Khách đi máy bay tăng cao

TPO - Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trong nửa đầu năm nay, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 28 triệu khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 10 triệu lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) thông tin, trong nửa đầu năm nay, tổng lượng hành khách qua các cảng hàng không trên cả nước đạt gần 60 triệu lượt, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 23 triệu lượt, tăng gần 13%; khách nội địa đạt gần 37 triệu lượt, tăng gần 7%.

Từ tháng 1 đến nay, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 28 triệu khách, giảm hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 10 triệu khách, tăng 8% so với cùng kỳ năm; khách nội địa đạt hơn 18 triệu khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với vận chuyển hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2025, các hãng bay Việt Nam đã vận chuyển gần 224.000 tấn, tăng hơn 6 so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, vận chuyển hàng hóa quốc tế đạt 108.000 tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; vận chuyển hàng hóa nội địa đạt gần 116.000 tấn, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành hàng không Việt Nam đang ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ, nhờ vào nhu cầu khách nội địa gia tăng và sự khởi sắc của thị trường quốc tế.

Số liệu của Cục HKVN cho thấy, năm ngoái các sân bay trên cả nước đã phục vụ hơn 109 triệu lượt hành khách - gần tương đương với giai đoạn cao điểm trước đại dịch. Đáng nói, lượng khách quốc tế năm trước đã tăng 26%, cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Các chuyên gia quốc tế đánh giá, Việt Nam ngày càng có nhiều yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng thần kỳ của du lịch, nhưng việc ngày càng có nhiều đường bay thẳng từ các nước đến Việt Nam là yếu tố hàng đầu.

Từ năm 2023, Việt Nam đưa ra chính sách thị thực điện tử mới, cho phép du khách lưu trú tối đa 90 ngày - gấp 3 lần giới hạn trước đó, miễn thị thực cho du khách 16 nước nên du khách quốc tế đến nước ta du lịch...

Bloomberg nhận định, Việt Nam đang nổi lên là quốc gia được ghé thăm nhiều thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á với 17,5 triệu lượt khách quốc tế vào năm ngoái - vượt qua Singapore, đứng sau Malaysia với 25 triệu du khách và Thái Lan với 35 triệu khách.

Năm nay, Việt Nam đặt ra mục tiêu đón 23 triệu du khách quốc tế. Đến tháng 3/2026, khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động Việt Nam kỳ vọng sẽ đón được 25 triệu khách quốc tế trong 1 năm.