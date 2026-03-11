Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Katy Perry thua kiện nhà thiết kế trùng tên sau 16 năm tranh chấp

Duy Khang
HHTO - Sau gần hai thập kỷ đối đầu nghẹt thở, cuộc chiến thương hiệu giữa Katie Perry - một nhà thiết kế vô danh và Katy Perry - siêu sao nhạc Pop hàng đầu thế giới đã đi đến hồi kết.

Ngày 11/3, vụ tranh chấp pháp lý kéo dài gần hai thập kỷ giữa nhà thiết kế thời trang người Úc - Katie Perry và ngôi sao nhạc pop Katy Perry đã chính thức khép lại khi Tòa án Tối cao Úc ra phán quyết nghiêng về phía nhà thiết kế. Quyết định này đánh dấu hồi kết cho cuộc chiến thương hiệu kéo dài hơn 16 năm.

z7609899486829-0d8e78e047d9845306096b82c487c297.jpg
Tòa án Tối cao Úc đưa ra phán quyết nghiêng về phía nhà thiết kế.

Vụ việc bắt đầu từ năm 2007 khi nhà thiết kế Sydney, tên thật là Katie Jane Taylor bắt đầu kinh doanh thời trang dưới tên “Katie Perry”. Năm 2008, cô đăng ký thương hiệu này để bán quần áo, ngay thời điểm ca sĩ Katy Perry đang bắt đầu nổi tiếng toàn cầu với sự nghiệp âm nhạc.

z7609899427781-cd6a5c1a8073ed694f798f800d80b391.jpg

Mâu thuẫn nổ ra khi đội ngũ của Katy Perry cho rằng tên thương hiệu của nhà thiết kế quá giống với nghệ danh của nữ ca sĩ và có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Từ năm 2009, phía nữ ca sĩ đã gửi thư yêu cầu chấm dứt sử dụng tên và phản đối đơn đăng ký thương hiệu của nhà thiết kế. Năm 2019, căng thẳng leo thang khi nhà thiết kế Katie quyết định kiện ngược lại, cáo buộc các công ty liên quan đến Katy Perry đã vi phạm thương hiệu của cô bằng cách bán các sản phẩm quần áo như áo hoodie, áo thun và áo khoác trong chuyến lưu diễn tại Úc.

z7609899506143-acfa24dff5f8b3d4062eb4b30c145198.jpg
Căng thẳng leo thang khi nhà thiết kế Katie quyết định kiện ngược lại.

Trong suốt quá trình xét xử, kết quả liên tục thay đổi. Năm 2023, tòa án sơ thẩm từng đứng về phía nhà thiết kế. Tuy nhiên đến năm 2024, tòa phúc thẩm đảo ngược phán quyết, cho rằng danh tiếng toàn cầu của Katy Perry có thể khiến người tiêu dùng nhầm lẫn giữa hai thương hiệu.

z7609899694497-89d278af44992e852b59d56a738183aa.jpg
Trong suốt quá trình xét xử, kết quả liên tục thay đổi.

Tuy vậy, phán quyết mới nhất lại cho rằng việc nhà thiết kế sử dụng tên thật của mình cho thương hiệu thời trang là hợp pháp và không có nguy cơ gây nhầm lẫn đáng kể với ca sĩ. Tòa cũng nhận định rằng thương hiệu “Katy Perry” của ca sĩ khi đăng ký tại Úc không bao gồm danh mục quần áo, trong khi “Katie Perry” của nhà thiết kế lại đăng ký chính cho lĩnh vực này.

z7609899445975-18cf3ab7c0cb6d3952812e749f14d694.jpg
Thương hiệu “Katy Perry” của ca sĩ khi đăng ký tại Úc không bao gồm danh mục quần áo.

Phán quyết này cho phép nhà thiết kế Katie tiếp tục kinh doanh và bán các sản phẩm thời trang dưới tên “Katie Perry”. Đồng thời, vụ việc cũng được xem là một trường hợp đáng chú ý khi một doanh nghiệp nhỏ giành phần thắng trong tranh chấp thương hiệu trước một thương hiệu giải trí toàn cầu.

642034123-1644449426571733-7110582869033460216-n.jpg
Duy Khang
#Katy Perry #thương hiệu #tranh chấp #thời trang #kiện tụng #thương hiệu toàn cầu #Katie Perry

