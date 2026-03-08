Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Cần biết

Google News

Hướng dẫn tự sửa những lỗi cơ bản của vợt pickleball tại nhà

Trần Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Pickleball đang phát triển nhanh tại Việt Nam, kéo theo nhu cầu sử dụng và thay thế vợt ngày càng nhiều. Tuy nhiên, không phải lỗi nào trên vợt cũng cần thay mới. Một số hư hỏng cơ bản hoàn toàn có thể tự xử lý tại nhà nếu người chơi hiểu đúng nguyên nhân và thao tác đúng kỹ thuật.

Theo anh Đinh Duy Khánh, chuyên gia kỹ thuật của SWIN Care (thương hiệu sửa chữa và đào tạo sửa chữa vợt pickleball chuyên nghiệp), phần lớn các lỗi phổ biến xuất phát từ va chạm trong thi đấu hoặc bảo quản chưa đúng cách. Nếu được xử lý sớm, vợt có thể tiếp tục sử dụng ổn định. Dưới đây là những lỗi cơ bản và cách xử lý an toàn.

dscf1369.jpg

1. Bong hoặc lỏng viền bảo vệ (Edge Guard)

Dấu hiệu: Phần viền nhựa quanh khung vợt bị hở, lỏng hoặc bong khỏi thân vợt. Khi lắc nhẹ nghe tiếng kêu nhỏ. Nguyên nhân: Do thời tiết và thời gian sử dụng lâu ngày bị lão hóa keo, Do va chạm ngoại lực với bóng lâu ngày bị tách keo.

Cách xử lý tại nhà

Dụng cụ cần có:

  • Keo chuyên dụng cho nhựa cứng
  • Khăn khô
  • Băng keo giấy
  • Kẹp cố định

Các bước thực hiện:

1. Làm sạch khu vực bong bằng khăn khô, loại bỏ bụi và mảnh vụn.

2. Dán băng keo giấy vào phần mặt vợt khu vực dán viền để keo không dính ra mặt vợt

3. Bơm lượng keo vừa đủ vào phần khe hở.

4. Ép chặt viền vào thân vợt bằng kẹp cố định.

5. Giữ cố định ít nhất 10-15 phút trước khi sử dụng lại.

(Lưu ý: Không nên dùng keo 502 vì có thể làm giòn vật liệu và ảnh hưởng đến cấu trúc viền).

dscf7482.jpg
Anh Đinh Duy Khánh là chuyên gia kỹ thuật của SWIN Care﻿ (thương hiệu sửa chữa và đào tạo sửa chữa vợt pickleball chuyên nghiệp).

2. Rung tay khi đánh

Dấu hiệu: Cảm giác rung mạnh bất thường khi tiếp xúc bóng. Âm thanh phát ra khác so với bình thường. Nguyên nhân phổ biến: Viền lỏng, lớp keo bên trong bị tách nhẹ, tay cầm (grip) xuống cấp.

Cách kiểm tra nhanh

  • Kiểm tra viền có hở không.
  • Ấn nhẹ quanh mép mặt vợt xem có điểm mềm bất thường.
  • Tháo grip cũ và quấn lại grip mới để loại trừ nguyên nhân từ tay cầm.

Nếu thay grip xong mà rung vẫn còn, có thể vợt bị tách lớp bên trong – nên nhờ kỹ thuật viên chuyên nghiệp kiểm tra.

Khi nào không nên tự sửa?

Theo anh Đinh Duy Khánh, chuyên gia kỹ thuật của SWIN Care, người chơi không nên tự xử lý nếu gặp: Nứt khung carbon, lõi tổ ong bị vỡ, mặt vợt lõm sâu, tách lớp diện rộng…

“Tự sửa đúng cách có thể giúp tiết kiệm chi phí và kéo dài tuổi thọ vợt. Nhưng nếu xử lý sai kỹ thuật, có thể làm hỏng cấu trúc bên trong, lúc đó chi phí khắc phục sẽ cao hơn nhiều,” anh Đinh Duy Khánh khuyến nghị.

Một số nguyên tắc bảo quản để hạn chế hư hỏng

  • Không để vợt trong cốp xe dưới nắng nóng lâu.
  • Tránh để vợt va chạm trực tiếp.
  • Sử dụng túi đựng chuyên dụng.
  • Không sử dụng các dung dịch vệ sinh hóa chất mạnh.
  • Kiểm tra viền và mép vợt định kỳ.

Tự sửa những lỗi cơ bản của vợt pickleball hoàn toàn khả thi nếu người chơi hiểu đúng nguyên nhân và thực hiện cẩn trọng. Việc xử lý sớm các lỗi nhỏ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn duy trì hiệu suất thi đấu ổn định.

Tuy nhiên, với những hư hỏng liên quan đến cấu trúc lõi hoặc khung carbon, người chơi nên tìm đến đơn vị chuyên môn uy tín để đảm bảo an toàn và độ bền lâu dài cho vợt.

Trần Anh
#Swin Care #Swin Việt Nam #pickleball #nghề sửa chữa vợt pickleball

Xem thêm

Cùng chuyên mục