3km.

4 mặt tiền đại lộ củng cố vị thế “hub” giao thương

Đặc biệt, khu đô thị Lumira Ville liền kề tuyến cao tốc đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai – Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) đi qua. Tuyến đường sắt này không chỉ kéo sát Hải Phòng với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc mà còn mở ra mạng lưới cung ứng thần tốc xuyên biên giới, định hình lại bản đồ logistics Việt – Trung. Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia chiếm top 1 về kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Do đó, tuyến đường sắt tạo một bước đột phá rất lớn cho cả nền kinh tế Hải Phòng nói riêng và miền bắc nói chung. Khi mọi con đường thịnh vượng đều dẫn về với biển thì việc Hải An trở thành CBD mới của Hải Phòng là xu hướng tất yếu.

Bài học từ các đô thị cảng biển phồn hoa như Singapore hay Thượng Hải cho thấy: để hình thành một trung tâm kinh tế mạnh, không thể thiếu một hạ tầng thương mại – dịch vụ hậu cần đủ dày, đủ năng động để nuôi dưỡng dòng chảy giao thương.

Sát cảng – kề sân bay – liền đường sắt và cao tốc, Lumira Ville mang sứ mệnh của một đô thị khai phóng

Với vị thế đặc biệt đó, Lumira Ville không chỉ là một dự án bất động sản đơn thuần, mà là cấu phần chiến lược nâng tầm và khai phóng một vùng đất. Dự án đóng vai trò “hub” giao thương, kết nối các hoạt động logistics của hệ thống cảng biển – đường sắt – sân bay, đồng thời cung cấp các ngành hàng, dịch vụ và không gian thương mại phục vụ cho đời sống cư dân, giới chuyên gia, nhà đầu tư và lực lượng lao động logistics tại khu vực. Điều này giúp chủ nhân có được dòng tiền dồi dào từ các hoạt động cho thuê mặt bằng giá cao hoặc trực tiếp kinh doanh.

Chưa kể, với mức giá chỉ từ 48 triệu/m2 thấp hơn nhiều với tiềm năng của một “hub” thương mại tại siêu cảng, giới đầu tư còn hưởng lợi lớn từ biên độ sinh lời dự báo gia tăng theo cấp số nhân.