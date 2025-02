Hải Phòng: Loạt 'ông lớn' bất động sản làm NƠXH bị thanh tra

TPO - Thanh tra thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức thanh tra loạt dự án NƠXH, dự án khu công nghiệp. Trong đó có nhiều ông lớn trong lĩnh vực bất động sản như: Công ty CP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy, Công ty CP KCN Sài Gòn - Hải Phòng...

Ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm 2025 với 141 cuộc thanh tra. Trong đó, thanh tra thành phố tổ chức 15 cuộc, thanh tra các sở thực hiện 88 cuộc, thanh tra các quận/huyện thực hiện 38 cuộc.

Nội dung, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở ngành, bao gồm trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong đó tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tập trung các sở ngành có nhiều dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, lãng phí dư luận xã hội quan tâm, phát sinh nhiều vụ việc.

Đối với các quận huyện, cần tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, nhất là có nguồn gốc từ nông – lâm trường; quản lý tài nguyên khoáng sản; mua bán, chuyển nhượng, mua sắm tài sản công.

Trong số các cuộc thanh tra thuộc thẩm quyền Thanh tra thành phố Hải Phòng thực hiện, có 4 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) giai đoạn 2020-2024 sẽ được tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật ngay trong quý I/2025.

4 dự án này gồm: Khu nhà NƠXH 384 Lê Thánh Tông (quận Ngô Quyền) do Công ty CP hóa chất vật liệu Điện Bình Phát làm chủ đầu tư; Dự án NƠXH số 39 Lương Khánh Thiện do Công ty CP Toa xe Hải Phòng làm chủ đầu tư; Dự án xây dựng khu chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Đồng (quận An Dương) do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng PG làm chủ đầu tư.

Thanh tra thành phố sẽ tổ chức thanh tra trong quý III/2025 việc thực hiện các quy định về đầu tư, xây dựng, quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, môi trường, thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quá trình thực hiện Dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ do Công ty CP KCN Sài Gòn – Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Một ông lớn khác trong lĩnh vực bất động sản đó là Công ty CP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy dự kiến sẽ bị thanh tra vào quý III/2025 tại 2 dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu NƠXH tại phường An Đồng (quận An Dương) và khu NƠXH thuộc 20% quỹ đất thuộc Dự án KĐT mới Hoàng Huy NewCity tại TP Thủy Nguyên.