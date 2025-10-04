Im lặng mà làm và hành động, hình ảnh là tiếng nói của tôi

SVO - Từ những ngày còn là sinh viên trường Đại học Công Đoàn, Trần Việt Hoàng (sinh năm 2003) đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn để khẳng định bản thân trong “làng” người mẫu đầy cạnh tranh. Sở hữu chiều cao 1m80, Việt Hoàng đang từng bước nỗ lực không ngừng, vượt qua những khó khăn và thử thách để biến ước mơ trở thành hiện thực.

Trần Việt Hoàng sinh ra và lớn lên ở vùng quê Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) yên bình. Giữa năm lớp 7, gia đình Hoàng chuyển đến sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Sự thay đổi môi trường sống đã mở ra những cơ hội mới, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho cậu bé Hoàng ngày ấy.

Việt Hoàng chia sẻ: "Việc chuyển đến Hà Nội khi còn nhỏ đã giúp mình tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ, nhưng cũng cần thời gian để thích nghi với cuộc sống ở thành phố".

Trần Việt Hoàng (sinh năm 2003) tốt nghiệp trường Đại học Công Đoàn.

Là một người trẻ năng động, yêu thích âm nhạc, thích khám phá những điều mới lạ và đặc biệt có niềm đam mê với nhiếp ảnh, Việt Hoàng thích chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Những lúc buồn, cậu thường xem lại ảnh cũ và nghe nhạc.

Bên cạnh đó, Việt Hoàng cũng rất quan tâm đến thời trang và thích phối đồ, tạo ra những bộ outfit độc đáo. Với chiều cao lý tưởng và tố chất thể thao, Việt Hoàng có thể chơi tốt nhiều môn thể thao. Tuy nhiên, hiện tại cậu tập trung vào gym để rèn luyện sức khỏe và vóc dáng.

Từ những sở thích trên, Việt Hoàng nhận ra niềm đam mê lớn nhất của bản thân là trở thành người mẫu. Hiện tại, đây cũng là công việc chính của cậu. Ngoài ra, Việt Hoàng cũng có tham gia diễn xuất, nhưng không muốn đi sâu vào lĩnh vực này để tập trung hoàn toàn vào đam mê người mẫu.

Hành trình đến với nghề người mẫu của Việt Hoàng là một quá trình dài, trải qua nhiều giai đoạn: "biết đến - hoài nghi bản thân - thử và thất bại - mong muốn - khao khát".

Bắt đầu biết đến nghề người mẫu ảnh vào khoảng thời gian dịch Covid-19 năm 2020-2021, khi đó Việt Hoàng ở nhà và tìm hiểu về nghề này qua mạng xã hội. "Mình tự hỏi bản thân có làm được không? Lúc đó mình chưa đủ tự tin", Việt Hoàng nhớ lại.

Trước khi theo đuổi đam mê, Việt Hoàng đã trải qua nhiều công việc khác nhau. Năm lớp 11, Hoàng bán online sim số đẹp điện thoại. Khi vào đại học, cậu làm thêm nhiều việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống, từ nhân viên sale, nhân viên quầy rau củ quả ở siêu thị, đóng bìa ở xưởng in, làm Pancake cho shop quần áo.

Việt Hoàng chia sẻ về những trải nghiệm trong quá trình làm thêm: "Lúc làm ở xưởng in, mình mới biết quý trọng đồng tiền, hiểu được sự khổ cực của những người công nhân".

Sau những trải nghiệm đó, Việt Hoàng quyết tâm học tập và đạt thành tích xuất sắc ở trường. Kỳ thứ ba đại học, Việt Hoàng đứng top 3 của lớp, xếp loại học lực xuất sắc.

Một bước ngoặt quan trọng trong hành trình của Việt Hoàng là khi bố Hoàng giới thiệu cậu với anh Tuấn - một người mẫu chuyên nghiệp. Được nghe lời khuyên của anh, Việt Hoàng đã tự học catwalk qua mạng và đi casting. Tuy nhiên, cậu đã không thành công do ngoại hình lúc đó chưa đủ tiêu chuẩn.

Mặc dù thất bại, Việt Hoàng không nản lòng. Cậu chia sẻ: "Mình tự hào vì đã dám thoát khỏi vùng an toàn của bản thân, dám đi thi và bước đi những bước catwalk đầu tiên".

Đến thời điểm hiện tại, Việt Hoàng tự hào vì đã được trải nghiệm nhiều vai trò khác nhau trong nghề và thực hiện được ước mơ từ thuở nhỏ là được sải bước đi catwalk.

Được sự động viên từ gia đình và bạn bè, Việt Hoàng quyết định đầu tư 100% vào sức khỏe bản thân. Cậu đăng ký môn chạy bền 1500m ở trường, tập gym và tập võ taekwondo. Cậu chia sẻ về sự nỗ lực của bản thân: "Người thường cố gắng 10 lần, thì mình cố gắng gấp 3 người thường là 30 lần. Mình tập 3 môn song song, cố gắng đến nỗi mà đau hết tất cả các nhóm cơ trên cơ thể, tuy nhiên mình cảm thấy nó hoàn toàn xứng đáng".

Cuối năm 2024, Việt Hoàng quyết định đi làm thêm ở quán cafe để kiếm tiền theo đuổi đam mê làm người mẫu. Sau 2 tháng làm việc, Việt Hoàng xin nghỉ để tập trung theo học kỳ quân sự ở trường. Và rồi bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu về nghề mẫu, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước sau khi khóa quân sự kết thúc, bắt đầu từ những “job” nhỏ đầu tiên.

Nhờ sự nỗ lực và kiên trì, tự mình đi lên, Việt Hoàng dần nhận được nhiều lời mời làm việc từ các thương hiệu và nhãn hàng lớn. Đến thời điểm hiện tại, Việt Hoàng tự hào vì đã được trải nghiệm nhiều vai trò khác nhau trong nghề và thực hiện được ước mơ từ thuở nhỏ là được sải bước đi catwalk.

Dự định của Việt Hoàng trong tương lai là phát triển hơn về hình ảnh và vóc dáng, để có body săn chắc và đẹp hơn. Ngoài ra, nâng cao trình độ và làm tốt hơn những công việc đã làm. Việt Hoàng chia sẻ về mục tiêu của bản thân: "Luôn luôn và luôn luôn nhắc nhở bản thân kỷ luật hơn, chuyên nghiệp hơn mỗi ngày".

Việt Hoàng vô cùng tâm đắc với câu nói: "Khi sắp muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ đến lý do mình bắt đầu. Im lặng mà làm và hành động, hình ảnh là tiếng nói của tôi”.

