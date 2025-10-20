Huỷ án sơ thẩm vụ bị cáo chết 3 ngày vẫn bị kết án 12 tháng tù

TPO - TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên giám đốc thẩm vụ án người đàn ông bị tuyên phạt tù giam về tội trộm cắp tài sản, dù người này đã chết 3 ngày trước khi xét xử.

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên giám đốc thẩm vụ án ông N.V.H bị kết án tội trộm cắp tài sản do TAND huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận cũ) xét xử sơ thẩm năm 2020. Phiên tòa được mở theo kháng nghị giám đốc thẩm ngày 19/9/2025 của Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng.

Theo hồ sơ, ngày 21/9/2020, TAND huyện Tuy Phong xét xử vắng mặt bị cáo H. vì lý do “bị bệnh tiểu đường giai đoạn cuối, liệt giường, không đi lại được”. Sau đó, TAND huyện Tuy Phong tuyên phạt ông H. 12 tháng tù giam. Tuy nhiên, tài liệu trong hồ sơ không thể hiện việc bị cáo đã được tống đạt bản án theo đúng quy định.

Hình ảnh minh hoạ (nguồn internet).

Đáng chú ý, kết quả xác minh sau đó cho thấy ông H. đã chết từ ngày 18/9/2020 (tức ba ngày trước khi phiên tòa diễn ra). Dù vậy, ngày 21/9/2020, TAND huyện Tuy Phong vẫn xét xử và tuyên án như bình thường.

Một tháng sau, khi TAND huyện Tuy Phong ủy thác thi hành án, tuy nhiên TAND huyện Bắc Bình thông báo người bị kết án đã chết nên không thể thi hành án. Đến tháng 4/2025, TAND huyện Tuy Phong mới kiến nghị xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tại phiên xét xử, theo đề nghị của đại diện VKSND tỉnh, Hội đồng Giám đốc thẩm TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án theo quy định pháp luật.

Theo TAND tỉnh Lâm Đồng, việc bị cáo H. chết trước ngày xét xử nhưng TAND huyện Tuy Phong vẫn mở phiên tòa và tuyên án là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, dẫn đến sai lầm trong việc giải quyết vụ án. Theo quy định tại Điều 282 Bộ luật Tố tụng hình sự, trong trường hợp bị cáo chết, Tòa án phải ra quyết định đình chỉ vụ án, thay vì tiếp tục xét xử.