Huế: Ghi nhận 12 ca mắc liên cầu lợn trong gần hai tuần, một người tử vong

TPO - Trong gần 2 tuần, tại TP Huế ghi nhận có 12 ca mắc liên cầu lợn, trong đó có một bệnh nhân đã tử vong.

Ngày 7/7, nguồn thông tin từ Sở Y tế TP Huế cho biết, trên địa bàn thành phố vừa có một bệnh nhân tử vong do mắc liên cầu lợn. Bệnh nhân là anh B.V.C (50 tuổi, trú tại phường Thuận Hóa, Huế).

Trước đó, vào tối 1/7, anh C. xuất hiện triệu chứng sốt, đến sáng hôm sau được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, sau đó tử vong vào chiều cùng ngày. Kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính với Streptococcus Suis (liên cầu khuẩn lợn).

Qua điều tra dịch tễ, tại khu vực nhà bệnh nhân C. không có hoạt động chăn nuôi lợn, không ghi nhận dịch bệnh trên đàn lợn xung quanh. Những người tiếp xúc gần cũng chưa phát hiện triệu chứng nghi ngờ. Cán bộ thú y phường Thuận Hóa cho biết, địa phương hiện không có ổ dịch lợn tai xanh. Khu vực nhà bệnh nhân chưa thể tiến hành xử lý môi trường do diễn ra tang lễ anh C.

Ngoài ca tử vong kể trên, có 11 bệnh nhân thuộc nhiều địa phương khác nhau ở TP Huế như phường Kim Long, Phú Xuân, Hương An, An Cựu, Thuận An, Thủy Xuân, Dương Nỗ và Thuận Hóa cũng đã được xác định dương tính với Streptococcus suis kể từ ngày 26/6.

Hiện các bệnh nhân được theo dõi, chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Lực lượng y tế dự phòng đã tiến hành phun tẩy độc, xử lý môi trường bằng dung dịch Cloramin B tại khu vực nhà ở của các bệnh nhân.

Trước tình hình dịch bệnh có dấu hiệu diễn biến phức tạp, Sở Y tế TP Huế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về dấu hiệu nhận biết bệnh, các biện pháp phòng tránh và hướng dẫn điều trị kịp thời. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Huế củng cố các đội phản ứng nhanh, cơ động, trang bị thuốc, hóa chất để ứng phó với dịch bệnh và thực hiện chế độ trực báo cáo thường xuyên.

Đáng chú ý, trước 12 ca mắc nêu trên, TP Huế chỉ ghi nhận duy nhất một ca mắc liên cầu lợn tính từ đầu năm 2025.