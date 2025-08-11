Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Horoscope 11/8 - 17/8: Bạch Dương hạn chế tranh cãi, Cự Giải hội ngộ với người cũ

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Từ công việc, tình cảm đến cuộc sống cá nhân, 12 cung hoàng đạo đều có những cơ hội đặc biệt để tỏa sáng trong tuần này.

Bạch Dương

1a3a5a744892455c31d0551322e-6764.png

Tuần này, Bạch Dương sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng nhiệt huyết bùng nổ từ bên trong. Sao Hỏa giúp chòm sao này tận dụng năng lượng một cách tối đa để thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu.

Nếu Bạch Dương còn đang độc thân thì đây chính là thời điểm để "thả thính" và mở rộng mối quan hệ. Những buổi gặp gỡ bạn bè sẽ mang đến cơ hội gặp được người ấy. Còn các cặp đôi, hãy chuẩn bị tinh thần cho những cuộc tranh cãi nhỏ - nhưng đừng lo, vì đây là cơ hội giúp mối quan hệ thêm phần thú vị.

Bên cạnh đó, dự án mà bạn đang tham gia sẽ có những bước tiến đáng kể. Đặc biệt, nếu "chú Cừu" đang trong quá trình chuyển đổi công việc hoặc khởi nghiệp, vũ trụ đang gửi đến những tín hiệu tích cực.

Kim Ngưu

da205c744892455c31d055139a0-8693.png

Kim Ngưu ơi, tuần này bạn sẽ được Sao Kim ghé thăm và mang lại nguồn năng lượng đặc biệt. Đây là thời điểm hoàn hảo để "chú Trâu" tập trung vào chăm sóc và phát triển bản thân.

Chuyện tình cảm khiến nhiều Ngưu Ngưu có chút rung động. Những mối quan hệ hiện tại sẽ trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn. Đối với các cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bàn luận về tương lai chung. Hội độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp thông qua môi trường làm việc hoặc hoạt động học tập.

Công việc đang ở giai đoạn phát triển và ổn định. Đây cũng là lúc tốt để thương lượng lương hoặc tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Bạn sẽ được đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm và chuyên nghiệp trong môi trường học tập và làm việc.

Song Tử

494d5b744892455c31d0551523f-8282.png

Hãy sẵn sàng tỏa sáng nhé Song Tử! Tuần này Mercury đang ở vị trí cực kỳ thuận lợi, giúp khả năng giao tiếp và kết nối với những người xung quanh của bạn sẽ nâng lên một cấp độ hoàn toàn mới.

Tình yêu đang dần nở rộ theo cách thú vị nhất! Chòm sao này có thể sẽ có nhiều lựa chọn trong chuyện tình cảm, điều này vừa thú vị vừa khiến bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Với các cặp đôi, đừng ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ của mình với nửa kia nhé.

Các buổi thuyết trình, hội họp hay các hoạt động tiếp thị đều sẽ đạt được kết quả vượt trên sự mong đợi. Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông, giáo dục hoặc bán hàng thì đây chính là thời điểm vàng để tỏa sáng. Bên cạnh đó, đầu tư vào kiến thức sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể trong thời gian tới.

Cự Giải

8ef7b1744892455c31d05514127-2114.png

Mặt Trăng đang gửi cho Cự Giải những tín hiệu đặc biệt tích cực! Trực giác của bạn sẽ ngày càng trở nên sắc bén.

Gia đình và các mối quan hệ sẽ là vấn đề trọng tâm của tuần này. Bạn có thể nhận được những tin tức vui vẻ từ người thân hoặc cơ hội hội ngộ với những người bạn cũ. Trong tình yêu, Cự Giải sẽ cảm thấy được yêu thương và quan tâm một cách đặc biệt. Đây là thời điểm tuyệt vời để củng cố các mối quan hệ quan trọng.

Về mặt công việc, các dự án liên quan đến dịch vụ sẽ có những bước đột phá đáng kể. Có thể sẽ có cơ hội lãnh đạo nhóm hoặc phụ trách các dự án quan trọng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
