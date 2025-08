Mỹ: Khách nam lái xe bạt mạng trong sân bay, nhiều người la hét 'cái gì đang xảy ra vậy?'

TPO - Sự việc xảy ra rạng sáng 28/7 tại sân bay quốc tế Buffalo Niagara, Mỹ. Một hành khách trong tình trạng say xỉn bất ngờ chiếm đoạt xe điện sân bay và thực hiện màn quậy phá, hỗn loạn ngay giữa nhà ga đông người.

Đối tượng được xác định là Kevin Sinning (29 tuổi), đánh cắp một chiếc xe điện chuyên dụng trong sân bay vào khoảng 1h sáng, rồi lao đi với tốc độ cao, gây ra nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất, hành khách hoảng loạn.

Theo đoạn video do nhân chứng ghi lại, Kevin loạng choạng ngồi vào vị trí tài xế, không chở theo ai, bắt đầu hành trình phá hoại khi lao thẳng ra khỏi lối đi bộ tự động dành cho người đi bộ. Một hành khách gần đó đã thốt lên: “Tôi nghĩ anh ta đang say”.

Một hành khách 'say xỉn' đã chiếm đoạt một chiếc xe golf ở sân bay để điều khiển trong nhà ga. Nguồn: @CollinRugg/X.

Chiếc xe tiếp tục lao về cuối nhà ga, Kevin vụng về dùng cả chân để điều khiển số lùi và thực hiện cú quay đầu ba điểm. Những hành khách xung quanh lo lắng và quay lại toàn bộ sự việc.

Khi Kevin cố gắng điều khiển xe xuống phía bên kia lối đi bộ, chiếc xe bị nghiêng hẳn sang một bên, va vào tường kính khiến các tấm kính vỡ tung và các tấm kim loại rơi ra khỏi vị trí. Âm thanh chấn động khiến nhiều người hoảng sợ, trong khi nhân viên sân bay hét lên: “Cái gì đang xảy ra vậy?”.

Mặc cho nhiều người kêu gọi dừng lại, Kevin vẫn tiếp tục điều khiển chiếc xe xuyên qua hành lang nhà ga, để lại một vệt dài tàn phá trước khi dừng lại ở cuối khu vực.

Phát biểu với truyền thông địa phương WGRZ, nhân chứng Tom Brennon cho biết hành khách và nhân viên tại hiện trường đã lùi lại giữ khoảng cách an toàn, lo sợ Kevin có thể mang theo vũ khí. “Anh ta hoàn toàn không kiểm soát được bản thân, cũng không phản ứng trước những lời yêu cầu dừng lại”, Brennon kể lại.

Anh ta làm vỡ các tấm kính tường khi lái xe qua lối đi di động. Ảnh: @CollinRugg/X.

Đại diện Cơ quan giao thông Niagara Frontier xác nhận Kevin “rõ ràng trong tình trạng say rượu”. Một phát ngôn viên sân bay cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao phản ứng kịp thời của cảnh sát và cả những hành khách đã nhanh chóng thông báo vụ việc. Rất may chỉ có tài sản bị thiệt hại, nhưng đây là lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho công tác đảm bảo an ninh”.

Kevin Sinning đang đối mặt với các cáo buộc hình sự, bao gồm hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản nghiêm trọng.

Vụ việc đang được điều tra thêm và được xem là bài học lớn về an ninh tại các sân bay quốc tế.