Hải Dương: Sẵn sàng vận hành 12 phường, xã mới sau hợp nhất

TPO - Công tác chuẩn bị vận hành thử nghiệm tại 12 phường, xã sau hợp nhất thuộc tỉnh Hải Dương đã hoàn tất, sẵn sàng bắt đầu các kỳ họp, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân.

Chiều 15/6, ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành thử nghiệm tại UBND phường Lê Đại Hành (TP Chí Linh).

Phường Lê Đại Hành được hợp nhất từ các phường An Lạc, Đồng Lạc, Tân Dân (TP Chí Linh), trụ sở đặt tại phường Tân Dân.

Theo kế hoạch, sáng 16/6, phường Lê Đại Hành sẽ tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền mới theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với các nội dung tổ chức Kỳ họp HĐND phường, phiên họp thứ nhất UBND phường, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ở Trung tâm phục vụ hành chính công.

Chiều 16/6, 11 phường, xã còn lại trong danh sách 12 phường, xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ đồng loạt thử nghiệm vận hành chính quyền mới, gồm: Đường An, Nguyễn Lương Bằng, Tân An, Tân Kỳ, Gia Phúc, Thạch Khôi, An Phú, Nhị Chiểu, Hà Bắc, Kim Thành.

Các phiên họp thử nghiệm tại phường Lê Đại Hành sẽ được kết nối trực tuyến đến 63 phường, xã trên toàn tỉnh Hải Dương để học tập, rút kinh nghiệm.

Tại buổi kiểm tra phường Lê Đại Hành, ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu địa phương cần chuẩn bị tài liệu đầy đủ, chu đáo, chương trình kỳ họp khoa học, bài bản.

Thời lượng mỗi hội nghị không quá 45 phút. Các nội dung xem xét, thảo luận tại kỳ họp phải phù hợp với phường mới thành lập, tạo không khí vui tươi, phấn khởi sau hợp nhất.

Các yếu tố hạ tầng cơ sở vật chất, công nghệ thông tin phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm hoạt động thông suốt, nhất là hệ thống kết nối, tường thuật trực tuyến các phiên họp với 63 xã, phường còn lại để học tập kinh nghiệm.

Ngày 15/6, các địa phương trong danh sách 12 xã, phường vận hành thử nghiệm chính quyền mới tại tỉnh Hải Dương đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho đầu vận hành vào 16/6.