Huế vận hành thử mô hình chính quyền hai cấp

TPO - Các phường mới tại Huế bước đầu vận hành thử cho thấy tính hiệu quả, không gián đoạn trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ngày 18/6, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND thành phố Huế - đã đi kiểm tra công tác vận hành thử mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại phường mới An Cựu (sáp nhập từ các phường An Đông, An Tây và An Cựu cũ) và phường Hương An (sáp nhập từ các phường An Hòa, Hương Sơ và Hương An cũ). Cùng đi có lãnh đạo Thành ủy Huế và các sở, ban, ngành liên quan.

Ghi nhận tại cơ sở cho thấy, bộ máy các phường mới đã được tổ chức ổn định, các bộ phận một cửa tiếp tục hoạt động thông suốt. Người dân đến làm thủ tục hành chính như hộ tịch, đất đai, cư trú… đều được tiếp nhận và giải quyết kịp thời.

Quá trình vận hành thử bước đầu ghi nhận nhiều thuận lợi, nổi bật là sự chủ động của cán bộ cấp cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban thành phố và sự đồng thuận từ người dân tại các khu vực sáp nhập.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương lưu ý, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương lớn, nhằm xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, mô hình trung tâm hành chính công cấp phường khi vận hành hiệu quả sẽ giúp rút ngắn quy trình, giảm thời gian xử lý, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND thành phố Huế còn cho biết, sau sắp xếp, toàn thành phố sẽ có 40 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 phường và 19 xã. Đây là sự thay đổi lớn, có ý nghĩa chiến lược, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành.