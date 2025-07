Jack chia sẻ lý do im lặng suốt 5 năm, gửi lời nhắn nhủ đến bé Sol

Sáng 16/7, Jack - J97 chính thức tổ chức họp báo đánh dấu cột mốc trở lại với âm nhạc trong năm 2025. Phía công ty cũng chính thức công bố hình ảnh mẫu lightstick đầu tiên dành cho fandom – món quà mà cộng đồng Đom Đóm đã chờ đợi từ rất lâu.

Ngoài việc công bố các dự án nghệ thuật mới, đại diện công ty J97 Promotion – cũng chính là mẹ ruột nam ca sĩ, bà Trần Thị Cẩm Loan lần đầu chia sẻ thẳng thắn toàn bộ câu chuyện liên quan đến ồn ào đời tư của Jack trong 5 năm vừa qua.

Sự kiện thu hút đông đảo giới báo chí và hơn 75.000 lượt xem trực tiếp của khán giả

Loạt bằng chứng và hình ảnh liên quan đến những hiểu lầm trong mối quan hệ với Thiên An cũng được bà Loan tiết lộ. Theo lời bà Loan, Jack và Thiên An không có mối quan hệ yêu đương sau khi Jack rời khỏi công ty quản lý đầu tiên. Bà Loan cũng cho biết, Thiên An có mối quan hệ thân thiết với mình hơn cả Jack, đồng thời nhiều lần nhờ bà hỗ trợ tài chính.

Về vấn đề chu cấp nuôi con, phía công ty khẳng định con số 5 triệu đồng đã lan truyền trên mạng suốt thời gian qua là sai sự thật. Cùng với đó, phía công ty đã công khai sao kê các chi phí chuyển khoản để làm minh chứng.

Tại sự kiện, bà Cẩm Loan cho biết lý do phía công ty và nghệ sĩ quyết định giữ im lặng trong suốt thời gian qua: “Từ lúc ồn ào nổ ra, chúng tôi chọn cách im lặng để Thiên An yên ổn nuôi con. Nhưng càng im lặng, càng bị đẩy vào thế chịu đựng". Bà Loan cũng tiết lộ nhiều lần muốn "một lần nói hết", tuy nhiên giọng ca Thiên Lý Ơi đã từ chối với mong muốn "một mình chịu đựng", "mong An sống tử tế để nuôi con".

Bên cạnh đó, bà Cẩm Loan cũng chia sẻ, Jack đã suy sụp đến mức trầm cảm, thậm chí từng hỏi mẹ: "Nếu một ngày con không còn lo được cho mẹ nữa, mẹ có giận con không?" – khiến bà không khỏi đau lòng. “Tuấn không ăn không ngủ, môi nứt hết. Cả nhà không có một nụ cười suốt thời gian dài", bà Loan nói thêm.

Đại diện Jack - J97 lần đầu lên tiếng sau gần 5 năm

Bà Loan nhấn mạnh rằng gia đình không lên tiếng sớm không phải vì thiếu bằng chứng, mà vì muốn giữ sự yên bình cho tất cả các bên.

Sau lời chia sẻ từ bà Cẩm Loan và luật sư về quyền trẻ em liên quan đến mối quan hệ cha con giữa Jack và bé Sol, nam ca sĩ đã có những trải lòng về khoảng thời gian 5 năm kể từ lúc ồn ào nổ ra. Nam ca sĩ khẳng định bản thân và gia đình đã thực hiện đúng vai trò làm cha ngay từ khi biết được sự tồn tại của bé Sol.

Bên cạnh đó, Jack cũng công khai bày tỏ mong muốn được gặp con gái một lần. Trên sóng livestream, nam ca sĩ gửi lời nhắn nhủ đến con gái đầu lòng: "Nếu sau này con đi học, các bạn có chọc, con cứ nói con có một người ba nổi tiếng như vậy, một người ba đã lo cho con từ những ngày đầu. Con chắc chắn sẽ là một người hạnh phúc".