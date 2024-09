Hơn 11 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, Ấn Độ đông nhất

TPO - Theo Tổng cục thống kê, trong tháng 8 vừa qua tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,43 triệu lượt. Tính chung 8 tháng năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 11,4 triệu lượt người.

Với chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch mạnh mẽ, những giải thưởng du lịch danh giá được các tổ chức quốc tế trao tặng, Việt Nam thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Theo Tổng cục thống kê, trong tháng 8, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,43 triệu lượt người, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 11,4 triệu lượt, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1% so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra dịch COVID-19.

Khách đến bằng đường hàng không đạt 9,7 triệu lượt người, chiếm 84,7% tổng lượng khách quốc tế, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Khách di chuyển bằng đường bộ đạt 1,6 triệu lượt người, chiếm 13,8% và tăng 73,3%. Khách đến bằng đường biển đạt 165.600 nghìn lượt, chiếm 1,5% và gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất trong tháng 8 với hơn 420.000 lượt khách. Vị trí thứ hai là Trung Quốc khi gửi hơn 307.000 lượt khách. Các vị trí tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc), Nhật, Mỹ, Ấn Độ...

Ấn Độ có mặt trong top 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam. Cuối tháng 8, đầu tháng 9, Việt Nam đã đón đoàn 4.500 khách thuộc công ty dược phẩm của một tỷ phú Ấn Độ.

Trong 8 tháng đầu năm, Hàn Quốc vẫn là giữ vững vị trí đầu bảng thị trường gửi khách lớn nhất với hơn 3 triệu lượt. Trung Quốc giữ vị trí thứ 2, gửi hơn 2,4 triệu lượt khách.

Việt Nam chuẩn bị bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế từ tháng 10. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định, những tín hiệu khả quan từ 8 tháng đầu năm hứa hẹn là bước đà để nhiều công ty, đơn vị du lịch, lữ hành phấn đấu đạt mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế.

Cùng với nỗ lực đạt mục tiêu về lượng khách, nhiều đơn vị tiếp tục đổi mới sản phẩm và đón được dòng khách chi tiêu cao. Các chuyên gia cho rằng bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp và địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch quảng bá, xúc tiến đến các thị trường tiềm năng.