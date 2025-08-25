Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

Horoscope 25/8 - 31/8: Ma Kết được đền đáp công sức, Bảo Bình nên tin tưởng bản thân

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tuần này sẽ mang đến những cơ hội đột phá mà 12 cung hoàng đạo đã chờ đợi từ lâu. Hãy đón nhận thông điệp mà vũ trụ dành riêng cho bạn.

Nhân Mã

064f3d744892455c31d05514830-3302.png

Một cơ hội du lịch công tác hoặc học tập ở xa có thể xuất hiện, mang lại những trải nghiệm quý giá và mở rộng mạng lưới quan hệ cho Nhân Mã. Sự lạc quan và nhiệt huyết của bạn sẽ truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, giúp các dự án nhóm tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, Mã Mã hãy chú ý đến việc hoàn thành những công việc đã bắt đầu trước khi nhảy sang thứ khác.

Trong tình yêu, sự tự do và phóng khoáng có thể khiến đối phương cảm thấy bị bỏ rơi, hãy cân bằng giữa không gian cá nhân và thời gian bên nhau. Sức khỏe tốt nhờ lối sống năng động. Tài chính có thể có khoản chi tiêu cho việc di chuyển hoặc học tập, đây là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai.

Ma Kết

2cab38744892455c31d05512e2f-6525.png

Một thành tựu quan trọng trong sự nghiệp có thể được công nhận, mở ra cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương đáng kể. Sự trung thành và đáng tin cậy của bạn sẽ được đánh giá cao bởi cấp trên và đồng nghiệp. Tuy nhiên, đừng quên dành thời gian cho bản thân và gia đình sau những ngày làm việc căng thẳng. Trong tình yêu, sự ổn định và chín chắn của bạn sẽ khiến đối phương cảm thấy an toàn và tin tưởng hơn. Có thể có những kế hoạch dài hạn được bàn bạc.

Sức khỏe cần chú ý đến xương khớp vì có thể có dấu hiệu mệt mỏi từ việc làm việc nhiều. Tài chính có cải thiện rõ rệt, có thể bắt đầu lên kế hoạch cho những mục tiêu lớn hơn. Hãy tự thưởng cho bản thân sau những nỗ lực đã bỏ ra.

Bảo Bình

3c8dbd744892455c31d05514f71-1824.png

Một ý tưởng độc đáo mà Bảo Bình đã ấp ủ từ lâu có thể tìm được cơ hội thực hiện, với sự ủng hộ từ những người có tầm nhìn tương tự. Khả năng nhìn ra tương lai và đề xuất các giải pháp mới lạ sẽ khiến bạn nổi bật trong môi trường làm việc. Tuy nhiên, hãy chuẩn bị kế hoạch chi tiết để thuyết phục những người thực tế hơn.

Trong tình yêu, sự độc đáo và khác biệt của bạn sẽ thu hút được những người có tư duy mở. Một mối quan hệ bạn bè có thể phát triển theo hướng tích cực hơn. Sức khỏe cần chú ý đến hệ tuần hoàn, nên vận động nhẹ nhàng thường xuyên. Tài chính có thể có khoản đầu tư vào công nghệ mới hoặc dự án sáng tạo. Hãy tin tưởng vào tầm nhìn của mình.

Song Ngư

46973d744892455c31d05514ca8-4605.png

Khả năng đọc vị cảm xúc và nhu cầu của người khác sẽ giúp Song Ngư xử lý tốt các tình huống phức tạp tại nơi làm việc, đặc biệt trong việc giải quyết xung đột hoặc đàm phán. Một dự án sáng tạo có thể mang lại kết quả bất ngờ tích cực. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với xu hướng mơ mộng quá mức mà bỏ qua thực tế.

Trong tình yêu, sự nhạy cảm và thấu hiểu của Cá sẽ làm cho đối phương cảm thấy được yêu thương chân thành. Có thể có những khoảnh khắc lãng mạn đặc biệt. Sức khỏe cần chú ý đến giấc ngủ vì có thể có những giấc mơ kỳ lạ ảnh hưởng đến chất lượng nghỉ ngơi. Tài chính nên dựa vào lý trí hơn là cảm tính khi đưa ra quyết định.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

082bb127-ddda-4a89-8906-6879997b165d.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#tử vi tuần #cung hoàng đạo #cơ hội đột phá #chiêm tinh học #dự đoán tuần mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục