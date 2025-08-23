Nam Long ADC và Cen Land ký kết hợp tác chiến lược: Khai mở phân khúc bất động sản vừa túi tiền tại miền Bắc

Ngày 22 tháng 8 năm 2025, tại Hải Phòng, Công ty TNHH Phát triển căn hộ Nam Long (Nam Long ADC) và Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) chính thức ký kết hợp tác chiến lược, công bố Cen Land chính thức là đối tác phân phối độc quyền dự án An Zen Residences – sản phẩm tiên phong trong phân khúc bất động sản vừa túi tiền tại miền Bắc.

Sự kiện quy tụ gần 500 khách mời, bao gồm lãnh đạo hai doanh nghiệp, đối tác và đông đảo khách hàng quan tâm.

Cen Land trở thành đối tác phân phối độc quyền dự án An Zen Residences

Nam Long ADC – thành viên chủ lực của Tập đoàn Nam Long với hơn 32 năm kinh nghiệm kiến tạo đô thị tại Việt Nam – được biết đến là đơn vị tiên phong trong phân khúc nhà ở vừa túi tiền với thương hiệu EHome. Sau 5 dự án và hơn 8.500 căn hộ đã bàn giao tại miền Nam, EHome đã trở thành tổ ấm đầu đời của hàng nghìn gia đình trẻ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Steven Chu – Chủ tịch Nam Long ADC – cho biết: “An Zen Residences được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong việc đưa phân khúc nhà ở vừa túi tiền trở lại thị trường, mở rộng cơ hội an cư bền vững cho người dân miền Bắc.”

Lãnh đạo Nam Long ADC và Cen Land ký kết hợp tác chiến lược, Cen Land chính thức phân phối dự án An Zen Residences

Trên hành trình Bắc tiến, Nam Long ADC đã lựa chọn Cen Land – doanh nghiệp phân phối bất động sản hàng đầu miền Bắc – trở thành đối tác chiến lược phân phối độc quyền dự án An Zen Residences. Hai bên tìm thấy sự đồng điệu trong triết lý “phát triển bền vững vì cộng đồng” và khát vọng kiến tạo cơ hội an cư cho số đông, đặc biệt ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền. Sự hợp tác này không chỉ đánh dấu quyết tâm của Nam Long ADC trong việc đưa dòng sản phẩm EHome ra thị trường miền Bắc, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Cen Land trong việc phân phối các dự án phù hợp nhu cầu an cư thực.

Ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land bày tỏ kỳ vọng về sự hợp tác giữa Cen Land và Nam Long ADC

Ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land – chia sẻ: “Việc hợp tác với Nam Long ADC không chỉ đơn thuần là phân phối một dự án, mà còn là cam kết đồng hành lâu dài trong hành trình kiến tạo giá trị an cư bền vững cho cộng đồng.”

Ông Nguyễn Trung Vũ – Chủ tịch HĐQT Cen Land chia sẻ kỳ vọng về dự án An Zen Residences.

Bày tỏ tại sự kiện, ông Nguyễn Trung Vũ – Chủ tịch HĐQT Cen Land – nhấn mạnh: việc Nam Long ADC đưa EHome, dòng sản phẩm bất động sản vừa túi tiền, ra thị trường Hải Phòng là bước đi ý nghĩa. Ông kỳ vọng EHome sẽ trở thành “làn gió mới”, giúp nhiều gia đình hiện thực hóa giấc mơ an cư, đồng thời mang đến cơ hội bứt phá cho đội ngũ môi giới.

Hải Phòng – điểm khởi đầu trong chiến lược Bắc tiến của Nam Long ADC

Hải Phòng đang bứt phá mạnh mẽ với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai 4, cao tốc ven biển, cầu Nguyễn Trãi. Thành phố còn sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn, hình thành vành đai công nghiệp – logistics khép kín trải dài từ nội thành ra cảng biển, tạo lợi thế đặc biệt trong thu hút đầu tư, sản xuất và xuất khẩu. Đồng thời, Khu thương mại tự do Hải Phòng với cơ chế, chính sách đặc thù đang hướng tới phát triển tài chính, thương mại, dịch vụ, nghiên cứu – phát triển (R&D) và thu hút nhân lực chất lượng cao

An Zen Residences nằm tại khu dân cư hiện hữu chỉ cách trung tâm thành phố 5km và nằm ở trung điểm các khu công nghiệp lớn nhất Hải Phòng

Sự phát triển này kéo theo nhu cầu an cư ngày càng tăng, trong khi nguồn cung căn hộ giá hợp lý vẫn khan hiếm. Chính vì vậy, Nam Long ADC đã lựa chọn Hải Phòng làm điểm khởi đầu cho hành trình Bắc tiến với dự án An Zen Residences.

An Zen Residences – tái định nghĩa chuẩn mực nhà ở vừa túi tiền

An Zen Residences không chỉ đơn thuần là một dự án căn hộ, mà còn mang đến chuẩn mực mới cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền. Đây không phải là những sản phẩm “giá rẻ – chất lượng thấp” như nhiều người vẫn mặc định, mà là những căn hộ được phát triển trên triết lý 3E: Economy – Kinh tế, Efficiency – Hiệu quả, Ecology – Sinh thái, đảm bảo mức giá phù hợp khả năng chi trả nhưng vẫn giữ vững chất lượng, công năng và giá trị sống bền vững.

Hệ thống 14 tiện ích của dự án An Zen Residences được thiết kế hướng đến việc chăm sóc sức khỏe cư dân và tạo sự gắn kết cộng đồng

Dự án được thiết kế với phong cách tối giản hiện đại, tối ưu hóa diện tích và công năng sử dụng, đồng thời chú trọng kiến tạo cộng đồng gắn kết thông qua hệ thống tiện ích nội khu như sân thể thao đa năng, gym trong nhà, khu BBQ, clubhouse… giúp cư dân không chỉ có nơi ở, mà còn có một môi trường sống trọn vẹn, năng động và giàu trải nghiệm.

An Zen Residences là lời khẳng định của chủ đầu tư rằng “nhà ở vừa túi tiền” không đồng nghĩa với sự thỏa hiệp về chất lượng, mà chính là cơ hội để đông đảo người dân – đặc biệt là giới trẻ và các gia đình trẻ – tiếp cận một cuộc sống tốt đẹp hơn trong khả năng tài chính của mình.

Đội ngũ phát triển kinh doanh đông đảo tham gia sự kiện lễ ký kết

Trong khuôn khổ sự kiện, Cen Land công bố hợp tác với các đại lý chiến lược tại Hải Phòng gồm Cen Hải Phòng, VHG, DHI, RECBOOK, T-LAND, HARBOR REAL, Phú Gia Hưng, Bách Tín Land và Bất động sản Trí Việt nhằm mở rộng kênh phân phối, đưa dự án An Zen Residences đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu.

Hợp tác chiến lược giữa Nam Long ADC và Cen Land kỳ vọng khiến An Zen Residences tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, trở thành lựa chọn an cư đáng tin cậy cho đông đảo gia đình trẻ tại miền Bắc. Thỏa thuận không chỉ mang đến những cơ hội sở hữu nhà ở chất lượng với chi phí vừa túi tiền cho khách hàng, mà còn góp phần cân bằng cung – cầu và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam.