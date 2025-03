Khách nam đi máy bay giấu rùa sống trong... quần

TPO - Một người đàn ông đã bị an ninh sân bay phát hiện giấu một con rùa sống trong quần khi qua cửa kiểm tra tại sân bay quốc tế Newark Liberty, bang New Jersey, Mỹ.

Sự việc xảy ra vào ngày 8/3 khi hệ thống máy quét cơ thể tại sân bay kích hoạt báo động, khiến nhân viên an ninh phải kiểm tra trực tiếp người đàn ông này. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng an ninh phát hiện có vật thể bất thường ở vùng háng của ông ta.

Khi bị tra hỏi, người đàn ông bất ngờ đưa tay vào trong quần và lấy ra một con rùa dài khoảng 12 cm, được bọc trong một chiếc khăn nhỏ màu xanh. Ông ta khai nhận đó là một con rùa tai đỏ - loài rùa cảnh phổ biến. Danh tính của người đàn ông không được công bố.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát cảng vụ đã đưa nam hành khách ra khỏi khu vực kiểm tra an ninh. Hành khách này sau đó bị lỡ chuyến bay, còn con rùa đã bị lực lượng chức năng thu giữ.

Hiện vẫn chưa rõ liệu con rùa có phải là thú cưng của ông ta hay lý do vì sao ông ta lại giấu nó trong quần.

Bình luận về vụ việc, ông Thomas Carter - Giám đốc An ninh Liên bang của Cục An ninh Vận tải (TSA) tại New Jersey - cho biết: “Chúng tôi từng thấy hành khách cố giấu dao và các loại vũ khí khác trên người, trong giày hoặc hành lý. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chúng tôi phát hiện một người giấu một con vật sống trong quần".

Theo ông Carter, rất may con rùa không bị tổn hại bởi hành động của người đàn ông này. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và chưa rõ người này có phải đối mặt với cáo buộc hoặc án phạt nào không.

Việc phát hiện động vật sống bị giấu trong hành lý hoặc trên người hành khách không phải là hiếm gặp. Tháng 3/2024, sáu công dân Ấn Độ đã bị bắt tại sân bay Bangkok sau khi lực lượng chức năng thu giữ một con gấu trúc đỏ quý hiếm cùng 87 loài động vật và chim lạ khác trong hành lý của họ.

Trước đó, năm 2022, hai phụ nữ đã bị bắt tại Bangkok khi cố gắng lên máy bay với 100 con vật sống trong vali. Những kẻ buôn lậu đã giấu nhiều loài động vật quý hiếm như tatu, nhím, tắc kè hoa, rùa và rắn.

Giới chức cảnh báo rằng nạn buôn lậu động vật hoang dã đang ngày càng trở nên tinh vi, đòi hỏi lực lượng an ninh sân bay phải thắt chặt kiểm soát nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự.

Hồng Nhung