HoREA: Bất động sản TPHCM 2025 vẫn còn nhiều khó khăn

TPO - Bất động sản năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn do thị trường nhà ở TPHCM năm 2024 vẫn tiếp tục tình trạng thiếu nguồn cung dự án, dẫn đến thiếu nguồn cung sản phẩm nhà ở. Quan ngại hơn, kể từ năm 2021 đến nay, trong các dự án nhà ở mới không còn loại nhà ở thương mại giá vừa túi tiền có giá bán dưới 30 triệu đồng/m2 và rất thiếu nhà ở xã hội.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho rằng, thị trường bất động sản năm 2025 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn và có tính chất là năm bản lề để chuyển tiếp sang giai đoạn mới phát triển lành mạnh, bền vững hơn.

Ông Châu đánh giá, thị trường bất động sản TPHCM trong năm 2024 đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và chuyển sang giai đoạn phục hồi, tăng trưởng trở lại theo xu thế tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, năm sau tốt hơn năm trước.

Cụ thể, trong suốt năm 2023 thị trường bất động sản TPHCM đã tăng trưởng âm cho đến quý I/2024 vẫn còn âm 0,5%. Kể từ quý II/2024 đã chuyển sang tăng trưởng dương 2,94%, đến quý III/2024 tiếp tục tăng trưởng dương 6,7% và cả năm 2024 ước tăng trưởng dương 9%. Tuy nhiên, doanh thu kinh doanh bất động sản tháng 1/2025 ước chỉ đạt 22.932 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với tháng 12/2024.

Ông Lê Hoàng Châu cho biết, năm 2025 là năm có nhiều ngày lễ lớn, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp và cũng là năm mở đầu thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, bộ máy để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp để đưa đất nước ta bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trở thành quốc gia cường thịnh, hiện đại, văn minh, hạnh phúc với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 phải đạt từ 8% trở lên và trong ít nhất 10 năm tiếp theo, GDP hàng năm phải đạt 2 con số trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến đầy thách thức, phức tạp, khó lường, nhất là trong điều kiện nền kinh tế nước ta có “độ mở” lớn.

Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2024, có đến 197.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 14,6% so với năm 2023, trong lúc số doanh nghiệp thành lập mới là 233.400, chỉ tăng 7,2% so với năm 2023 và trong tháng 1/2025 số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn lên đến 52.807, tăng 20,2% so với tháng 1/2024.

Do vậy, HoREA dự báo thị trường bất động sản TPHCM năm 2025 và cả nước vẫn còn nhiều khó khăn do thị trường nhà ở TPHCM năm 2024 vẫn tiếp tục tình trạng thiếu nguồn cung dự án, dẫn đến thiếu nguồn cung sản phẩm nhà ở. Rất đáng quan ngại là kể từ năm 2021 đến nay, trong các dự án nhà ở mới không còn loại nhà ở thương mại vừa túi tiền có giá bán dưới 30 triệu đồng/m2 và rất thiếu nhà ở xã hội.

Trong khi đó, phân khúc nhà ở cao cấp từ năm 2020 đến năm 2023 liên tục chiếm đại đa số trên thị trường với khoảng 70% số lượng nhà ở đưa ra thị trường hàng năm là nhà ở cao cấp. Đáng quan ngại hơn là đến năm 2024, lần đầu tiên các dự án nhà ở đưa ra huy động vốn trên thị trường chỉ còn loại nhà ở cao cấp, chẳng những không còn loại nhà ở thương mại giá vừa túi tiền mà cũng không còn nhà ở trung cấp.

Tiếp đó, giá nhà tăng liên tục trong các năm qua và đến nay vẫn “neo” ở mức giá rất cao như giá căn hộ cao cấp năm 2024 lên đến 90 triệu đồng/m2, bình quân khoảng 9,7 tỷ đồng/căn (đây là giá sơ cấp khi phê duyệt dự án, chưa phải là giá bán ra), vượt quá khả năng tài chính của số đông người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị.

Cùng với đó, kết quả phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố từ năm 2021 - 2024 quá khiêm tốn, chưa đạt chỉ tiêu đã đề ra. Hiện, TPHCM chỉ có 10 dự án nhà ở xã hội, trong đó 6 dự án đã hoàn thành, 4 dự án đang triển khai thi công với tổng số căn nhà gần 6.000 căn, chỉ đạt 8,6% chỉ tiêu phát triển 69.700 - 73.000 căn hộ nhà ở xã hội được Chính phủ giao, đặt ra nhiều thách thức để thành phố thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030.

Theo HoREA, trong giai đoạn 2015 - 2023, Sở Xây dựng TPHCM thống kê có 86 dự án bất động sản, nhà ở thương mại bị ngừng triển khai hoặc chưa triển khai thực hiện, chiếm 62,3% trong tổng số 138 dự án nhà ở với quy mô sử dụng đất lên đến 964 ha và 54.051 căn hộ nên tổng số dự án bị vướng mắc pháp lý lên đến 220 dự án, gồm 72 dự án do Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chuyển đến và 148 dự án do HoREA tổng hợp, trong đó có 77 dự án đã được xử lý đạt 35% và còn 143 dự án đang được tiếp tục xử lý.

Bên cạnh đó, do độ trễ của cơ chế, chính sách, pháp luật và do độ trễ của quy trình triển khai, thực hiện dự án bất động sản đều cần phải có thời gian để đi vào cuộc sống nên có thể nhận định năm 2026 là thời điểm thị trường bất động sản sẽ vươn dậy mạnh hơn...