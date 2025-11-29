Hy Lạp tích hợp AI vào lớp học

TP - Một số giáo viên và học sinh bày tỏ lo ngại về chương trình thí điểm mới, sau khi chính phủ ký thỏa thuận với OpenAI.

Các giáo viên trung học tại Hy Lạp sẽ tham gia một khóa học chuyên sâu về các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), sau khi quốc gia này đảm nhận vai trò tiên phong trong việc tích hợp AI vào hệ thống giáo dục.

Tuần này, nhân viên tại 20 trường được đào tạo về phiên bản chuyên biệt của ChatGPT, được thiết kế riêng cho các cơ sở giáo dục, theo một thỏa thuận mới giữa chính phủ và OpenAI. “Chúng ta phải chấp nhận rằng AI không tồn tại trong một vũ trụ song song. Nó tồn tại ở đây”, Bộ trưởng Giáo dục, bà Sofia Zacharaki, phát biểu trước khi chương trình thí điểm được triển khai.

Chương trình ​​này, dự kiến được mở rộng trên toàn quốc vào tháng 1 năm sau, sẽ đưa Hy Lạp trở thành một trong những quốc gia đầu tiên sử dụng AI tạo sinh trong lớp học.

Các hội thảo ban đầu sẽ tập trung vào cách giáo viên tận dụng công nghệ để hỗ trợ lập giáo án, nghiên cứu và học phí cá nhân hóa, trước khi ChatGPT Edu dần được tích hợp vào các trường học. Mùa xuân tới, khi học sinh trung học phổ thông được phép sử dụng công cụ này, các quan chức cho biết việc truy cập sẽ được giám sát chặt chẽ.

Giáo viên vật lý Panos Karagiorgos: “Chúng ta không nên sợ công nghệ, nhưng AI đang kìm hãm sự sáng tạo”

Hy Lạp theo chân Estonia trong việc đón nhận công nghệ mới. Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis có tham vọng biến Hy Lạp trở thành một trung tâm công nghệ, với việc Athens là nơi đặt một trong những nhà máy AI đầu tiên của châu Âu.

Mặc dù ông Mitsotakis đã cảnh báo về “bất ổn xã hội đáng kể” nếu cuộc cách mạng AI chỉ làm giàu cho các công ty công nghệ, nhưng chính quyền của ông là một trong những chính quyền đầu tiên đưa ra chiến lược quốc gia để chuẩn bị cho người dân Hy Lạp “cho những phát triển mà công nghệ này sẽ mang lại”.

Nhưng phản ứng của một số người Hy Lạp lại không mấy nhiệt tình. Học sinh trung học, vốn đã bị áp lực bởi một hệ thống giáo dục quá tập trung vào các kỳ thi, bày tỏ lo ngại về việc bị AI “qua mặt và kiểm soát” nếu nó được phép phát triển không hạn chế.

“Tôi thấy sợ hãi”, em Aristidis Tolos, 17 tuổi, tham gia một cuộc biểu tình ở trung tâm Athens, chia sẻ. “Họ đòi hỏi quá nhiều ở chúng tôi, và giờ lại thế này. AI không có linh hồn, nó chỉ là một cỗ máy”.

Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu của OpenAI, ông Chris Lehane, cho rằng việc Hy Lạp cho phép chạy thử nghiệm chatbot đồng nghĩa với một “chương mới trong giáo dục” cho đất nước này. Theo thỏa thuận, công ty đã cam kết giám sát việc áp dụng “các phương pháp tốt nhất để lớp học an toàn và hiệu quả”.

Những người hoài nghi lo ngại rằng Hy Lạp đang trở thành phòng thí nghiệm cho một công nghệ đầy rẫy những rủi ro tiềm ẩn, trong đó bao gồm việc xói mòn tư duy phản biện và sáng tạo.

Tại liên đoàn giáo viên trung học Olme, sự ra mắt công nghệ này đã gây nhiều hoang mang. “Tại đại hội gần đây của chúng tôi, đây là vấn đề thảo luận chính, với nhiều ý kiến ​​bày tỏ sự lo ngại”, quan chức Dimitris Aktypis cho biết, đồng thời ông đặt nghi vấn rằng liệu những thay đổi này có thể dẫn đến các lớp học “không có giáo viên” hay không.

Học sinh Aristidis Tolos (17 tuổi): “AI không có linh hồn, nó là một cỗ máy”

Các giáo viên cũng lo ngại công nghệ mới sẽ làm tình trạng nghiện màn hình thêm trầm trọng. Hy Lạp sẽ sớm trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu chặn quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em dưới 15 tuổi.

“Sau 40 năm giảng dạy, tôi có thể thành thật nói rằng điện thoại đã hủy hoại trẻ em”, ông Dimitris Panayiotokopoulos, cựu hiệu trưởng một trường tiểu học, nói.

“AI không phải là thuốc chữa bách bệnh. Nó gây ra mối đe dọa lớn đối với tư duy phản biện nếu trẻ em luôn được cho sẵn câu trả lời”.

Theo ông, chính phủ nên tập trung vào việc cải thiện cơ sở vật chất, đặc biệt khi ngân sách dành cho giáo dục chỉ chiếm chưa đến 5%, kể cả sau nhiều lần yêu cầu tăng ngân sách được đưa ra từ nhiều thập kỷ trước.

“Vào mùa đông, bạn sẽ thấy trẻ em run rẩy trong lớp học vì chúng tôi chỉ được phép bật lò sưởi trong một giờ”, ông Panayiotokopoulos nói.

“Họ nói về thời đại kỹ thuật số, nhưng những thứ cơ bản như điện và phích cắm thường không hoạt động. Đó là một tình trạng tồi tệ cần được giải quyết khẩn cấp”.

Liên đoàn Olme đại diện cho 85.000 giáo viên, những người đã quen với một nền văn hóa học thuộc lòng đã ăn sâu vào các lớp học.

“Chúng ta không nên sợ công nghệ. Suy cho cùng, AI có thể giúp các nhà giáo làm việc hiệu quả hơn”, Panos Karagiorgos, một giáo viên vật lý trung học, nhận định.

“Nhưng sẽ rất rắc rối khi AI được sử dụng trong một hệ thống chỉ chuyên đào tạo ra những học sinh có thể vượt qua kỳ thi. Không ai quan tâm đào tạo ra những đứa trẻ toàn diện, điều này rất kìm hãm sự sáng tạo”.

Đến nay, AI chỉ được sử dụng trong các trường tư thục ở Hy Lạp. Cao đẳng Athens, trường cũ của một số nhà lãnh đạo Hy Lạp, là một trong những trường đầu tiên sử dụng AI để hỗ trợ thiết kế và giảng dạy khóa học.

“Tôi không nghĩ Hy Lạp nên bỏ lỡ chuyến tàu đang qua này,” ông Alexis Phylactopoulos, chủ tịch hội đồng quản trị của trường, nói.

Ông hoàn toàn ủng hộ việc tích hợp AI vào chương trình giảng dạy quốc gia nếu tư duy phản biện và sự sáng tạo được bảo vệ. “Không có câu trả lời dễ dàng nào với AI. Nó phải được sử dụng như một công cụ trong giáo dục và với rất nhiều sự giám sát”, ông nói.