Huyện Nga Sơn (Thanh Hoá): Phấn đấu phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Thời gian qua, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tạo sự chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế- xã hội.

Năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao thực hiện các phong trào thi đua của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, huyện Nga Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội.

Ông Thịnh Văn Huyên, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn cho biết, các chỉ tiêu mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đặt ra trong năm 2024, cả 24/24 chỉ tiêu đều hoàn thành kế hoạch. Trong đó, có 21 chỉ tiêu vượt kế hoạch và tăng khá so với cùng kỳ. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm giai đoạn 2021-2024 ước đạt 6,9%, đứng thứ 12 toàn tỉnh. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt được kết quả khá toàn diện, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 200 triệu đồng/ha. Sản xuất công nghiệp - xây dựng có bước phát triển. Dịch vụ, thương mại duy trì tăng trưởng. Cùng với đó, hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, đẩy nhanh tiến độ theo hướng đồng bộ, hiện đại và nhiều dự án đầu tư xây dựng quan trọng được triển khai trên địa bàn. Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được triển khai đồng bộ, rộng khắp tại các địa phương. Theo đó, huyện đã đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao và bình quân đạt 11,7 tiêu chí xã NTM nâng cao. Trong năm 2024, trên địa bàn huyện có thêm 5 sản phẩm OCOP mới được công nhận. Lũy kế, toàn huyện có 2 xã kiểu mẫu, 3 xã nâng cao, 19 thôn kiểu mẫu và 42 sản phẩm OCOP.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, hoạt động văn hóa, đặc biệt là văn hóa cơ sở có nhiều tiến bộ. Vấn đề an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là người có công với cách mạng, người nghèo và xuất khẩu lao động. Cùng với đó, giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực, giáo dục mũi nhọn phát triển, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 97,6%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm huyện Nga Sơn đã triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và phát triển doanh nghiệp…

Trong năm 2025, xác định phương châm hành động “Đoàn kết trách nhiệm - Sáng tạo hiệu quả - Tăng tốc về đích”, huyện Nga Sơn tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại của các lĩnh vực. Huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt, huyện Nga Sơn chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Công tác về tài nguyên và bảo vệ môi trường được quản lý chặt chẽ. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.

Trên cơ sở đó, trong năm 2025 huyện Nga Sơn đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh trật tự và 9 nhóm giải pháp chính nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, huyện Nga Sơn phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 7,5% và thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển 2.000 tỷ đồng và tỷ lệ tăng thu ngân sách 10%. Hiện nay, huyện Nga Sơn thành lập mới 60 doanh nghiệp. Trong xây dựng NTM nâng cao, huyện Nga Sơn phấn đấu đạt 6 xã trở lên, có 26 thôn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và có thêm ít nhất 10 sản phẩm OCOP mới. Tỷ lệ giảm nghèo xuống 0,65% và tỷ lệ người tham gia BHYT trên tổng số dân đạt 95%. Tỷ lệ gia đình có nhà ở trên địa bàn huyện đạt tiêu chí của Bộ Xây dựng đạt trên 95%...

Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025, ông Thịnh Văn Huyên, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn nhấn mạnh: “Thực hiện thành công nhiệm vụ trong năm 2025, UBND huyện Nga Sơn yêu cầu các địa phương, đơn vị căn cứ vào kế hoạch và chỉ tiêu được giao để triển khai nhiệm vụ một cách linh hoạt, sáng tạo. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ”.