Huế tuyên dương 384 học sinh danh dự tại Ngọ Môn

TPO - UBND TP Huế lần đầu tiên tổ chức lễ tuyên dương Học sinh danh dự toàn trường tại Quảng trường Ngọ Môn, gắn với sân khấu hóa lễ Truyền lô xưa, qua đó tôn vinh và khơi dậy niềm tự hào, truyền thống hiếu học của vùng đất Cố đô.

Ngày 24/8, tại Quảng trường Ngọ Môn Huế - không gian lịch sử, văn hóa mang tính biểu tượng của vùng đất Cố đô, UBND TP Huế long trọng tổ chức lễ tuyên dương 384 học sinh đạt danh hiệu Học sinh danh dự toàn trường năm học 2024 - 2025.

Không gian Ngọ Môn Huế là nơi lần đầu tiên tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt danh hiệu﻿ "Học sinh danh dự toàn trường". Ảnh Bảo Minh

Điểm đặc biệt của lễ tuyên dương năm nay là việc tái hiện Lễ Truyền lô - nghi thức xướng danh tiến sĩ dưới triều Nguyễn, bằng hình thức sân khấu hóa. Trong khung cảnh tái dựng sinh động, với những trình thức, nghi tiết thuở xưa, hình ảnh những học sinh xuất sắc của Huế được vinh danh gợi nhắc lại truyền thống khoa bảng lẫy lừng của vùng đất từng là Kinh đô.

Tái hiện Lễ Truyền lô - nghi thức xướng danh tiến sĩ﻿ dưới triều Nguyễn, bằng hình thức sân khấu hóa tại lễ tuyên dương. Ảnh Bảo Minh

Sự kết hợp giữa vinh danh học sinh trong đại mới với nghi lễ xưa đã tạo nên một không gian trang trọng và ý nghĩa, vừa tôn vinh thành tích học tập, vừa hun đúc niềm tự hào lịch sử. Đây cũng là dịp khẳng định Huế không chỉ là trung tâm văn hóa, di sản mà còn là trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao của cả nước.

Theo Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của Chủ tịch UBND TP Huế, năm nay toàn thành phố có 384 em được trao tặng bằng chứng nhận Học sinh danh dự toàn trường; trong đó gồm 212 học sinh tiểu học, 132 học sinh THCS và 40 học sinh THPT. Các em đều là học sinh xuất sắc toàn diện, đại diện tiêu biểu của 383 trường trên địa bàn. Ngoài phần thưởng 1.000.000 đồng, mỗi em còn được trao tặng một bộ trang phục áo dài truyền thống Huế - món quà giàu ý nghĩa văn hóa, khơi dậy niềm tự hào quê hương.

Năm học 2024 - 2025, TP Huế có 384 em đạt danh hiệu "Học sinh danh dự toàn trường" và được vinh danh tại Ngọ Môn. Ảnh Bảo Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Phương ghi nhận những nỗ lực, thành tích nổi bật mà học sinh thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Ông Phương bày tỏ mong muốn các thế hệ học sinh tiếp tục rèn luyện, nuôi dưỡng lý tưởng, sống trách nhiệm và sáng tạo, chinh phục nhiều đỉnh cao mới trong học tập và nghiên cứu.

Niềm vui của học sinh, phụ huynh và giáo viên trong ngày tuyên dương danh hiệu "Học sinh danh dự toàn trường". Ảnh Bảo Minh

Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng ngành giáo dục, ban hành chính sách hỗ trợ để củng cố vị thế trung tâm đào tạo uy tín, đồng thời kêu gọi gia đình, xã hội và nhà trường phối hợp chặt chẽ trong việc tạo dựng môi trường học tập lành mạnh, chắp cánh ước mơ cho học sinh.

Tất cả học sinh dự lễ tuyên dương đều trong trang phục áo dài truyền thống﻿ trang trọng và giàu bản sắc. Ảnh Bảo Minh

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết, năm học vừa qua, Huế tiếp tục gặt hái nhiều thành tích nổi bật. Toàn thành phố có 85/108 học sinh đoạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (tỷ lệ 78,7%); 2 học sinh giành Huy chương Olympic Vật lý châu Á; 2 học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic quốc tế môn Vật lý và Sinh học; đặc biệt Trường THPT Chuyên Quốc học Huế đã xác lập kỷ lục năm thứ 3 liên tiếp có học sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia.