Khai mạc Giải bóng đá Đam San Open Cup 2025

Chiều ngày 11/10, tại sân Saca Arena - Rạch Chiếc (TP. Thủ Đức), Lễ khai mạc Giải bóng đá Đam San Open Cup 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, đánh dấu sự trở lại của một sân chơi thể thao thường niên quy mô dành cho cộng đồng doanh nghiệp, kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu trong lĩnh vực Kiến trúc - Nội thất - Xây dựng.

Lễ khai mạc diễn ra ấn tượng với sự góp mặt của đại diện Ban Tổ chức, các doanh nghiệp tài trợ gồm LUX GATE, Kana Décor, Charm Lighting, Vietceramics, Đông Phương Plus, Mamma Mia, cùng đông đảo khách mời và cổ động viên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Triều - đại diện Ban Tổ chức chia sẻ: “Với tinh thần “Kết nối - Giao lưu - Lan tỏa”, Đam San Open Cup không chỉ là giải đấu thể thao, mà còn là nơi những người trong ngành gặp gỡ, kết nối và lan tỏa khát vọng phát triển bền vững”.

Ngay sau nghi thức khai mạc và tuyên thệ, 16 đội bóng lần lượt nhận cờ lưu niệm và bước vào “đường đua vô địch Đam San Open Cup 2025”. Năm nay, đội Vô địch sẽ nhận Cúp, cờ, huy chương và tiền mặt; đội Á quân và đội Hạng Ba sẽ nhận cờ, huy chương và tiền mặt.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao các giải cá nhân: Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc, Cầu thủ xuất sắc, Cầu thủ trẻ xuất sắc, Giải Fair Play, cùng những hạng mục bình chọn như Bàn thắng đẹp nhất, Pha cứu thua ấn tượng nhất.

Đặc biệt, toàn bộ khoản phạt thẻ trong giải sẽ được Ban Tổ chức hạch toán, công bố và gửi tặng Quỹ Ban Mai Xanh - Quỹ hỗ trợ hệ thống cô nhi viện Vinh Sơn.

Đại diện 16 đội bóng nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức

Khép lại buổi lễ, tiếng còi khai trận vang lên mở màn cho giải đấu kéo dài hơn một tháng, hứa hẹn mang tới những trận cầu mãn nhãn và tràn đầy năng lượng.

2 trận mở màn giữa đội chủ nhà Đam San Furniture FC & MO Design FC và T-Concept FC & Thọ A FC

Lịch trình giải đấu Đam San Open Cup 2025

27/9/2025: Họp báo & Bốc thăm chia bảng

11/10 – 26/10: Vòng bảng

01/11: Tứ kết

08/11: Bán kết

15/11: Chung kết

22/11: Gala tri ân Nhà tài trợ & 16 đội bóng - Trận giao hữu thiện nguyện

Thông tin liên hệ truyền thông & tài trợ

Ban Tổ chức Giải bóng đá Đam San Open Cup 2025

🌐 Website: www.pttgroup.asia

📧 Email: contact@pttgroup.asia

📞 Hotline: 0379 692 645 (Mr. Kiên)