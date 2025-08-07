J&T Express bổ sung 315 xe tải mới, tăng cường năng lực vận hành toàn quốc

Nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử và nhu cầu giao nhận ngày càng cao, J&T Express - một trong những thương hiệu chuyển phát nhanh tại Việt Nam - vừa tiếp nhận bàn giao 315 xe tải mới từ THACO AUTO.

Đại diện hai doanh nghiệp trong lễ bàn giao xe

Trước áp lực gia tăng về khối lượng hàng hóa cùng kỳ vọng ngày càng cao từ khách hàng, các doanh nghiệp logistics buộc phải liên tục nâng cấp hạ tầng vận hành để duy trì lợi thế cạnh tranh. Đây cũng chính là lý do J&T Express đẩy mạnh đầu tư đội xe mới, đồng thời chuẩn hóa toàn bộ hệ thống hậu cần - từ kho bãi, công nghệ đến nguồn nhân lực - nhằm tối ưu hiệu suất vận hành và đảm bảo các phương tiện được khai thác hiệu quả ngay từ thời điểm bàn giao.

Lô xe tiếp nhận gồm 55 xe THACO Towner Van và 260 xe THACO Linker, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ của J&T Express trên toàn quốc. Các dòng xe được lựa chọn đều sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, đáp ứng tốt yêu cầu vận hành đặc thù của ngành giao nhận. THACO Towner Van với thiết kế linh hoạt, dễ dàng di chuyển trong đô thị, tiết kiệm nhiên liệu, là giải pháp tối ưu cho hoạt động giao hàng nội thành. Trong khi đó, THACO Linker trang bị động cơ Weichai thế hệ mới đạt chuẩn khí thải Euro 5, vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và ổn định, kết hợp thùng hàng dung tích lớn - là lựa chọn lý tưởng cho các tuyến giao hàng liên tỉnh hoặc trung chuyển khối lượng lớn.

J&T Express cung cấp dịch vụ giao hàng trên toàn quốc

Đại diện J&T Express cho biết, toàn bộ số xe mới sẽ được phân bổ về các trung tâm khai thác trên cả nước nhằm rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng, cải thiện tốc độ giao nhận và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên từng dịch vụ.

Việc tiếp tục lựa chọn THACO AUTO trong đợt đầu tư mở rộng lần này thể hiện niềm tin chiến lược giữa hai thương hiệu. Đây không chỉ là thương vụ cung ứng phương tiện vận tải, mà còn là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa J&T Express và THACO AUTO - cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả và lấy khách hàng làm trung tâm.